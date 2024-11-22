Власти Барнаула проследят, как УК очищают крыши многоэтажек от сосулек и снега

Чиновники уже выявили множество нарушений

22 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: Mike Payne / unsplash.com

Мэрия Барнаула проконтролирует очистку кровель и территорий многоквартирных домов. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в городской администрации.

Отмечается, что специалисты комитета ЖКХ за 18-20 ноября во время объездов территорий города выявили 132 нарушения, 24 из которых уже устранили.

С 11 по 20 ноября УК и ТСЖ очистили только 85 кровель из 1185, нуждающихся в этом, а также 2093 придомовые территории из 2590.

"Важно обеспечить своевременную уборку снега и наледи с крыш и на территориях многоквартирных домов силами управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК. Необходимо организовать работы по своевременной очистке от снега крыш и дворовых территорий, посыпке песком обледенелых территорий многоквартирных домов", – отметил замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Главам районных администраций поручили усилить контроль за очисткой крыш и территорий многоквартирных домов от снега и наледи управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК.