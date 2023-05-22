На реализацию проекта потребует несколько миллиардов рублей

22 мая 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Власти Барнаула не планируют в ближайшее время начинать строить трамвайную линию до посёлка Южного, хотя проект анонсировали ещё несколько лет назад. Архитекторы уже разработали предварительный проект того, как соединить линией Барнаул и Южный, но на это потребуется несколько миллиардов рублей, об этом в программе "Переговорка" на amic.ru сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Почему пока не будут строить трамвайную линию до Южного?

Дело в стоимости проекта. Согласно данным за 2020 год, на строительство трамвайной линии было необходимо около 1,3 миллиарда рублей. За это время стоимость работ выросла.

"Это очень интересная идея. "Алтайкоммунпроект" уже рисовал предварительный проект, как это можно реализовать. Вариантов не так много: с одной стороны лес, с другой – дачи и коммуникации. Можно даже запроектировать, но реализовать проект сегодня невозможно. Это несколько миллиардов рублей. Это со стороны кажется, что провести трамвайные пути несложно. На самом же деле проложить рельсы и подстанции – очень дорого. Проект существует на бумаге, но реализуем его мы нескоро", – пояснил Антон Шеломенцев.

А зачем вообще нужна линия до Южного?

Идея существует уже много лет. В середине лета 2022 года представитель мэрии Барнаула Антон Шеломенцев на встрече с членами правления госкорпорации "ВЭБ.РФ" высказался о перспективах строительства трамвайных линий до посёлка Южного и обновления подвижного состава за счёт использования инфраструктурных кредитов.

Строительство трамвайных линий планировали начать в 2022-2023 годах на деньги, выделенные из федеральной казны в качестве бюджетного кредита. Однако эти средства пошли на возведение транспортной развязки на Южном тракте.