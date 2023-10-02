Власти Барнаула передали "Почте России" четыре помещения, арендуемые под отделения

Ежегодно администрация получала за них 1,1 млн рублей. Однако объектам нужна реконструкция

02 октября 2023, 11:48, ИА Амител

Иллюстративный снимок / Фото: postrobot.ru

Барнаульские власти передали в федеральную собственность четыре помещения, которые арендует "Почта России" для своих отделений. Соответствующее решение приняли на сессии Барнаульской гордумы в минувшую пятницу, 29 сентября, сообщает "Ъ".

Основанием для передачи стало обращение управления Федеральной почтовой связи Алтайского края и межтерриториального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Помещения находятся в поселке Куета, на улице Пушкина, Взлетной и Кулагина. После смены собственника имущество передадут во владение "Почты России".

Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью мэрии Барнаула Светлана Фоминых отметила, что помещениям необходим капитальный ремонт и реконструкция. Ежегодно муниципалитет получает за них 1,1 млн рублей, однако этой суммы не хватает на проведение ремонтных работ.