Где в Барнауле отключат горячую воду на две недели с 28 мая?
В краевой столице стартует второй этап гидравлических испытаний теплосетей
27 мая 2024, 14:14, ИА Амител
С 28 мая начнется второй этап отключений, который продлится до 9 июня. В этот период будут проводить испытания магистралей М-32 (ТЭЦ-3) и М-21, 22, 25 (ТЭЦ-2).
Горячей воды не будет у жителей Индустриального, Центрального и Железнодорожного районов, находящихся в границах улиц:
Первый этап работ по диагностике состояния тепловых сетей уже завершен – он проходил с 14 по 26 мая. С 13 по 25 июня пройдет третий этап испытаний магистрали М-31 (ТЭЦ-3), во время которого горячей воды не будет у жителей домов Индустриального и Ленинского районов. Четвертым этапом запланированы испытания магистрали М-34 (ТЭЦ-3), которые пройдут с 27 июня по 9 июля в Индустриальном и Ленинском районах.
14:23:21 27-05-2024
Пишите,что первый этап завершен.Сегодня 27 мая-а воду не дали!Так завершен или нет?Не достоверные сведения!
14:52:23 27-05-2024
Владимир (14:23:21 27-05-2024) Пишите,что первый этап завершен.Сегодня 27 мая-а воду не дал... Так это они диагностику закончили. А дальше - ремонт начнут на все лето.
15:17:16 27-05-2024
Владимир (14:23:21 27-05-2024) Пишите,что первый этап завершен.Сегодня 27 мая-а воду не дал... Отключают вовремя, а как приходит время включать только отчитыааются, что вода будет, а по факту- нет!
14:31:40 27-05-2024
А почему электросети не испытывают скачками напряжения по аналогии с гидравлическими испытаниями, где скачки давления?
14:37:19 27-05-2024
Гость (14:31:40 27-05-2024) А почему электросети не испытывают скачками напряжения по ан... И интернет-кабели надо испытывать подъемом скорости до 100 гигабит!
14:37:51 27-05-2024
Гость (14:31:40 27-05-2024) А почему электросети не испытывают скачками напряжения по ан... потому что трубы это их хозяйство и они с ними работают, а если у тебя сгорит холодильник, комп и телевизор, то ты на них в суд будешь подавать за возмещением ущерба. и хорошо если квартира не сгорит.
16:01:56 27-05-2024
Гость (14:31:40 27-05-2024) А почему электросети не испытывают скачками напряжения по ан... Петросян 2.0 ?
14:35:28 27-05-2024
завтра отрубят горяченькую... но банька на саду спасет))
14:42:57 27-05-2024
Гость (14:35:28 27-05-2024) завтра отрубят горяченькую... но банька на саду спасет))... Меня спасут 2 электрочайника.
14:56:13 27-05-2024
Почему до сих пор не дали горячую воду?
Солнечная поляна 21.
15:30:22 27-05-2024
Гость (14:56:13 27-05-2024) Почему до сих пор не дали горячую воду?Солнечная поляна ... Потому что сантехник должен придти и вентиль повернуть.
16:23:07 27-05-2024
Гость (15:30:22 27-05-2024) Потому что сантехник должен придти и вентиль повернуть.... Нет. Задвижка открыта, вода течет ледяная и не думает нагреваться. Порывов нет.
Дело в БТСК и боллере, который нужно давно менять! Каждый год одно и тоже.
Что с отоплением, что с горячей водой!
16:03:42 27-05-2024
Гость (14:56:13 27-05-2024) Почему до сих пор не дали горячую воду?Солнечная поляна ... Не судьба.
15:35:54 27-05-2024
Завтра утром обещают 4 градуса тепла. Завтра же отключат горячую воду. Привет, насморк и кашель!
16:02:38 27-05-2024
Гость (15:35:54 27-05-2024) Завтра утром обещают 4 градуса тепла. Завтра же отключат гор... Нагреватель не пробовал купить?
16:08:41 27-05-2024
Гость (16:02:38 27-05-2024) Нагреватель не пробовал купить?... Им вера не позволяет)))
17:25:29 27-05-2024
Гость (16:02:38 27-05-2024) Нагреватель не пробовал купить?... Меня спасут 2 электро чайника. И это быстрее, чем ведро на электролите.
16:15:21 27-05-2024
Слышь,ты,с нагревателем!Засунь его себе,знаешь куда...плашмя!!!!!!!!!!!
17:08:08 27-05-2024
Вредительство отключать отопление и воду в 8 градусов тепла на улице это Сибирь
18:23:31 27-05-2024
Гость (17:08:08 27-05-2024) Вредительство отключать отопление и воду в 8 градусов тепла ... Так за отопление все жадные ещё в апреле орали отключать слава Богу хоть до мая дотянули
23:47:04 27-05-2024
ВТОРОЙ ЭТАП УЖЕ СТАРТОВАЛ! ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ДЕНЬ 27 МАЯ, А ВОДИЧКА ПОШЛА ИЗ КРАНА ЛЕДЯНАЯ! Даже 24 часов не дождались! Вот так бы включали оперативно, как отключают!
23:56:18 27-05-2024
продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения – не более 14 дней
Обо всех фактах превышения установленных сроков Управление рекомендует немедленно информировать исполнителя (управляющую организацию), в письменном виде. Обязательно необходимо получить подтверждение факта вручения заявления (претензии, обращения и т.д.). Предоставление коммунальной услуги с перерывами, превышающими установленную продолжительность, является основанием для изменения размера платы.
Пользуйтесь своими правами!
08:46:24 28-05-2024
Гость (23:56:18 27-05-2024) продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с... Так за горячую воду все равно платим по факту потребления
10:10:55 28-05-2024
на улице холодно какие то испытания , ну отключайте вы в жаркую погоду , людям так лучше будет или не для людей делаете?
11:11:55 28-05-2024
Гость (17:25:29 27-05-2024) Меня спасут 2 электро чайника. И это быстрее, чем ведро на э... Почему я должна включать нагреватель и обогреватель и платить за электричество в два раза больше? Пусть на время отключения снижают тариф на Эл.энергию.