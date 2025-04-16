Власти Барнаула объяснили перевозчикам, на что им следует обратить особое внимание

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту анализирует маршруты, на которых чаще всего возникают замечания

16 апреля 2025, 19:15, ИА Амител

Заседание с перевозчиками / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В администрации Барнаула прошло рабочее совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий. Как сообщает пресс-центр мэрии, перевозчикам рассказали, на что им следует обратить внимание в своей работе.

Совещание провел председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. Вместе с руководителями предприятий он обсудил наиболее острые проблемы: соблюдение графика движения, санитарное состояние автобусов, правил взимания платы за проезд, дисциплины и культуры общения линейных работников.

"Особое внимание уделено кадровому вопросу, который, по словам перевозчиков, по-прежнему остается наиболее острым, несмотря на принимаемые меры", – добавили в мэрии.

Кроме того, в ходе совещания разбирались обращения пассажиров. Ведяшкин отметил, что комитет анализирует маршруты, на которых чаще всего возникают замечания. Отдельно он поручил перевозчикам усилить контроль за соблюдением графика движения автобусов, особенно в вечернее время и в выходные дни, а также следить за состоянием и чистотой салонов транспорта.