Власти Барнаула рассказали, когда представят жителям генеральный план города
Изначально документ планировали показать в 2022 году
29 мая 2024, 11:46, ИА Амител
Проект генплана Барнаула вынесут на общественные обсуждения с целью выявления мнения граждан, сообщает мэрия.
"Произойдет это ориентировочно в августе текущего года", – отметил первый замглавы города Андрей Федоров.
По результатам общественных обсуждений в сентябре проект генплана планируется представить на рассмотрение депутатам Барнаульской городской Думы для последующего голосования.
Накануне в администрации Барнаула прошло заседание рабочей группы по подготовке рекомендаций о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования города.
"В ходе работы над проектом по внесению изменений в генеральный план города были проведены рабочие группы и совещания по обсуждению вопросов функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, функционирования водного транспорта и так далее", – подчеркнули в мэрии.
В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством начата работа согласительной комиссии по урегулированию разногласий.
К разработке генплана приступили в 2019 году. Документ, который определит развитие Барнаула до 2036 года, планировали представить в конце 2022 года, однако этого не произошло. Позже сроки перенесли на осень 2023 года. На отсутствие документа неоднократно жаловались застройщики города, по мнению которых без генплана трудно понять, в каком направлении должен развиваться Барнаул.
12:33:04 29-05-2024
А прошлый генплан когда приняли? В 2018? Но в 2019 начали разрабатывать новый?
12:36:43 29-05-2024
Пробок не будет?
12:52:29 29-05-2024
В 2035-м генплан увидим.
13:37:01 29-05-2024
А у нашего города есть план развития? По-моему, у нас кто что хочет то и строит.
13:41:34 29-05-2024
Только что они называют развитием Барнаула?
14:37:47 29-05-2024
Будет ли в ген плане строительство новой
современной школы в пос. Южный? Власти города знают, что все 3 школы построены давно, переполнены?. С вводом жилья на Герцена куда дети пойдут учиться?
16:19:10 29-05-2024
Инна (14:37:47 29-05-2024) Будет ли в ген плане строительство новой современной шко... до 36г. школ в центр.районе не планируется
17:12:44 29-05-2024
Челюскинцев застраивают, Молодежную, Ядринцева но там пробки уже давно. Как расширится проезжая часть?
19:24:06 29-05-2024
Планов у нас громадьё. А толку?