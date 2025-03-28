Вячеслав Франк рассказал о развитии и проблемах общественного транспорта Барнаула

В прошлом году, по словам главы города, состоялось беспрецедентное обновление пассажирского транспорта

28 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле работа общественного транспорта – один из наиболее острых вопросов. Об этом глава города Вячеслав Франк сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.

"Основным фактором, влияющим на неудовлетворительное состояние отрасли, является ее продолжительное недофинансирование. В результате сформировался целый комплекс проблем: значительный износ подвижного состава, кадровый голод, недостаток шагов по поддержке отрасли. За пять лет ее финансирование увеличилось в 3,5 раза", – подчеркнул Вячеслав Франк.

В прошлом году, по словам главы Барнаула, состоялось беспрецедентное обновление транспорта. Он был приобретен для краевой столицы по решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

"Мы получили 10 трамваев и 41 автобус. Планируется выпуск на линию пяти новых троллейбусов. Заработали автобусные маршруты № 1 и 10, что улучшило транспортное сообщение в новых районах", – отметил Вячеслав Франк.

Большая работа проведена и в части обеспечения ценовой доступности общественного транспорта. Отменены пригородные тарифные зоны, на автобусных маршрутах внедрен льготный проезд для школьников и студентов, предоставлен бесплатный проезд учащимся из многодетных семей.