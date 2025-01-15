Власти Барнаула обсудили планы на благоустройство общественных территорий
Благоустроено уже 26 пространств на сумму свыше 1 миллиарда рублей, отметил Франк
15 января 2025, 19:00, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, посвященное благоустройству городских общественных пространств. В обсуждении приняли участие представители городской администрации, депутаты и главы районов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Барнаула.
Как сообщил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и программы "Формирование современной городской среды" на благоустройство в 2025 году выделено более 260 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.
Основные проекты:
- завершающий этап работ в парке "Юбилейный". Здесь продолжат озеленение и обустроят оставшиеся зоны;
- продолжение первого этапа благоустройства зеленой зоны между улицами Ленинградская, Энтузиастов и Антона Петрова (бывший парк имени Ленина). Запланированы новые пешеходные дорожки, освещение, видеонаблюдение и малые архитектурные формы;
- начало благоустройства территории за ТЦ "Европа" на улице Шумакова, 9. Этот проект поддержали более девяти тысяч жителей Барнаула в ходе голосования.
Глава города подчеркнул, что с 2018 года в Барнауле благоустроено 26 общественных пространств на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Франк отметил важность тщательной подготовки и контроля за качеством выполнения работ, а также взаимодействия с жителями для учета их пожеланий.
"Эту работу необходимо продолжать, учитывать все нюансы, чтобы она была выполнена качественно", – подчеркнул Вячеслав Франк.
Он поручил профильным комитетам завершить подготовительные работы и обеспечить своевременное заключение контрактов на проведение благоустройства.
21:03:50 15-01-2025
Они по Ленинскому давно гуляли? Все обшарпанное. Кинотеатр Россия в позорном состоянии. Весь центр по большей части нуждается в обновлении. Где оно?
23:46:27 15-01-2025
Центр города, это просто атас. Уделать такие здания, надо было очень хорошо постараться. Загляните во дворы - станет еще "приятней"!
10:23:26 16-01-2025
Сравните критерии, предъявляемые к месту для пешеходной зоны для проспекта Социалистического и любого другого участка центральной части города Барнаула.
Напоминаю, это, прежде всего, 1) потоки людей, перегруженность транспортом центр, потребность; 2) близость к жилью, хорошая доступность, прозрачность, возможности пешего маршрута; 3) историческая значимость, наличие объектов привлекающих людей, удобная связь.
На проспекте Социалистическом от привокзальной площади до улицы Молодежной хорошее озеленение, много людей. Даже сделав чисто пешеходным только ограниченный участок до здания педагогического университета, оставив возможность парковки на проспекте ниже до улицы Молодежной, можно обустроить здесь отличную торгово-пешеходную зону.
Архитектура на проспекте оригинальная и приятная для глаз. На площади Сахарова могли бы разместиться площадки для занятий скейтбордом и т.п. Ниже, на уровне лестницы – идеальное место для летних кафе, столиков и отдыха в тени, созерцания активности на треках летом и горок для детей зимой. Еще ниже , до улицы Партизанской – идеальное расширение улицы для обустройства здесь огромной и разнообразной и нестандартной детской площадки.
Далее – вниз по проспекту идти легко и приятно, прогулочная часть улицы, где в любое время дня есть тень, будет много лавочек, мечта для мам с колясками и пенсионеров. Красивые здания, соседство с архитектурными памятниками улицы Анатолия. Комфортный путь к Старому городу важен не только для жителей города, но и для туристов.