Дорогу до Бийска открыли для движения после расчистки и обработки ото льда

Ночью на участке трассы работала 31 единица техники

11 ноября 2024, 07:10, ИА Амител

Расчистка дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае восстановили движение на участке автодороги Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска, сообщает Упрдор "Алтай".

"С 05:10 (01:10 мск) 11 ноября движение осуществляется в штатном режиме", – отметили в ведомстве.

Напомним, ограничение движения грузового транспорта и пассажирских автобусов ввели в 22:45 (18:45 мск) 10 ноября в связи с непогодой.

Ночью на участке трассы работала 31 единица техники, дорожники выполняли патрульную снегоочистку и обработку противогололедными материалами.