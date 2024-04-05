Исключить разногласия. Проект реновации Потока обсудят с архитекторами и строителями

Застраивать кварталы будет один инвестор, который победит на торгах

05 апреля 2024, 08:15, ИА Амител

Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэрия определила территорию Потока, которую отдадут под комплексное развитие, – это 20-25 га. Об этом 4 апреля на круглом столе в Сибирской медиагруппе рассказал первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров. Он отметил, что территория непростая: есть земли, которые принадлежат как государству, так и городу. Вовлечение этих участков в градостроительный оборот сейчас обсуждают с уполномоченными органами, а уже затем проект реновации представят общественности.

"Весь комплекс работ мы проведем, соберем обратную связь, участки, которые не сможем вовлечь в оборот, не будем учитывать в градостроительной концепции. После этого постараемся прибросить ТЭПы (технико-экономические показатели – прим.ред.), необходимые объекты и представить эскизный проект на обсуждение архитектурного, строительного сообщества, общественности. По закону это не требуется, но мы все-таки хотим предварительно обсудить, как видят заинтересованные сообщества развитие этой территории, чтобы снять часть вопросов и разногласий", – отметил Андрей Федоров.

Как только проект будет согласован, землю выставят на торги. С победителем (он будет один) заключат договор о комплексном развитии территории (КРТ)*.

Инвестор будет обязан разработать документацию по планировке территории, которую также выставят на общественные обсуждения.

По словам Андрея Федорова, сейчас чиновники обсуждают условия договора КРТ: готов ли город построить на "новом" Потоке социальные объекты или эта обязанность перейдет застройщику.

"КРТ предусматривает такие возможности (строительство объектов за счет муниципалитета – прим.ред.). Но если территория будет потенциально интересной, все обязательства в полном объеме могут быть возложены на победителя торгов", – отметил первый вице-мэр.

Впрочем, он уверен: предложенный участок заинтересует строителей вне зависимости от условий. И в перспективе площадь квартала реновации может вырасти.

"Территория Потока привлекательна, потому что она имеет хороший потенциал по инженерной инфраструктуре, неплохой потенциал по социальной инфраструктуре, есть много территорий, которые освобождены от ветхого и аварийного жилья. Мы понимаем, что сегодня застройщики потенциально готовы предоставить людям взамен ветхого и аварийного жилья, которое еще не признано таковым в установленном порядке, квартиры в новых домах", – резюмировал чиновник.

Добавим, что ранее Андрей Федоров сообщал, что в качестве пилотной площадки для КРТ на Потоке выбраны кварталы, ограниченные ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, ул. Петра Сухова, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, ул. Чудненко, ул. 5-й Западной, ул. Чеглецова, ул. Малахова. Участок планировали выставить на торги в 2024 году.

*Справка

Комплексное развитие территорий (КРТ) – это деятельность, направленная на создание благоприятных условий существования населения. В рамках этого направления создаются не только конкретные объекты, но и инфраструктура. Застройщик не только реализует сам проект, но также готовит необходимую документацию.