Вячеслав Франк рассказал о развитии и проблемах общественного транспорта Барнаула
В прошлом году, по словам главы города, состоялось беспрецедентное обновление пассажирского транспорта
28 марта 2025, 10:00, ИА Амител
В Барнауле работа общественного транспорта – один из наиболее острых вопросов. Об этом глава города Вячеслав Франк сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.
"Основным фактором, влияющим на неудовлетворительное состояние отрасли, является ее продолжительное недофинансирование. В результате сформировался целый комплекс проблем: значительный износ подвижного состава, кадровый голод, недостаток шагов по поддержке отрасли. За пять лет ее финансирование увеличилось в 3,5 раза", – подчеркнул Вячеслав Франк.
В прошлом году, по словам главы Барнаула, состоялось беспрецедентное обновление транспорта. Он был приобретен для краевой столицы по решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
"Мы получили 10 трамваев и 41 автобус. Планируется выпуск на линию пяти новых троллейбусов. Заработали автобусные маршруты № 1 и 10, что улучшило транспортное сообщение в новых районах", – отметил Вячеслав Франк.
Большая работа проведена и в части обеспечения ценовой доступности общественного транспорта. Отменены пригородные тарифные зоны, на автобусных маршрутах внедрен льготный проезд для школьников и студентов, предоставлен бесплатный проезд учащимся из многодетных семей.
"Обновление городского пассажирского транспорта является неотложной задачей. Мы прорабатываем вопрос покупки автобусов за счет средств городского бюджета, чтобы взять на себя обслуживание ряда маршрутов", – указал Вячеслав Франк.
10:14:36 28-03-2025
Из года в год одно и тоже не устали ? Можно уже хоть что то сделать?
10:35:01 28-03-2025
Гость (10:14:36 28-03-2025) Из года в год одно и тоже не устали ? Можно уже хоть что то ... стабильность.
а вам что, из USAID переводы задерживаюится, абыдно да?
10:57:25 28-03-2025
Когда перестанут лезть в карманы горожан перевозчики? На это кто ответит?
11:19:59 28-03-2025
Что с регулируемыми маршрутами (10:57:25 28-03-2025) Когда перестанут лезть в карманы горожан перевозчики? На это... Тогда, когда город начнет их датировать,
14:19:02 28-03-2025
Гость (11:19:59 28-03-2025) Тогда, когда город начнет их датировать,... Что такое "датировать"?
11:00:51 28-03-2025
Почему на 104 маршруте до сих пор 2 автобуса вместо 3х.
05:10:44 03-04-2025
Ага, 10-й автобус город профинансировал, а толку чуть! Из центра после 16.00 десятки шпарят пустые и без остановок, одна за одной. Как раз когда самый час пик начинается! При этом по отслеживанию они остаются на маршруте. Ждёшь, надеешься, а он мимо! Что за свинство!