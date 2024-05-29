Власти Барнаула рассказали, когда представят жителям генеральный план города

Изначально документ планировали показать в 2022 году

29 мая 2024, 11:46, ИА Амител

Стела "Барнаул" на Правобережном тракте/ Фото: Гугл карты

Проект генплана Барнаула вынесут на общественные обсуждения с целью выявления мнения граждан, сообщает мэрия.

"Произойдет это ориентировочно в августе текущего года", – отметил первый замглавы города Андрей Федоров.

По результатам общественных обсуждений в сентябре проект генплана планируется представить на рассмотрение депутатам Барнаульской городской Думы для последующего голосования.

Накануне в администрации Барнаула прошло заседание рабочей группы по подготовке рекомендаций о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования города.

"В ходе работы над проектом по внесению изменений в генеральный план города были проведены рабочие группы и совещания по обсуждению вопросов функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, функционирования водного транспорта и так далее", – подчеркнули в мэрии.

В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством начата работа согласительной комиссии по урегулированию разногласий.

К разработке генплана приступили в 2019 году. Документ, который определит развитие Барнаула до 2036 года, планировали представить в конце 2022 года, однако этого не произошло. Позже сроки перенесли на осень 2023 года. На отсутствие документа неоднократно жаловались застройщики города, по мнению которых без генплана трудно понять, в каком направлении должен развиваться Барнаул.