Что происходит со сквером у барнаульского "Байк-бара" и когда там появится газон?

В 2024 году в сквере напротив "Байк-бара" обещают посадить газон и цветы

17 мая 2024, 09:15, Антон Дегтярев

Сквер у "Байк-бара" / Фото: amic.ru

В сквере на проспекте Красноармейском, где раньше стоял большой мотоцикл "Байк-бара", в 2024 году посадят газон и цветы. Таким образом будет завершено 90% работ по благоустройству территории. Об этом amic.ru рассказал председатель правления ТСН "Факел" Александр Лукин. Также он пояснил, почему территорию так долго приводят в порядок.

В каком состоянии находится сквер?

Сквер на проспекте Красноармейском у "Байк-бара" (в доме № 61) появился в 2022 году. Еще в 2019-м ТСН "Факел" решило благоустроить территорию, жители подали заявку на участие в программе "Формирование комфортной городской среды".

В 2022 году по решению жильцов дома там снесли большой мотоцикл "Байк-бара" (он "переехал" на пляж "Водный мир"), сделали асфальтовую дорожку в виде колеса и поставили лавочки. Планировалось высадить на территории восемь видов растений, установить скамейки, урны и фонарь. Однако за полтора года газона в сквере все еще нет, трава не выросла, как и многие другие растения. Вокруг лавочек и дорожки все еще груда земли, и у многих барнаульцев ситуация со сквером вызывает вопросы.

Сквер у "Байк-бара" / Фото: amic.ru

Что уже сделано?

По словам Александра Лукина, байк на этом месте был незаконным объектом, в связи с чем его и убрали. Сквер стал участником программы "Комфортная городская среда", и в 2022 году там сделали асфальтовую дорожку и поставили две лавочки, отметил он. Однако владелец "Байк-бара" Евгений Михайлов в том же году вывез плодородный слой земли и оставил "котлован полметра глубиной, на дне которого был песок", сказал председатель ТСН. Именно это и затянуло сроки благоустройства территории, подчеркнул Лукин.

"Весь плодородный слой земли он вывез, по сути, своровал нашу землю. В конце 2022 года нам часть земли подарили, часть мы купили за счет средств ТСЖ, и уже под зиму все разровняли, ничего не успели посадить. В 2023 году мы массово высадили многолетние кустарники: спирею, дерен, также сирень, шесть гортензий и так далее. То есть прошлогодние работы были по высадке многолетников, их надо было провести перед посадкой газона, потому что для этого копаются ямы. Не высадили в 2023 году только три елки из плана, на них не хватило денег", – пояснил он.

Работы в сквере / Фото предоставлено Александром Лукиным

Что еще планируют сделать в сквере?

По словам Лукина, в этом году они уже закупили семена для посадки газона и провели на территории субботник. Кроме того, там планируется посадить однолетние цветы. Если хватит денег, то ТСН "Факел" посадит и три оставшихся елочки, сказал Лукин. Таким образом, 90% благоустройства территории будет закончено в 2024 году, заверил он.

"Семена куплены, нужно прополоть, обработать гербицидами от сорняков и высадить газон в этом году. Может, он уже в этом году и взойдет. Мы могли рулонный газон купить, 300 тысяч рублей потратить. Если бы кто-то спонсорскую помощь оказал, мы бы не отказались. А так мы не можем быстро наводить красоту только за наш счет. Ну и, конечно, в этом году однолетние цветы будут – петуния, герань, бархатцы", – пояснил Александр Лукин.

После благоустройства 2022 года по программе "Комфортная городская среда" сквер приводят в порядок за счет средств ТСН "Факел", то есть за деньги, которые жители дома на пр. Красноармейском, 61, платят на текущее содержание жилья. По словам Лукина, в доме всего 112 квартир, и поэтому "сразу выделить большую сумму на озеленение не представляется возможным". Таким образом, сквер благоустраивается по мере сил, отметил он.

При этом конфликт между ТСН "Факел" и владельцем "Байк-бара" все еще продолжается и многие жильцы мечтают, чтобы "Байк-бар" покинул их дом, отметил Лукин. Подробнее о претензиях сторон друг к другу можно прочитать здесь.

Напомним, что ранее неизвестные поставили игрушечный мотоцикл у "Байк-бара".