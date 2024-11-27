Власти Барнаула обсудили, как нацпроект "Чистый воздух" может сделать город лучше

Цель проекта – снизить объемы выбросов в атмосферу

27 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Заседание по проекту "Чистый воздух" / Фото: мэрия Барнаула

В администрации города Барнаула провели заседание рабочей группы по реализации федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Краевая столица участвует в нем с 2023 года. Рассказываем, как это поможет сделать Барнаул чище и лучше.

Цель – снизить объем выбросов

Провел совещание заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун. В нем приняли участие представители мэрии, правительства Алтайского края, сотрудники ресурсоснабжающих компаний, а также различных организаций, связанных с экологией.

О подготовке плана мероприятий в рамках проекта "Чистый воздух" членам рабочей группы рассказала председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова. По ее словам, задача проекта – снизить объемы выбросов в атмосферный воздух. Для этого планируется обновить электрический транспорт, перевести отопление в частных домовладениях с угля на газ.

"Основной целью проекта является снижение объема выбросов загрязняющих веществ к 2030 году в два раза по сравнению с показателями 2020 года и создание комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды", – приводит мэрия слова Ирины Кожевниковой.

При этом представительница мэрии объяснила, что при формировании дорожной карты для участия в проекте могут возникнуть некоторые проблемы. В частности, по выполнению расчетов снижения выбросов в результате реализуемых мероприятий. Например, расчетные базовые и целевые объемы выбросов являются неотъемлемой частью комплексного плана. В отсутствии у администрации города соответствующих полномочий в области охраны атмосферного воздуха вопрос по проведению таких расчетов до настоящего времени остается открытым.

Новые троллейбусы и трамваи

В рамках заседания рабочей группы обсудили мероприятия по снижению выбросов от объектов транспортной и коммунальной инфраструктур. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин объяснил, что обновление электротранспорта поможет снизить выбросы в воздух примесей. Для этого за федеральные средства планируется купить новые троллейбусы и трамваи. Также власти города намерены построить новую троллейбусную линию по улице Взлетной от ул. Попова до Северного Власихинского проезда. Мероприятия по снижению выбросов от объектов коммунальной инфраструктуры также предусматривают перевод более пяти тысяч домовладений на природный газ.

В ходе совещаний первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров объяснил, что в Барнауле определено семь участков для пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

"На сегодняшний день ведется работа по предоставлению данных участков на праве постоянного пользования ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС". В настоящее время два участка по ул. Пролетарской, 224 и ул. Титова, 9а, переданы", – отметил Андрей Федоров.

Уже в 2025 году на двух из семи участков планируется установить павильоны с новым оборудованием для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Барнауле.

В завершении заседания заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун поручил закончить работу над формированием комплексного плана мероприятий в рамках федерального проекта "Чистый воздух" в установленные сроки.