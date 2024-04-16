Власти Барнаула рассказали, сколько денег им задолжали недобросовестные арендаторы

Накануне долг быстро сократился в 12 раз

16 апреля 2024, 11:16, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Барнауле 16 арендаторов задолжали городу 4 345 847 рублей по договорам аренды земельных участков, сообщает мэрия.

11 апреля в администрации города состоялось заседание комиссии по взысканию задолженности. В ходе подготовки материалов к заседанию почти все арендаторы внесли плату на сумму 3 983 744 рубля. В итоге долг быстро сократился до 362 103 рублей.