Что происходит возле жилого дома в Барнауле, где чудом держится балкон. Фото
Возле дома ограничили пешеходам движение и перенесли остановку общественного транспорта, из-за чего многие барнаульцы растерялись
21 марта 2024, 16:08, ИА Амител
На одном из исторических зданий Барнаула, построенном в 1955 году и расположенном на проспекте Строителей (дом № 4), произошло обрушение кирпичной кладки и декоративного слоя фасада в зоне двух балконов. Оказалось, что есть риск обрушения части балконов, в связи с этим на территории пятиэтажного объекта ввели режим повышенной готовности. На месте побывала корреспондент amic.ru.
"Такое ощущение, что этот балкон скоро прям упадет", – отметила наш корреспондент.
На данный момент возле дома ограничено движение по тротуару: сформирован коридор для движения пешеходов. Расположенную в зоне риска остановку "Аптека" перенесли на 50 метров, а в детскую стоматологическую поликлинику № 1 теперь можно попасть только со двора.
"Остановку общественного транспорта перенесли, из-за чего люди теряются и не могут понять, где им ждать автобус, хотя тут на каждом метре, и в этом туннеле из ограждений, написано, что остановка дальше", – добавила наша сотрудница.
17:36:24 21-03-2024
Строителей, 21 тоже 1955 года постройки, тоже регулярно сыпется фасад, высыпается песок между кирпичной кладкой. И никого это не волнует. Ждём меткого "петуха", тогда креститься начнём?
19:49:54 21-03-2024
Похоже не только балкон отпадёт
21:24:34 21-03-2024
"Остановку общественного транспорта перенесли, из-за чего люди теряются и не могут понять, где им ждать автобус, хотя тут на каждом метре, и в этом туннеле из ограждений, написано, что остановка дальше"/////Да потому-что люди в большинстве своём клинические тупни. Лично видел тетку, ударившуюся лбом о табличку "Закрыто" и закатившей скандал, почему магазин не работает. Табличка висела по причине "ТАДАММММ!" отсутствующего во всём квартале электричества
08:56:01 22-03-2024
Гость (21:24:34 21-03-2024) "Остановку общественного транспорта перенесли, из-за чего лю... Когда закрыли мост-и об этом заранее оповещали не одну неделю!- то на остановках на пл. Октября и рядом на столбах разместили объявление, что транспорт не ходит и объяснение почему так. Так как приходилось утром и вечером ходить мимо, то примерно в течение пары месяцев ежедневно объясняла людям, стоявшим рядом с остановкой или даже внутри и прям около объявление, что транспорта не будет! Просто иду мимо и народ обращался, а типа не знаете, почему автобуса так долго нет? Причем было столько возмущения))) Раз спросила, а вы не местные? Всю жизнь тут живем! А ТВ, радио, интернет-новости не видели не слышали,что мост почти на два года закроют? Вот еще, мало ли что там говорят!
15:05:30 22-03-2024
гость (08:56:01 22-03-2024) Когда закрыли мост-и об этом заранее оповещали не одну недел... Вы сейчас подорвали мою веру в наружную рекламу. Вообще.
23:35:49 21-03-2024
Если б управляющая компания работала, он бы не чудом держался
09:58:02 22-03-2024
Наверняка 1-й этаж принадлежит администрации и деньги за аренду (немалые) получает она. Почему администрация бездействовала? Очевидно, жадность?
11:41:43 22-03-2024
Это не балкон, а эркер. Покрытие эркера служит основанием площадки под балкон. Балкон -неотапливаемое помещение. Эркер-часть отапливаемого помещения выступающая из плоскости основного фасада. То есть вывалиться хочет часть квартиры, а не "балкон".