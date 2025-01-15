Власти Барнаула обсудили планы на благоустройство общественных территорий

Благоустроено уже 26 пространств на сумму свыше 1 миллиарда рублей, отметил Франк

15 января 2025, 19:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: t.me/barnaul_org

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, посвященное благоустройству городских общественных пространств. В обсуждении приняли участие представители городской администрации, депутаты и главы районов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Барнаула.

Как сообщил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и программы "Формирование современной городской среды" на благоустройство в 2025 году выделено более 260 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.

Основные проекты:

завершающий этап работ в парке "Юбилейный". Здесь продолжат озеленение и обустроят оставшиеся зоны;

продолжение первого этапа благоустройства зеленой зоны между улицами Ленинградская, Энтузиастов и Антона Петрова (бывший парк имени Ленина). Запланированы новые пешеходные дорожки, освещение, видеонаблюдение и малые архитектурные формы;

начало благоустройства территории за ТЦ "Европа" на улице Шумакова, 9. Этот проект поддержали более девяти тысяч жителей Барнаула в ходе голосования.

Глава города подчеркнул, что с 2018 года в Барнауле благоустроено 26 общественных пространств на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Франк отметил важность тщательной подготовки и контроля за качеством выполнения работ, а также взаимодействия с жителями для учета их пожеланий.

"Эту работу необходимо продолжать, учитывать все нюансы, чтобы она была выполнена качественно", – подчеркнул Вячеслав Франк.

Он поручил профильным комитетам завершить подготовительные работы и обеспечить своевременное заключение контрактов на проведение благоустройства.