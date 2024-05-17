Что происходит со сквером у барнаульского "Байк-бара" и когда там появится газон?
В 2024 году в сквере напротив "Байк-бара" обещают посадить газон и цветы
17 мая 2024, 09:15, Антон Дегтярев
В сквере на проспекте Красноармейском, где раньше стоял большой мотоцикл "Байк-бара", в 2024 году посадят газон и цветы. Таким образом будет завершено 90% работ по благоустройству территории. Об этом amic.ru рассказал председатель правления ТСН "Факел" Александр Лукин. Также он пояснил, почему территорию так долго приводят в порядок.
В каком состоянии находится сквер?
Сквер на проспекте Красноармейском у "Байк-бара" (в доме № 61) появился в 2022 году. Еще в 2019-м ТСН "Факел" решило благоустроить территорию, жители подали заявку на участие в программе "Формирование комфортной городской среды".
В 2022 году по решению жильцов дома там снесли большой мотоцикл "Байк-бара" (он "переехал" на пляж "Водный мир"), сделали асфальтовую дорожку в виде колеса и поставили лавочки. Планировалось высадить на территории восемь видов растений, установить скамейки, урны и фонарь. Однако за полтора года газона в сквере все еще нет, трава не выросла, как и многие другие растения. Вокруг лавочек и дорожки все еще груда земли, и у многих барнаульцев ситуация со сквером вызывает вопросы.
Что уже сделано?
По словам Александра Лукина, байк на этом месте был незаконным объектом, в связи с чем его и убрали. Сквер стал участником программы "Комфортная городская среда", и в 2022 году там сделали асфальтовую дорожку и поставили две лавочки, отметил он. Однако владелец "Байк-бара" Евгений Михайлов в том же году вывез плодородный слой земли и оставил "котлован полметра глубиной, на дне которого был песок", сказал председатель ТСН. Именно это и затянуло сроки благоустройства территории, подчеркнул Лукин.
"Весь плодородный слой земли он вывез, по сути, своровал нашу землю. В конце 2022 года нам часть земли подарили, часть мы купили за счет средств ТСЖ, и уже под зиму все разровняли, ничего не успели посадить. В 2023 году мы массово высадили многолетние кустарники: спирею, дерен, также сирень, шесть гортензий и так далее. То есть прошлогодние работы были по высадке многолетников, их надо было провести перед посадкой газона, потому что для этого копаются ямы. Не высадили в 2023 году только три елки из плана, на них не хватило денег", – пояснил он.
Что еще планируют сделать в сквере?
По словам Лукина, в этом году они уже закупили семена для посадки газона и провели на территории субботник. Кроме того, там планируется посадить однолетние цветы. Если хватит денег, то ТСН "Факел" посадит и три оставшихся елочки, сказал Лукин. Таким образом, 90% благоустройства территории будет закончено в 2024 году, заверил он.
"Семена куплены, нужно прополоть, обработать гербицидами от сорняков и высадить газон в этом году. Может, он уже в этом году и взойдет. Мы могли рулонный газон купить, 300 тысяч рублей потратить. Если бы кто-то спонсорскую помощь оказал, мы бы не отказались. А так мы не можем быстро наводить красоту только за наш счет. Ну и, конечно, в этом году однолетние цветы будут – петуния, герань, бархатцы", – пояснил Александр Лукин.
После благоустройства 2022 года по программе "Комфортная городская среда" сквер приводят в порядок за счет средств ТСН "Факел", то есть за деньги, которые жители дома на пр. Красноармейском, 61, платят на текущее содержание жилья. По словам Лукина, в доме всего 112 квартир, и поэтому "сразу выделить большую сумму на озеленение не представляется возможным". Таким образом, сквер благоустраивается по мере сил, отметил он.
При этом конфликт между ТСН "Факел" и владельцем "Байк-бара" все еще продолжается и многие жильцы мечтают, чтобы "Байк-бар" покинул их дом, отметил Лукин. Подробнее о претензиях сторон друг к другу можно прочитать здесь.
Напомним, что ранее неизвестные поставили игрушечный мотоцикл у "Байк-бара".
09:25:45 17-05-2024
Среда настолько комфортная, что за 2 года не смогли даже посеить траву
09:56:45 17-05-2024
Там больше дискомфотра от малолеток из Грильницы и КБ, чем от Байк-бара.
09:58:47 17-05-2024
Ну, собственно, что и требовалось доказать. Как там росли сорняки эти два года, так и будут расти. Товарищ Лукин, после обработки гербицидами надо все же год подождать, так-то. Для начала. Ваши посадки нужно было полоть прошлым летом, чтобы их бурьян не давил. И да, за газоном, внезапно, тоже придется ухаживать - поливать, удобрять, подсевать траву. Иначе там опять будет бурьян. Кто это будет делать? Если никто, как прошлым летом, то это будут те самые деньги на ветер. И еще - неужели в вашем большом доме ни у кого нет излишков той же спиреи и чубушника? Елки тоже давно можно было либо за копейки, либо даром найти. Было бы желание. А так да, главное, мотоцикл убрать)
10:14:58 17-05-2024
Еще одна черная дыра на карте города для поглощения бюджета. Не пора ли прокурору обратить внимание на это место?
10:53:45 17-05-2024
Живу рядом, прохожу каждый день - мне это больше нравится, чем было: поросший бурьяном газон и некая пародия на архитектурную форму, напоминающая мотоцикл.
p.s. По барам ходить люблю(чаще не в Барнауле), но в этот зайти желания нет никогда
11:24:42 17-05-2024
Происходит тоже, что и со всем городом
18:12:22 17-05-2024
Гость (11:24:42 17-05-2024) Происходит тоже, что и со всем городом... скатайся в Новосибирск, обличитель
20:05:05 27-05-2024
И что? Тут речь о Барнауле, если где-то хуже - это не значит, что у нас хорошо.
11:41:52 17-05-2024
Немного не по теме. Вот наблюдаю за оценками комментариев. Очевидно, есть человек, который на все комментарии во всех новостях целенаправленно ставит "_")))). Вот чётко прям.
12:58:00 17-05-2024
Так же как с Речным,главное сломать,испоганить,исковеркать,при всём при этом ещё и денежки немалые попилить себе по карманам,а потом для общественности тупые отмазки клеить и дело в шляпе!!!
18:13:54 17-05-2024
Жорж (12:58:00 17-05-2024) Так же как с Речным,главное сломать,испоганить,исковеркать,п... Женя, выпейте таблеточку ради Бога
15:57:12 17-05-2024
Пустырь там остался, как и говорили с самого начала. Таких председателей тсж пинком под зад гнать надо.
18:16:47 17-05-2024
Михайлов увез землю, которую сам и привозил. Так же как и камни, которые везли из Горного. Если бы имело место "воровство", то ушлый Лукин никак не оставил бы этого просто так. Хотя языком молотить ума не надо.
18:59:55 18-05-2024
Хапнули кусок земли, а благоустроить его ни ума, ни средств нет. Зачем хапали? А шоб було! Всунули хилые деревца, которым там не выжить, разве что в качестве исключения. Ни газона, ни какого-либо укрытия от шума и пыли Красноармейского нет и не предусматривается. Потому, что люди попросту не ведают, как это делается. А нужен всего лишь толковый ландшафтный дизайнер и средства в необходимом количестве. Но это за гранью понимания управляющих.