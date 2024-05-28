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Власти Барнаула объяснили, почему не во все дома вернулась горячая вода

Запуск подачи ресурса после первого этапа гидравлических испытаний выявил еще пять новых повреждений на теплосетях

28 мая 2024, 19:54, ИА Амител

Работы на теплосетях / Фото: пресс-центр мэрии
Работы на теплосетях / Фото: пресс-центр мэрии

В администрации Барнаула обсудили ход работ по устранению повреждений, выявленных после первого этапа гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-центр мэрии, 27 мая теплосетевое подразделение СГК приступило к восстановлению подачи ресурса: при запуске были выявлены пять новых повреждений на теплосетях.

По словам главного инженера филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК Алтай" Сергея Климова, на сегодняшний день обнаружено семь повреждений:

  • ул. 40 лет Октября, 20;
  • ул. Тимуровская, 42;
  • ул. Титова, 21;
  • ул. 4-я Западная, 83;
  • ул. Эмилии Алексеевой, 27;
  • ул. Тимуровская, 17;
  • ул. Малахова, 50.

На последних двух рабочие уже устраняют повреждения, а на остальных участках эксперты определяют место. В связи с работами подача воды ограничена в 23 многоквартирных дома, два детсада и 10 административных зданий.

Также временно приостановлена подача ресурса от центральных тепловых пунктов 532 и 538 – это связано с повреждением трубопровода и выходом воды на поверхность. Под отключение попали 27 многоквартирных домов на улицах Попова, Гущина, Кавалерийская и Веры Кащеевой. Сейчас специалисты откачивают воду из тепловой камеры и устанавливают причину поломки. Сроки восстановления подачи горячей воды и зону отключения определят после установления причин.

Отключения горячей воды коммунальная авария

Комментарии 3

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Гость

23:31:36 28-05-2024

Почему на Ядринцева, 130 горячей воды нет с пятницы?

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Гость

07:23:44 29-05-2024

Гость (23:31:36 28-05-2024) Почему на Ядринцева, 130 горячей воды нет с пятницы? ... Гето потому что. Воды на улице по пояс- пользуйтесь, тем более нет освещения- никто не увидит.

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Гость

07:17:58 29-05-2024

На Солнечной поляне нет горячей воды.

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