Власти Барнаула рассказали, как формируют "жизнестойкость" у детей

На совещании отметили, что в этом вопросе важно поддерживать взаимодействие между ведомствами

18 ноября 2024, 22:05, ИА Амител

Подростки / Фото: pxhere.com/ru/photo/631607

Профилактику антивитального поведения среди несовершеннолетних обсудили в администрации Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов провел совещание с представителями системы образования и администраций районов, на котором обсудили меры профилактики антивитального поведения среди несовершеннолетних. В мероприятии приняла участие председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Председатель комитета по образованию Андрей Муль рассказал о мерах, реализуемых общеобразовательными организациями города, включая выявление детей с антивитальным поведением и программы по формированию навыков жизнестойкости у учащихся. Созданы группы реагирования на факты антивитального поведения, в которые входят представители органов и учреждений системы профилактики, педагоги-психологи городского психолого-педагогического центра "Потенциал". Совместно с родителями и представителями образовательных организаций они анализируют факторы, способствовавшие антивитальному поведению.

В 2024 году выпущены подкасты по темам психологической безопасности и поддержки подростков в рамках проекта "Образовательный эфир Барнаула" при поддержке комитета по образованию.

Александр Артемов отметил важность межведомственного взаимодействия и внедрения новых инициатив и образовательных программ для формирования устойчивости несовершеннолетних к негативному влиянию и поддержки их психоэмоционального здоровья.

Антивитальное поведение – это поведение, направленное против биологических потребностей человека. Оно может носить характер пассивного и ненамеренного размышления или рисковых в отношении здоровья мыслей и действий, напрямую не связанных с намерением свести счеты с жизнью.

Опасность антивитального поведения состоит в том, что оно может трансформироваться в суицидальное.