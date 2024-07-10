Власти Барнаула обсудили реновацию и будущее Потока. Что там хотят построить?

Совещание провел глава города Вячеслав Франк

10 июля 2024, 12:25, ИА Амител

Фото: территория Потока в Барнауле

Глава города Вячеслав Франк 9 июля провел совещание по обсуждению проекта комплексного развития территории жилой застройки "Поток". В нем приняли участие представители власти, эксперты, архитекторы и строители. В мэрии Барнаула надеются, что благодаря реновации территории Потока по программе КРТ в ближайшем будущем там построят новые жилые комплексы, общественные пространства, парки и детские сады. Сам же микрорайон получит вторую жизнь.

Почему вообще хотят заняться реновацией Потока?

Первая встреча, посвященная реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки "Поток", состоялась около года назад. Согласно решению Барнаульской городской Думы установлены территории, в границах которых возможно осуществление КРТ. К таковым относится зона жилой застройки, ограниченная пр. Ленина, улицами Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, 80-й Гвардейской Дивизии, Чудненко, 5-й Западной, Чеглецова и Малахова (Поток).

Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Екатерина Ломакина в ходе совещания рассказала, что градостроительным кодексом РФ разрешено комплексное развитие застроенной территории, в границах которой расположены аварийные или ветхие многоквартирные дома.

"В границах территории ЖЗ "Поток" в настоящее время располагается 35 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и требующих расселения проживающих в них граждан. Поэтому в первоочередном порядке органами местного самоуправления города Барнаула совместно с органами государственной власти с целью реализации проекта КРТ "Поток" были внесены изменения в ранее принятые договоры и соглашения, обеспечивающие реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", – приводит пресс-служба мэрии слова Екатерины Ломакиной.

Как планируют развивать территорию Потока?

В настоящее время уже подготовлена графическая схема границ территории Потока, концепция проекта ее комплексного развития, а также предварительная концепция КРТ. По результатам проведенной работы территория, подлежащая комплексному развитию, существенно расширена и включает 101 земельный участок площадью около 16,8 га. В настоящее время прорабатывается планируемый срок реализации проекта КРТ.

"Проект КРТ ЖЗ "Поток" предполагается реализовать на основе договора с победителем торгов. Их проведение планируется в 2024 году. Перечень работ, обязательства сторон будут определены после подписания договора", – уточнила Екатерина Ломакина.

На территории, которая попадает под КРТ, предполагается строительство многоквартирных жилых домов, детского сада на 330 мест и школы на 800 учащихся, размещение торговых объектов, обустройство подземных парковок, многоуровневого гаража-стоянки.

При этом участники совещания отметили, что к реновации Потока необходимо подходить ответственно, учитывая возможные риски и потенциальные проблемы, способные возникнуть в ходе реализации таких проектов.

Кроме того, пояснила Екатерина Ломакина, необходимо соблюсти жилищные права при переселении граждан из аварийного жилья.

Глава Барнаула Вячеслав Франк, подводя итоги совещания, отметил масштабность и значимость реализации этого проекта для города.

"Надо идти в направлении развития Потока. Поток можно рассматривать как будущее Барнаула, где можно развивать и строить жилье", – уверен Вячеслав Франк.

По итогам совещания главой города дано поручение подробно проработать представленную концепцию по направлениям: отдельно рассмотреть вопросы развития и функционирования транспортной инфраструктуры, возможность использования существующих инженерных коммуникаций. Также экспертам предстоит обсудить намерения и заинтересованность представителей строительной отрасли в реализации данного проекта. Детально проработанные предложения после планируется вынести на обсуждение общественности.

А что такое КРТ?

Комплексное развитие территорий (КРТ) – деятельность, направленная на создание благоприятных условий существования населения. В рамках этого направления создаются не только конкретные объекты, но и инфраструктура. Застройщик реализует как сам проект, так и готовит необходимую документацию.