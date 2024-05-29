НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула рассказали, когда представят жителям генеральный план города

Изначально документ планировали показать в 2022 году

29 мая 2024, 11:46, ИА Амител

Стела "Барнаул" на Правобережном тракте/ Фото: Гугл карты
Стела "Барнаул" на Правобережном тракте/ Фото: Гугл карты

Проект генплана Барнаула вынесут на общественные обсуждения с целью выявления мнения граждан, сообщает мэрия.

"Произойдет это ориентировочно в августе текущего года", – отметил первый замглавы города Андрей Федоров.

По результатам общественных обсуждений в сентябре проект генплана планируется представить на рассмотрение депутатам Барнаульской городской Думы для последующего голосования.

Накануне в администрации Барнаула прошло заседание рабочей группы по подготовке рекомендаций о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования города.

"В ходе работы над проектом по внесению изменений в генеральный план города были проведены рабочие группы и совещания по обсуждению вопросов функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, функционирования водного транспорта и так далее", – подчеркнули в мэрии. 

В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством начата работа согласительной комиссии по урегулированию разногласий.

К разработке генплана приступили в 2019 году. Документ, который определит развитие Барнаула до 2036 года, планировали представить в конце 2022 года, однако этого не произошло. Позже сроки перенесли на осень 2023 года. На отсутствие документа неоднократно жаловались застройщики города, по мнению которых без генплана трудно понять, в каком направлении должен развиваться Барнаул.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИОбщество

Барнаул

Комментарии 9

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Гость

12:33:04 29-05-2024

А прошлый генплан когда приняли? В 2018? Но в 2019 начали разрабатывать новый?

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Грыша

12:36:43 29-05-2024

Пробок не будет?

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Гость

12:52:29 29-05-2024

В 2035-м генплан увидим.

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Гость

13:37:01 29-05-2024

А у нашего города есть план развития? По-моему, у нас кто что хочет то и строит.

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Жора

13:41:34 29-05-2024

Только что они называют развитием Барнаула?

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Инна

14:37:47 29-05-2024

Будет ли в ген плане строительство новой
современной школы в пос. Южный? Власти города знают, что все 3 школы построены давно, переполнены?. С вводом жилья на Герцена куда дети пойдут учиться?

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Гость

16:19:10 29-05-2024

Инна (14:37:47 29-05-2024) Будет ли в ген плане строительство новой современной шко... до 36г. школ в центр.районе не планируется

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Гость

17:12:44 29-05-2024

Челюскинцев застраивают, Молодежную, Ядринцева но там пробки уже давно. Как расширится проезжая часть?

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Гость

19:24:06 29-05-2024

Планов у нас громадьё. А толку?

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