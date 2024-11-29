Глава города Вячеслав Франк поручил усилить работы по уборке дорог в выходные и праздничные дни

29 ноября 2024, 10:03, ИА Амител

Уборка снега / Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле уделяется особое внимание обработке противогололедными средствами остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков, спусков, подъемов, сообщает мэрия.

"По состоянию на 26 ноября израсходовано 9,9 тыс. тонн песко-соляной смеси 15%-й и 1,197 тыс. тонн 20%-й смеси, 81 тонна песка из отсева дробления, 825 тонн песка, 38,5 тонны противогололедного материала "Бионорд". На 32 участках установлены дорожные знаки "Скользкая дорога", – информировали в мэрии.

Как рассказал руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко, предприятие перешло на круглосуточный режим работы. Обработка дорог в период гололеда песко-соляной смесью проводится согласно схеме первоочередной посыпки.

"На всех участках дорог города с наличием спусков и подъемов установлены емкости с песком. Особое внимание в зимний период уделяется содержанию тротуаров", – отметил он.

Глава города Вячеслав Франк поручил усилить работы по уборке дорог в выходные и праздничные дни, а в случае сильного выпадения осадков – корректировать планы и выводить по возможности больше сотрудников.