Власти Барнаула объяснили перевозчикам, на что им следует обратить особое внимание
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту анализирует маршруты, на которых чаще всего возникают замечания
16 апреля 2025, 19:15, ИА Амител
В администрации Барнаула прошло рабочее совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий. Как сообщает пресс-центр мэрии, перевозчикам рассказали, на что им следует обратить внимание в своей работе.
Совещание провел председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. Вместе с руководителями предприятий он обсудил наиболее острые проблемы: соблюдение графика движения, санитарное состояние автобусов, правил взимания платы за проезд, дисциплины и культуры общения линейных работников.
"Особое внимание уделено кадровому вопросу, который, по словам перевозчиков, по-прежнему остается наиболее острым, несмотря на принимаемые меры", – добавили в мэрии.
Кроме того, в ходе совещания разбирались обращения пассажиров. Ведяшкин отметил, что комитет анализирует маршруты, на которых чаще всего возникают замечания. Отдельно он поручил перевозчикам усилить контроль за соблюдением графика движения автобусов, особенно в вечернее время и в выходные дни, а также следить за состоянием и чистотой салонов транспорта.
19:22:40 16-04-2025
Купили 41 автобус, трепались о такой покупке, в итоге на линии только половина, а остальные , как трамвай гармошка, стоят. Почему не открыть другие уничтоженные маршруты?
12:38:14 17-04-2025
Гость (19:22:40 16-04-2025) Купили 41 автобус, трепались о такой покупке, в итоге на л... Там проблема с водителями их нет в таком количестве.
13:12:02 17-04-2025
Гость (12:38:14 17-04-2025) Там проблема с водителями их нет в таком количестве. ... Про водителей трындеж, скорее всего - зачем работать водителем на ржавом автобусе с фанерными полами за маленькую зарплату, если есть обещанная большая зарплата на новом "комфортном" автобусе? Не срастается опять что-то.
19:25:19 16-04-2025
Надо открывать закрытые маршруты, 17.19 24, 29. 37.
Если бы сидящие за столом пользовались хотя бы один день общественным транспортом, многое изменилось бы, и война бы закончилась, если бы детки мажоры служили.
19:50:49 16-04-2025
На 109 ехал недавно-пол в маршрутке из ламината был. Сверху покрытие резиновое порвалось. По-моему не очень надежно
20:08:02 16-04-2025
Очередной фуршет, беседы не о чем и концы в воду.
Маленькие ГАЗельки маршрута №51 всегда переполнены на участке от Кристалла до Южного тракта. Остановку "Южный тракт" - шоссе Ленточный бор в сторону Власихинской часто проезжают мимо голосующих пассажиров.
20:18:20 16-04-2025
Собрались, покурили, пооо..говорили и разошлись с тем же, что и было раньше.
20:32:02 16-04-2025
А давайте поднимем проезд до 100р. тогда, может быть, лет через 10, купим/не факт/ новые/на самом деле б-у/ автобусы и научим водителей/кондукторов...
сарказм выключил
20:38:16 16-04-2025
на фото, вот прямо сходняк какой-то.
23:52:43 16-04-2025
Гость (20:38:16 16-04-2025) на фото, вот прямо сходняк какой-то.... Сходняк и есть- обсуждают % от повышения оплаты за проезд🙄
07:55:33 17-04-2025
Гость (20:38:16 16-04-2025) на фото, вот прямо сходняк какой-то.... Ну да. Все прям недоедающие собрались. Эту компанию надо на СВО в штурмовики сало растрясти или за антинародные решения на колымские рудники победу ковать.
21:08:03 16-04-2025
Очередное очковткрательство - детей из маршруток выгоняют и требуют оплату ! А тут несут дичь! Сволочи
06:10:39 17-04-2025
Гость (21:08:03 16-04-2025) Очередное очковткрательство - детей из маршруток выгоняют и ... вашу розочку должны забесплатно возить?
08:32:38 17-04-2025
Гость (06:10:39 17-04-2025) вашу розочку должны забесплатно возить?... а вас как то чужие розы касаются? или за черный нал перевозчиков так переживаете?
21:48:37 16-04-2025
Надо как в фильме "Ликвидация" поставить всех сидящих за столом к стенке и под дулом пулемета выдать указания о чистоте в автобусах, графиках движения, оплате и прочем. А для пущей надежности пустить очередь над башками. Кто не тупой, на следующий день порядок обеспечит. А так - бла-бла-бла за наши деньги.
06:11:53 17-04-2025
Гость (21:48:37 16-04-2025) Надо как в фильме "Ликвидация" поставить всех сидящих за сто... а если Ваш работодатель Вас к стенке? Какая же любовь у Вас к хозяйскому сапогу.
07:53:09 17-04-2025
Гость (06:11:53 17-04-2025) а если Ваш работодатель Вас к стенке? Какая же любовь у Вас ... Один из собравшихся за тем столиком? Обиделся?
22:20:46 16-04-2025
Не далее как сегодня утром не мог уехать из аэропорта. Такси отказываются ехать даже при несусветной цене 830 рублей за эконом (15 км до центра!), зато зазывальщиков на такси половина аэропорта. Случайно заметил 144 маршрутку, набитую битком, и после Панфиловцев пришлось делать две пересадки. Такого идиотизма (это к собравшимся чинушам) нет ни в одном городе страны и мира. Со мной полбеды, я возвратился домой. Что делать тем, кто приехал по делам, в командировку?
На память сразу приходят аэроэкспрессы Москвы, автобус-экспресс каждые полчаса в Новосибирске, новый аэропорт Стамбула, где полтора десятка автобусных маршрутов Хаваист, а сегодня уже и метро, метро в Дубайском аэропорту, такое же обычное метро в Софии, откуда за 20 минут можно доехать до центра города; аэропорт Осло за 40 километров от столицы, но пригородный поезд проезжает их за 20 с небольшим минут. И только "столица мира" на особом положении. Зато цена проезда грозит догнать московскую.
22:26:04 16-04-2025
Перевозчики в куртках сидят. Как-то не уважительно... Такое впечатление, что заскочили на минутку
07:59:20 17-04-2025
Гость (22:26:04 16-04-2025) Перевозчики в куртках сидят. Как-то не уважительно... Такое ... Просто все карманы курток баблом набиты. Не рискнули в гардероб сдать, вдруг позарится кто.
22:49:36 16-04-2025
Есть решение транспортной проблемы Барнаула. Отобрать три служебных автобуса у администрации, тогда они полностью проникнуться нашей проблемой. А то получается как в поговорке про сытого и голодного.
06:12:42 17-04-2025
Беда в том, что как и со строителями - не мэрия диктует условия работы, а перевозчики мэрии.
09:55:42 17-04-2025
Верните 29 маршрут, писала в комитет сказали нет перевозчика. Но почему у 50 маршрута нет этой проблемы значит надо как то поддержать с потока не уехать в центр, 1 раз в час ходит. Прошу властей обратить на это внимание
12:30:38 17-04-2025
похоже на какой-то сходняк, только кабака в антураже не хватает.
14:55:25 17-04-2025
Гость (13:12:02 17-04-2025) Про водителей трындеж, скорее всего - зачем работать водител... Гладко чешешь. За счет чего зарплату платить больше? Поднять тариф до 70 рублей??? народ возмущаться будет. Или может субсидии дать 5 млрд??? ты столько налогов не платишь