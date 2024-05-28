Власти Барнаула объяснили, почему не во все дома вернулась горячая вода

Запуск подачи ресурса после первого этапа гидравлических испытаний выявил еще пять новых повреждений на теплосетях

28 мая 2024, 19:54, ИА Амител

Работы на теплосетях / Фото: пресс-центр мэрии

В администрации Барнаула обсудили ход работ по устранению повреждений, выявленных после первого этапа гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-центр мэрии, 27 мая теплосетевое подразделение СГК приступило к восстановлению подачи ресурса: при запуске были выявлены пять новых повреждений на теплосетях.

По словам главного инженера филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК Алтай" Сергея Климова, на сегодняшний день обнаружено семь повреждений:

ул. 40 лет Октября, 20;

ул. Тимуровская, 42;

ул. Титова, 21;

ул. 4-я Западная, 83;

ул. Эмилии Алексеевой, 27;

ул. Тимуровская, 17;

ул. Малахова, 50.

На последних двух рабочие уже устраняют повреждения, а на остальных участках эксперты определяют место. В связи с работами подача воды ограничена в 23 многоквартирных дома, два детсада и 10 административных зданий.

Также временно приостановлена подача ресурса от центральных тепловых пунктов 532 и 538 – это связано с повреждением трубопровода и выходом воды на поверхность. Под отключение попали 27 многоквартирных домов на улицах Попова, Гущина, Кавалерийская и Веры Кащеевой. Сейчас специалисты откачивают воду из тепловой камеры и устанавливают причину поломки. Сроки восстановления подачи горячей воды и зону отключения определят после установления причин.