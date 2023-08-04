Власти Барнаула обсудили культуру общения и соблюдение остановок с перевозчиками

На встрече подняли и другие острые вопросы: соблюдение графика движения автобусов, правил оплаты и дисциплины

04 августа 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

В мэрии Барнаула прошло совещание с перевозчиками общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

На встрече подняли острые вопросы: соблюдение графика движения автобусов, правил оплаты, дисциплины и культуры общения с пассажирами. Особенное внимание в ходе совещания уделили и кадровому вопросу, который все еще остается важным и злободневным для барнаульского транспорта.

Стороны также обсудили процесс внедрения долгосрочных контрактов на перевозку. Первые такие договоры планируют подписать уже в конце 2023 года.

Еще один вопрос коснулся остановки возле реабилитационного центра "Журавлики". Ранее его поднимал губернатор Алтайского края Виктор Томенко – он обратил внимание на жалобы жителей Барнаула, которые отмечали нежелание водителей заезжать к центру. Речь идет о маршрутах № 29 и № 77, проходящих мимо учреждения.

Отмечается, что в отношении водителей, которые нарушают маршрут, принимаются необходимые административные меры.