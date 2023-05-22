"Очень интересная идея". Будут ли проводить трамвайную линию из Барнаула до Южного
На реализацию проекта потребует несколько миллиардов рублей
22 мая 2023, 06:40, ИА Амител
Власти Барнаула не планируют в ближайшее время начинать строить трамвайную линию до посёлка Южного, хотя проект анонсировали ещё несколько лет назад. Архитекторы уже разработали предварительный проект того, как соединить линией Барнаул и Южный, но на это потребуется несколько миллиардов рублей, об этом в программе "Переговорка" на amic.ru сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
Почему пока не будут строить трамвайную линию до Южного?
Дело в стоимости проекта. Согласно данным за 2020 год, на строительство трамвайной линии было необходимо около 1,3 миллиарда рублей. За это время стоимость работ выросла.
"Это очень интересная идея. "Алтайкоммунпроект" уже рисовал предварительный проект, как это можно реализовать. Вариантов не так много: с одной стороны лес, с другой – дачи и коммуникации. Можно даже запроектировать, но реализовать проект сегодня невозможно. Это несколько миллиардов рублей. Это со стороны кажется, что провести трамвайные пути несложно. На самом же деле проложить рельсы и подстанции – очень дорого. Проект существует на бумаге, но реализуем его мы нескоро", – пояснил Антон Шеломенцев.
А зачем вообще нужна линия до Южного?
Идея существует уже много лет. В середине лета 2022 года представитель мэрии Барнаула Антон Шеломенцев на встрече с членами правления госкорпорации "ВЭБ.РФ" высказался о перспективах строительства трамвайных линий до посёлка Южного и обновления подвижного состава за счёт использования инфраструктурных кредитов.
Строительство трамвайных линий планировали начать в 2022-2023 годах на деньги, выделенные из федеральной казны в качестве бюджетного кредита. Однако эти средства пошли на возведение транспортной развязки на Южном тракте.
09:29:49 22-05-2023
шеломонцев, похоже, сам определиться не может
09:34:34 22-05-2023
Ну так и застраивать Южный тогда уже угомонитесь! Антон, Вы с комитетом по строительству рядом сидите? Передайте, чтобы заканчивали выдавать разрешения на строительство. И чтобы застройщики убрали из рекламы "15 минут до центра" как недостоверную информацию. И рассказывали про пробки за Южном тракте в час-пик
10:03:05 22-05-2023
Бал нормальный район до недавнего времени, но тут кому то пришла идея хорошо заработать и утыкать человейниками. Про качество жизни соседних домов как всегда никому дела нет, все договорятся где надо. Почему то как всегда пострадают простые люди, те кто прибыль получит они в таких местах не проживают
10:19:17 22-05-2023
За электрическим общественным транспортом будущее!
15:44:29 22-05-2023
ыть (10:19:17 22-05-2023) За электрическим общественным транспортом будущее!... Будущее? Предлагаете подождать лет 5-7, когда нынешних чинуш посадят?
10:23:58 22-05-2023
не больно и хотелось, как нибудь без тряски под окнами и мы и больше чем полу вековые дома проживут.
11:31:00 22-05-2023
Этот сл муссируется ,по-моему, с 770 -х годов, что до Южного будут проводить трамвай.По долгожительству этот слух на 3 месте после Обского бульвара и тоннеля или моста под (над) ЖД путями. Недавно был в переулке Ядринцева.Друзья, просто не прилично авеню с громадными домами, большим количеством магазинов и служб быта,с инфраструктурными постройками называть переулком.Какая-то несуразица. Мне показалась большой красивой улицей. Переулок можно было бы назвать проспектом, но узковат.
11:37:59 22-05-2023
Владимир В. (11:31:00 22-05-2023) Этот сл муссируется ,по-моему, с 770 -х годов, что до Южного... Извините, надо читать "...с 70-х годов..."
11:40:31 22-05-2023
Владимир В. (11:31:00 22-05-2023) Этот сл муссируется ,по-моему, с 770 -х годов, что до Южного... Забыл дописать.Когдв был на Ядринцева и Папанинцев, мне показалось, что я был в каком-то другом красивом городе.
15:46:43 22-05-2023
Владимир В. (11:31:00 22-05-2023) Этот сл муссируется ,по-моему, с 770 -х годов, что до Южного... Вы в каком городе на пер. Ядринцева были? В Барнауле? Или в Новосибирске? Хотя, и там и тут весь этот переулок- сплошная клоака...
02:05:05 23-05-2023
Ну если так дорого строить ветку трамвайную, рядом с Лебяжьим проходит "железка" может электричку запустите тогда, уверен куча народу это оценят. Там и до Южного не так далеко. Но в основном много людей именно из этих поселков деревенского типа как Лебяжье, Черницкий и т.д. большая масса людей бы на электричке добиралась в центр города, где многие работают.