Власти Барнаула рассказали, сколько денег им задолжали недобросовестные арендаторы
Накануне долг быстро сократился в 12 раз
16 апреля 2024, 11:16, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
В Барнауле 16 арендаторов задолжали городу 4 345 847 рублей по договорам аренды земельных участков, сообщает мэрия.
11 апреля в администрации города состоялось заседание комиссии по взысканию задолженности. В ходе подготовки материалов к заседанию почти все арендаторы внесли плату на сумму 3 983 744 рубля. В итоге долг быстро сократился до 362 103 рублей.
"Работа с недобросовестными арендаторами, направленная на снижение задолженности, продолжается", – подчеркнули власти.
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