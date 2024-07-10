Власти Барнаула обсудили реновацию и будущее Потока. Что там хотят построить?
Совещание провел глава города Вячеслав Франк
10 июля 2024, 12:25, ИА Амител
Глава города Вячеслав Франк 9 июля провел совещание по обсуждению проекта комплексного развития территории жилой застройки "Поток". В нем приняли участие представители власти, эксперты, архитекторы и строители. В мэрии Барнаула надеются, что благодаря реновации территории Потока по программе КРТ в ближайшем будущем там построят новые жилые комплексы, общественные пространства, парки и детские сады. Сам же микрорайон получит вторую жизнь.
Почему вообще хотят заняться реновацией Потока?
Первая встреча, посвященная реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки "Поток", состоялась около года назад. Согласно решению Барнаульской городской Думы установлены территории, в границах которых возможно осуществление КРТ. К таковым относится зона жилой застройки, ограниченная пр. Ленина, улицами Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, 80-й Гвардейской Дивизии, Чудненко, 5-й Западной, Чеглецова и Малахова (Поток).
Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Екатерина Ломакина в ходе совещания рассказала, что градостроительным кодексом РФ разрешено комплексное развитие застроенной территории, в границах которой расположены аварийные или ветхие многоквартирные дома.
"В границах территории ЖЗ "Поток" в настоящее время располагается 35 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и требующих расселения проживающих в них граждан. Поэтому в первоочередном порядке органами местного самоуправления города Барнаула совместно с органами государственной власти с целью реализации проекта КРТ "Поток" были внесены изменения в ранее принятые договоры и соглашения, обеспечивающие реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", – приводит пресс-служба мэрии слова Екатерины Ломакиной.
Как планируют развивать территорию Потока?
В настоящее время уже подготовлена графическая схема границ территории Потока, концепция проекта ее комплексного развития, а также предварительная концепция КРТ. По результатам проведенной работы территория, подлежащая комплексному развитию, существенно расширена и включает 101 земельный участок площадью около 16,8 га. В настоящее время прорабатывается планируемый срок реализации проекта КРТ.
"Проект КРТ ЖЗ "Поток" предполагается реализовать на основе договора с победителем торгов. Их проведение планируется в 2024 году. Перечень работ, обязательства сторон будут определены после подписания договора", – уточнила Екатерина Ломакина.
На территории, которая попадает под КРТ, предполагается строительство многоквартирных жилых домов, детского сада на 330 мест и школы на 800 учащихся, размещение торговых объектов, обустройство подземных парковок, многоуровневого гаража-стоянки.
При этом участники совещания отметили, что к реновации Потока необходимо подходить ответственно, учитывая возможные риски и потенциальные проблемы, способные возникнуть в ходе реализации таких проектов.
Кроме того, пояснила Екатерина Ломакина, необходимо соблюсти жилищные права при переселении граждан из аварийного жилья.
Глава Барнаула Вячеслав Франк, подводя итоги совещания, отметил масштабность и значимость реализации этого проекта для города.
"Надо идти в направлении развития Потока. Поток можно рассматривать как будущее Барнаула, где можно развивать и строить жилье", – уверен Вячеслав Франк.
По итогам совещания главой города дано поручение подробно проработать представленную концепцию по направлениям: отдельно рассмотреть вопросы развития и функционирования транспортной инфраструктуры, возможность использования существующих инженерных коммуникаций. Также экспертам предстоит обсудить намерения и заинтересованность представителей строительной отрасли в реализации данного проекта. Детально проработанные предложения после планируется вынести на обсуждение общественности.
А что такое КРТ?
Комплексное развитие территорий (КРТ) – деятельность, направленная на создание благоприятных условий существования населения. В рамках этого направления создаются не только конкретные объекты, но и инфраструктура. Застройщик реализует как сам проект, так и готовит необходимую документацию.
12:33:57 10-07-2024
Замена коммуникаций с корректировкой на увеличение количества этажности домов плотность населения будет производиться? Что-то про это ни слова. Или лишь бы деньги хапнуть.
12:38:46 10-07-2024
реновация или резервация?
12:53:27 10-07-2024
Домам на потоке 50-70 лет, а в центре по 150-170 лет домам есть. Ну и где реновацию надо делать?
13:18:48 10-07-2024
Гость (12:53:27 10-07-2024) Домам на потоке 50-70 лет, а в центре по 150-170 лет домам е... каким домам в центре 170 лет?
14:32:15 10-07-2024
Элен без ребят (13:18:48 10-07-2024) каким домам в центре 170 лет? ...
Например этот входит в вилку 150-170 лет:
154-летний – возраст у двухэтажки на ул. Никитина, 146, которую построили в 1870 году. Она имеет каменный низ и деревянный верх. В ней до сих пор живут люди. По данным сервиса "Реформа ЖКХ", здесь числится восемь квартир и 29 человек. Любопытно, что, несмотря на солидный возраст, объект не признан аварийным и не подлежит сносу в ближайшие годы.
Я живу в доме, которому 108 лет. Тоже не признают аварийным.
Это только многоквартирные. А можно и ещё найти более древние одноквартирные.
А вы плачете дом старый 50 лет, дайте нам новый. Да новый ещё 5 лет не простоял уже трескается так, что мэр прилетает, бросив все дела, на пролетарскую 148.
Раньше на века или хотя бы десятилетия строили, а сейчас лишь бы денег хапнуть, а там сами ипотеку платите за трещины...
19:09:57 10-07-2024
Гость (14:32:15 10-07-2024) Например этот входит в вилку 150-170 лет: 154-ле... От Никитина до Центра 5 остановок.
13:48:18 10-07-2024
Только чтобы не получилось, как несколько лет назад с домом на 1-й Западной . В Барнауле собирались сносить капитально отремонтированный многоквартирный дом, в который вложили 5 млн бюджетных средств, а потом признали аварийным. Все жители города, думаю, помнят ситуацию со зданием "Посуда Центра" в Барнауле,когда начали готовить под ковидный госпиталь,а потом...
13:56:22 10-07-2024
прям интересно посмотреть на документ концепции.
обновлять поток, врз безусловно надо, но... во первых практика КРТ спорная, во вторых кривые руки
15:18:03 10-07-2024
А по генплану там что? Или все деньги вбухали в генплан и забыли. Теперь будем на КРТ вкладывать. До школ дойдет?
16:22:28 10-07-2024
Посмотрел бы мэр как выглядит кинотеатр Россия , два дома что рядом с ним ( кстати охраняются государством)) и заодно глянул на цнти- такого убого состояния домов на красной линии давно уже не было
20:55:30 10-07-2024
Wert (16:22:28 10-07-2024) Посмотрел бы мэр как выглядит кинотеатр Россия , два дома чт... красивейшее здание ЦНТИ готовят на убой, к сожалению. вернее, его уже убили, осталось только снести и построить на его месте Маяковский 3, например.
18:00:24 10-07-2024
Из потока можно сделать нормальный зеленый район без ваших человейников. Сохранить застройку 2-3-4 этажа - это же бомба будет. Сделаете 15 этажей - здравствуй уськовское гетто
20:52:51 10-07-2024
Нашей общаге 61 год, скоро завалит нас в ней. Находится на Эмилии Алексеевой напротив "Барнаульской водяной компании"
06:42:35 11-07-2024
все пытаются натянуть миллионник,амбиции безмерны.