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Власти Барнаула проследят, как УК очищают крыши многоэтажек от сосулек и снега

Чиновники уже выявили множество нарушений

22 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: Mike Payne / unsplash.com
Фото: Mike Payne / unsplash.com

Мэрия Барнаула проконтролирует очистку кровель и территорий многоквартирных домов. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в городской администрации.

Отмечается, что специалисты комитета ЖКХ за 18-20 ноября во время объездов территорий города выявили 132 нарушения, 24 из которых уже устранили.

С 11 по 20 ноября УК и ТСЖ очистили только 85 кровель из 1185, нуждающихся в этом, а также 2093 придомовые территории из 2590.

"Важно обеспечить своевременную уборку снега и наледи с крыш и на территориях многоквартирных домов силами управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК. Необходимо организовать работы по своевременной очистке от снега крыш и дворовых территорий, посыпке песком обледенелых территорий многоквартирных домов", – отметил замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Главам районных администраций поручили усилить контроль за очисткой крыш и территорий многоквартирных домов от снега и наледи управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 6

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А

15:09:35 22-11-2024

Обледеденевшие тротуары междвороаые территории УК будут чистить? Или это только пожелания?

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Гость

17:00:36 22-11-2024

Когда будут около домов, школ и детсадов чистить наледь? Кто это проверяет? Кто за это отвечает?

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Гость

21:04:14 22-11-2024

Гость (17:00:36 22-11-2024) Когда будут около домов, школ и детсадов чистить наледь? Кто... Мэр отвечает за состояние дел в городе.

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Гость

18:51:36 22-11-2024

Плохо следят. На нашем дома со скатной крыши сбивали лед два мужика без страховки, поломали водостоки, глыбой льда вырвали камер видеонаблюдения.

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Гость

06:55:21 23-11-2024

А если балконы выступаю и не подходят к к крыше 9 этаж, управляющая компания должна их чистить?

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Musik

22:24:11 23-11-2024

Сосульки бьют лазером. Лушков сделал.

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