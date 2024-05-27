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Где в Барнауле отключат горячую воду на две недели с 28 мая?

В краевой столице стартует второй этап гидравлических испытаний теплосетей

27 мая 2024, 14:14, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com
Отключение воды / Фото: unsplash.com

С 28 мая начнется второй этап отключений, который продлится до 9 июня. В этот период будут проводить испытания магистралей М-32 (ТЭЦ-3) и М-21, 22, 25 (ТЭЦ-2).

Горячей воды не будет у жителей Индустриального, Центрального и Железнодорожного районов, находящихся в границах улиц:

Первый этап работ по диагностике состояния тепловых сетей уже завершен – он проходил с 14 по 26 мая. С 13 по 25 июня пройдет третий этап испытаний магистрали М-31 (ТЭЦ-3), во время которого горячей воды не будет у жителей домов Индустриального и Ленинского районов. Четвертым этапом запланированы испытания магистрали М-34 (ТЭЦ-3), которые пройдут с 27 июня по 9 июля в Индустриальном и Ленинском районах.

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 25

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Владимир

14:23:21 27-05-2024

Пишите,что первый этап завершен.Сегодня 27 мая-а воду не дали!Так завершен или нет?Не достоверные сведения!

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Гость

14:52:23 27-05-2024

Владимир (14:23:21 27-05-2024) Пишите,что первый этап завершен.Сегодня 27 мая-а воду не дал... Так это они диагностику закончили. А дальше - ремонт начнут на все лето.

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Гость

15:17:16 27-05-2024

Владимир (14:23:21 27-05-2024) Пишите,что первый этап завершен.Сегодня 27 мая-а воду не дал... Отключают вовремя, а как приходит время включать только отчитыааются, что вода будет, а по факту- нет!

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Гость

14:31:40 27-05-2024

А почему электросети не испытывают скачками напряжения по аналогии с гидравлическими испытаниями, где скачки давления?

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Гость

14:37:19 27-05-2024

Гость (14:31:40 27-05-2024) А почему электросети не испытывают скачками напряжения по ан... И интернет-кабели надо испытывать подъемом скорости до 100 гигабит!

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Гость

14:37:51 27-05-2024

Гость (14:31:40 27-05-2024) А почему электросети не испытывают скачками напряжения по ан... потому что трубы это их хозяйство и они с ними работают, а если у тебя сгорит холодильник, комп и телевизор, то ты на них в суд будешь подавать за возмещением ущерба. и хорошо если квартира не сгорит.

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Гость

16:01:56 27-05-2024

Гость (14:31:40 27-05-2024) А почему электросети не испытывают скачками напряжения по ан... Петросян 2.0 ?

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Гость

14:35:28 27-05-2024

завтра отрубят горяченькую... но банька на саду спасет))

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Гость

14:42:57 27-05-2024

Гость (14:35:28 27-05-2024) завтра отрубят горяченькую... но банька на саду спасет))... Меня спасут 2 электрочайника.

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Гость

14:56:13 27-05-2024

Почему до сих пор не дали горячую воду?
Солнечная поляна 21.

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Гость

15:30:22 27-05-2024

Гость (14:56:13 27-05-2024) Почему до сих пор не дали горячую воду?Солнечная поляна ... Потому что сантехник должен придти и вентиль повернуть.

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Гость

16:23:07 27-05-2024

Гость (15:30:22 27-05-2024) Потому что сантехник должен придти и вентиль повернуть.... Нет. Задвижка открыта, вода течет ледяная и не думает нагреваться. Порывов нет.
Дело в БТСК и боллере, который нужно давно менять! Каждый год одно и тоже.
Что с отоплением, что с горячей водой!

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Гость

16:03:42 27-05-2024

Гость (14:56:13 27-05-2024) Почему до сих пор не дали горячую воду?Солнечная поляна ... Не судьба.

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Гость

15:35:54 27-05-2024

Завтра утром обещают 4 градуса тепла. Завтра же отключат горячую воду. Привет, насморк и кашель!

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Гость

16:02:38 27-05-2024

Гость (15:35:54 27-05-2024) Завтра утром обещают 4 градуса тепла. Завтра же отключат гор... Нагреватель не пробовал купить?

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Гость

16:08:41 27-05-2024

Гость (16:02:38 27-05-2024) Нагреватель не пробовал купить?... Им вера не позволяет)))

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Гость

17:25:29 27-05-2024

Гость (16:02:38 27-05-2024) Нагреватель не пробовал купить?... Меня спасут 2 электро чайника. И это быстрее, чем ведро на электролите.

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Гость

16:15:21 27-05-2024

Слышь,ты,с нагревателем!Засунь его себе,знаешь куда...плашмя!!!!!!!!!!!

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Гость

17:08:08 27-05-2024

Вредительство отключать отопление и воду в 8 градусов тепла на улице это Сибирь

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Гость

18:23:31 27-05-2024

Гость (17:08:08 27-05-2024) Вредительство отключать отопление и воду в 8 градусов тепла ... Так за отопление все жадные ещё в апреле орали отключать слава Богу хоть до мая дотянули

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Гость

23:47:04 27-05-2024

ВТОРОЙ ЭТАП УЖЕ СТАРТОВАЛ! ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ДЕНЬ 27 МАЯ, А ВОДИЧКА ПОШЛА ИЗ КРАНА ЛЕДЯНАЯ! Даже 24 часов не дождались! Вот так бы включали оперативно, как отключают!

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Гость

23:56:18 27-05-2024

продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения – не более 14 дней
Обо всех фактах превышения установленных сроков Управление рекомендует немедленно информировать исполнителя (управляющую организацию), в письменном виде. Обязательно необходимо получить подтверждение факта вручения заявления (претензии, обращения и т.д.). Предоставление коммунальной услуги с перерывами, превышающими установленную продолжительность, является основанием для изменения размера платы.
Пользуйтесь своими правами!

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Гость

08:46:24 28-05-2024

Гость (23:56:18 27-05-2024) продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с... Так за горячую воду все равно платим по факту потребления

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Гость

10:10:55 28-05-2024

на улице холодно какие то испытания , ну отключайте вы в жаркую погоду , людям так лучше будет или не для людей делаете?

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Гость

11:11:55 28-05-2024

Гость (17:25:29 27-05-2024) Меня спасут 2 электро чайника. И это быстрее, чем ведро на э... Почему я должна включать нагреватель и обогреватель и платить за электричество в два раза больше? Пусть на время отключения снижают тариф на Эл.энергию.

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