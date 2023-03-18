В Алтайском крае закрыли последнюю ледовую переправу
Спасатели призывают не выходить на весенний лёд
18 марта 2023, 12:05, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Ледовую переправу через Обь в Камне-на-Оби закрыли 18 марта. Таким образом, в Алтайском крае не осталось действующих ледовых переправ, сообщили в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.
В ведомстве напомнили, что выход на весенний лёд крайне опасен и призвали соблюдать правила безопасности, а также рассказать о них детям.
Ранее гидрологи рассказали, обмелеет ли Обь в Алтайском крае в текущем сезоне.
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