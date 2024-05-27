Где в Барнауле отключат горячую воду на две недели с 28 мая?

В краевой столице стартует второй этап гидравлических испытаний теплосетей

27 мая 2024, 14:14, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com

С 28 мая начнется второй этап отключений, который продлится до 9 июня. В этот период будут проводить испытания магистралей М-32 (ТЭЦ-3) и М-21, 22, 25 (ТЭЦ-2).

Горячей воды не будет у жителей Индустриального, Центрального и Железнодорожного районов, находящихся в границах улиц:

Первый этап работ по диагностике состояния тепловых сетей уже завершен – он проходил с 14 по 26 мая. С 13 по 25 июня пройдет третий этап испытаний магистрали М-31 (ТЭЦ-3), во время которого горячей воды не будет у жителей домов Индустриального и Ленинского районов. Четвертым этапом запланированы испытания магистрали М-34 (ТЭЦ-3), которые пройдут с 27 июня по 9 июля в Индустриальном и Ленинском районах.