Власти Барнаула обсудили культуру общения и соблюдение остановок с перевозчиками
На встрече подняли и другие острые вопросы: соблюдение графика движения автобусов, правил оплаты и дисциплины
04 августа 2023, 07:30, ИА Амител
В мэрии Барнаула прошло совещание с перевозчиками общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
На встрече подняли острые вопросы: соблюдение графика движения автобусов, правил оплаты, дисциплины и культуры общения с пассажирами. Особенное внимание в ходе совещания уделили и кадровому вопросу, который все еще остается важным и злободневным для барнаульского транспорта.
Стороны также обсудили процесс внедрения долгосрочных контрактов на перевозку. Первые такие договоры планируют подписать уже в конце 2023 года.
Еще один вопрос коснулся остановки возле реабилитационного центра "Журавлики". Ранее его поднимал губернатор Алтайского края Виктор Томенко – он обратил внимание на жалобы жителей Барнаула, которые отмечали нежелание водителей заезжать к центру. Речь идет о маршрутах № 29 и № 77, проходящих мимо учреждения.
Отмечается, что в отношении водителей, которые нарушают маршрут, принимаются необходимые административные меры.
07:52:20 04-08-2023
Позорище, а не власть ! Не могут контролировать соблюдения контрактов. Идут на поводу у перевозчиков. Изначально не нужно было с хозяевами автосараев курить. А теперь поздно пить боржоми когда почки отказали...
08:14:45 04-08-2023
Гость (07:52:20 04-08-2023) Позорище, а не власть ! Не могут контролировать соблюдения к... " Самим себя наказывать?
08:33:09 04-08-2023
Гость (08:14:45 04-08-2023) Гость (07:52:20 04-08-2023) Позорище, а не власть ! Не... Валить с чинушачьих кабинетов, ломая ноги (кому в СИЗО, кому из аула)
08:46:44 04-08-2023
Речь идет о маршрутах № 27 -------- А при чем тут 27 маршрут??? Туда 29 ходит)))
09:14:23 04-08-2023
Власти должны не обсуждать с перевозчиками какие-то вопросы, а диктовать им условия работы и строго проверять их соблюдение, безоговорочно отстраняя нарушителей ...
09:47:08 04-08-2023
Автобусы плохо ходят поздним вечером. В 10 вечера, например, тяжело уехать из Н- Силикатного. А там люди работают до девяти вечера. И к десяти вечера на вокзал из центра не уедешь. Двадцатки пролетают пустые в ту сторону. 55- е тоже крайний рейс от вокзала в десять вечера и всё. Хоть бы троллейбус пустили, как было. Тем более, что власти намереваются развивать общественный транспорт. Понятно, что бизнес не будет в ущерб работать и здесь стоит вопрос об увеличении муниципального транспорта.
10:34:07 04-08-2023
Да что там в 10, в восемь вечера по многим маршрутам не уехать уже
10:48:50 04-08-2023
Обратите внимание на 59-й маршрут!!! Грязные, под сиденьями куски земли, потолки поломанные либо с подтеками, ветхие. На какой свалке перевозчик берет эти автобусы?
10:54:49 04-08-2023
Ну все, опять в комментах началось ворчание стариков, одни эмоции.
12:22:22 04-08-2023
Гость (10:54:49 04-08-2023) Ну все, опять в комментах началось ворчание стариков, одни э... Перевозчик высказался
12:31:40 04-08-2023
Гость (10:54:49 04-08-2023) Ну все, опять в комментах началось ворчание стариков, одни э... А вы сами когда последний раз а автобусе ездили? Или на пенсии дома сидите, никуда не ездите?