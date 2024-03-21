Что происходит возле жилого дома в Барнауле, где чудом держится балкон. Фото

Возле дома ограничили пешеходам движение и перенесли остановку общественного транспорта, из-за чего многие барнаульцы растерялись

21 марта 2024, 16:08, ИА Амител

Дом с обрушившимся фасадом на пр. Строителей / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На одном из исторических зданий Барнаула, построенном в 1955 году и расположенном на проспекте Строителей (дом № 4), произошло обрушение кирпичной кладки и декоративного слоя фасада в зоне двух балконов. Оказалось, что есть риск обрушения части балконов, в связи с этим на территории пятиэтажного объекта ввели режим повышенной готовности. На месте побывала корреспондент amic.ru.

"Такое ощущение, что этот балкон скоро прям упадет", – отметила наш корреспондент.

На данный момент возле дома ограничено движение по тротуару: сформирован коридор для движения пешеходов. Расположенную в зоне риска остановку "Аптека" перенесли на 50 метров, а в детскую стоматологическую поликлинику № 1 теперь можно попасть только со двора.