Власти Барнаула объяснили, почему не во все дома вернулась горячая вода
Запуск подачи ресурса после первого этапа гидравлических испытаний выявил еще пять новых повреждений на теплосетях
28 мая 2024, 19:54, ИА Амител
В администрации Барнаула обсудили ход работ по устранению повреждений, выявленных после первого этапа гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-центр мэрии, 27 мая теплосетевое подразделение СГК приступило к восстановлению подачи ресурса: при запуске были выявлены пять новых повреждений на теплосетях.
По словам главного инженера филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК Алтай" Сергея Климова, на сегодняшний день обнаружено семь повреждений:
- ул. 40 лет Октября, 20;
- ул. Тимуровская, 42;
- ул. Титова, 21;
- ул. 4-я Западная, 83;
- ул. Эмилии Алексеевой, 27;
- ул. Тимуровская, 17;
- ул. Малахова, 50.
На последних двух рабочие уже устраняют повреждения, а на остальных участках эксперты определяют место. В связи с работами подача воды ограничена в 23 многоквартирных дома, два детсада и 10 административных зданий.
Также временно приостановлена подача ресурса от центральных тепловых пунктов 532 и 538 – это связано с повреждением трубопровода и выходом воды на поверхность. Под отключение попали 27 многоквартирных домов на улицах Попова, Гущина, Кавалерийская и Веры Кащеевой. Сейчас специалисты откачивают воду из тепловой камеры и устанавливают причину поломки. Сроки восстановления подачи горячей воды и зону отключения определят после установления причин.
23:31:36 28-05-2024
Почему на Ядринцева, 130 горячей воды нет с пятницы?
07:23:44 29-05-2024
Гость (23:31:36 28-05-2024) Почему на Ядринцева, 130 горячей воды нет с пятницы? ... Гето потому что. Воды на улице по пояс- пользуйтесь, тем более нет освещения- никто не увидит.
07:17:58 29-05-2024
На Солнечной поляне нет горячей воды.