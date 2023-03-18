Власти Барнаула рассказали о готовности города к паводку
Все службы и профильные органы местного самоуправления провели подготовительные мероприятия к прохождению половодья
18 марта 2023, 14:10, ИА Амител
В администрации Барнаула рассказали, как город подготовился к паводку в весенне-летний период 2023 года. Об этом сообщает мэрия.
Там прошло заседание, на котором доложили о расчистке от снега и льда кровель жилых домов и внутридворовых территорий. Также в городе специалисты "Автодорстроя" продолжают очистку ливневых канализаций и в усиленном режиме вывозят снег с улиц. Кроме того, для предотвращения размыва трамвайных путей в "Горэлектротрансе" подготовили план мероприятий по пропуску паводковых вод, отметили возможные участки затопления, а для ликвидации внештатных ситуаций сформировали аварийные бригады.
Что касается электроснабжения, то на находящихся в возможной зоне подтопления электросетевых объектах ещё осенью сделали дополнительные защитные насыпные ограждения и укрепили грунт. А с начала марта организовали круглосуточное дежурство пяти оперативно-выездных бригад. Вдобавок предусмотрена организация дополнительных бригад и привлечение техники спецтехники, проработаны схемы переключений потребителей.
Первый замглавы администрации города Анатолий Воронков, подводя итоги заседания, отметил, что все службы и профильные органы местного самоуправления провели подготовительные мероприятия к прохождению половодья. Также сформированы планы действий при возникновении нештатных ситуаций.
"Необходимо регулярно проводить объезды территорий, находящихся в зоне риска. Также следует контролировать работу управляющих компаний по уборке кровель, внутридомовых территорий и взаимодействовать с предприятиями, на территории которых остаётся залежалый снег. Прохождение паводка на территории Барнаула и в пригороде – на особом контроле администрации города", – добавил Воронков.
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