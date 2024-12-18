Власти Барнаула предупредили горожан о возможных пробках из-за новогодних праздников

Водителей просят быть предельно внимательными и по возможности выбирать пути объезда

18 декабря 2024, 14:20, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Пробки могут сковать Барнаул в ближайшие дни в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщили в мэрии.

"Дорожная обстановка в городе осложнена большим количеством предпраздничных мероприятий, подготовкой горожан к новогодним праздникам, а также ограничениями дорожного движения, которые вводятся на период проведения праздников. Многие барнаульцы отправляются в эти дни за покупками к новогоднему столу и подарками для близких. Кроме того, в краевой столице увеличивается число гостей из прилегающих районов края, которые также едут в Барнаул за покупками", – отметили в городском комитете по дорожному хозяйству и транспорту.

Также движение транспорта перекрыто на площади Сахарова – от ул. Молодежной до ул. Мерзликина. Ограничения продлятся до 19 января. Кроме этого, с 18 декабря в городских учреждениях культуры начались праздничные представления для школьников. Появление детских автобусов с сопровождением экипажей ДПС осложнит дорожную ситуацию.

В Госавтоинспекции водителей просят быть внимательными и по возможности выбирать пути объезда улиц.