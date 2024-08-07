Проект парка обещают разработать к сентябрю 2024 года

07 августа 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Территория за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Эскизный проект парка 300-летия Барнаула на месте пустыря за ТРЦ "Европа" должен появиться в сентябре 2024 года. Разработает его архитектор Артем Малыгин, на счету которого уже несколько эскизов барнаульских парков. Уже известно, что на территории новой зеленой зоны планируют сохранить овраг. Почему огромную яму не хотят засыпать и об изюминках будущего общественного пространства рассказал amic.ru один из активистов, выступающих за благоустройство этой территории, Егор Дворников.

"Овраг точно оставят"

Особенность будущего парка – большой овраг, который занимает внушительную часть территории. Скорее всего, засыпать его не будут, рельеф сохранят и грамотно используют, отметил Дворников. За то, чтобы оставить "яму", высказались участники стратегической сессии по благоустройству парка 300-летия Барнаула, которая состоялась 2 августа.

"Овраг точно оставят. Чашу котлована можно использовать как амфитеатр, площадку для проведения мероприятий, потому что она будет отсекать звук от жилых домов. Звук от стенок будет идти вверх и никому не помешает. Хотим, чтобы там был пруд и зона для проведения мероприятий. Засыпать овраг – не вариант, это очень дорого. Единственное, надо будет укреплять стенки оврага. Конечно, там будет какая-то лестница, плавные спуски, чтобы маломобильные граждане могли попадать туда беспрепятственно", – поделился Егор Дворников.

По его словам, специалистам еще предстоит проверить грунт, выяснить, что можно сделать на этой территории и какие деревья там можно высадить. Все это будет учтено при разработке проекта, добавил активист.

Егор Дворников на стратегической сессии/ Фото: barnaul.org

"Предстоит что-то решать с входами"

По задумке архитекторов, вход в парк будет не один. Сейчас специалисты решают, где они будут находиться, отметил Егор Дворников и добавил: проблема в том, что территория "зажата" среди построек, поэтому сделать много проходов не получится.

Центральный вход в парк, скорее всего, будет со стороны ВДНХ – там расположен большой участок, выходящий на ул. Взлетную. Также рассматривается возможность разместить проход рядом со зданием МЧС, напротив "Магис Спорта".

"На сессии обсуждали, что нужно договариваться с собственниками ТЦ "Москва" и автосалонов о выделении сервитутов, чтобы были проходы к парку с Павловского тракта. У самолета на пересечении Взлетной и Шумакова хорошо бы сделать какой-то проход. Со стороны "Европы" с парковки тоже стоит организовать вход. Проблема в том, что парк отрезан от центральных улиц, поэтому предстоит что-то решать. Входы должны быть со всех улиц, потому что это все-таки парк. Какие-то договоренности с собственниками участков будут – кто-то из них в том числе "залез" на территорию парка", – рассказал Дворников.

Территория за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Активист отметил, что им уже удалось пообщаться с организациями, которые располагаются рядом с парком 300-летия Барнаула, – например, с руководителем "Магис Спорта" Владимиром Гордейчиком и одним из собственников торгово-офисного центра "Глобус" Андреем Кутулуцким.

По словам Дворникова, из ближайших к парку объектов на связь с ними еще не выходило руководство ТЦ "Европа". При этом с данным торговым центром властям придется решать ряд вопросов.

"Там есть проблема с размером парковки. Также оттуда идет слив воды в овраг, который нужно будет устранять. Сточные воды с парковки незаконно сливают в парк. Автомойка вызывает вопросы. Нужно будет продумать систему всех этих ливневых стоков. Все это надо прорабатывать", – отметил Дворников.

Территория за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

"Парк для тихого отдыха"

Ранее концепцию парка уже разработала группа барнаульских архитекторов во главе с Андреем Атаджановым. Однако сейчас ее "отложили немного в сторону". При этом отдельные элементы из нее Малыгин может использовать в будущем проекте, рассказал Дворников.

"Главное, чтобы все было сделано хорошо, качественно и были учтены пожелания граждан. Мы опрос проводили, 70% высказались за парк для тихого отдыха, прогулок, где нужно посадить много деревьев и ничего не строить – максимум визит-центр и туалеты. Это все-таки общегородской парк, он должен удовлетворять потребности всех слоев населения. Есть большая потребность в площадке для проведения мероприятий, ведь в Индустриальном районе их очень мало", – отметил Егор Дворников.

Администрация города собирается уложиться в три этапа благоустройства. Однако, скорее всего, их будет четыре – именно такой срок архитекторы считают более реалистичным, сказал Дворников. По стоимости проекта никакой информации пока нет, отметил он.

Стратегическая сессия по благоустройству парка 300-летия Барнаула / Фото: amic.ru

Общественный совет парка

Также в августе 2024 года должен появиться общественный совет парка 300-летия Барнаула. По словам Егора Дворникова, в него войдут все те же руководители организаций, которые "соседствуют" с будущим парком, архитекторы, активисты, а также представители жильцов близлежащих домов. Вскоре состав совета планируется утвердить официально, сказал активист.

"В ближайшее время совет появится, туда войдет примерно 10 человек. Я думаю, в августе мы уже добьем всю документацию. Сейчас идет разработка проекта, будем контактировать напрямую с Артемом Малыгиным, высказывать какие-то пожелания от общественности, чтобы была совместная разработка. Будем смотреть, как работа проводится. Возможно, осенью организуем субботник", – поделился планами Егор Дворников.

При этом он отметил, что проводить другие стратегические сессии, касающиеся будущего парка, пока не собираются.

Территория за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Что это за территория?

Территория за торговым центром "Европа" занимает около 15 га. Сейчас на ней находятся только незаконно построенные гаражи. Еще в 1989 году на этой земле планировали создать парк 50-летия СССР, но тогда воплотить задумку в жизнь так и не удалось. В 2010 году здесь хотели возвести "Национальную деревню", но проект также не реализовали.

В 2023 году инициативная группа барнаульцев начала агитировать за создание парка на месте оврага, в итоге в 2024-м территорию включили в голосование по благоустройству в 2025 году. Весной 2024-го пустырь победил в "выборах", набрав 9,4 тысячи голосов. Подробнее о том, почему барнаульцы голосовали за парк, можно прочитать здесь.