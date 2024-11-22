Власти Барнаула проследят, как УК очищают крыши многоэтажек от сосулек и снега
Чиновники уже выявили множество нарушений
22 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
Мэрия Барнаула проконтролирует очистку кровель и территорий многоквартирных домов. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в городской администрации.
Отмечается, что специалисты комитета ЖКХ за 18-20 ноября во время объездов территорий города выявили 132 нарушения, 24 из которых уже устранили.
С 11 по 20 ноября УК и ТСЖ очистили только 85 кровель из 1185, нуждающихся в этом, а также 2093 придомовые территории из 2590.
"Важно обеспечить своевременную уборку снега и наледи с крыш и на территориях многоквартирных домов силами управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК. Необходимо организовать работы по своевременной очистке от снега крыш и дворовых территорий, посыпке песком обледенелых территорий многоквартирных домов", – отметил замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.
Главам районных администраций поручили усилить контроль за очисткой крыш и территорий многоквартирных домов от снега и наледи управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК.
15:09:35 22-11-2024
Обледеденевшие тротуары междвороаые территории УК будут чистить? Или это только пожелания?
17:00:36 22-11-2024
Когда будут около домов, школ и детсадов чистить наледь? Кто это проверяет? Кто за это отвечает?
21:04:14 22-11-2024
Гость (17:00:36 22-11-2024) Когда будут около домов, школ и детсадов чистить наледь? Кто... Мэр отвечает за состояние дел в городе.
18:51:36 22-11-2024
Плохо следят. На нашем дома со скатной крыши сбивали лед два мужика без страховки, поломали водостоки, глыбой льда вырвали камер видеонаблюдения.
06:55:21 23-11-2024
А если балконы выступаю и не подходят к к крыше 9 этаж, управляющая компания должна их чистить?
22:24:11 23-11-2024
Сосульки бьют лазером. Лушков сделал.