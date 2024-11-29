Власти Барнаула рассказали, сколько тысяч тонн смеси потратили на борьбу с гололедом
Глава города Вячеслав Франк поручил усилить работы по уборке дорог в выходные и праздничные дни
29 ноября 2024, 10:03, ИА Амител
В Барнауле уделяется особое внимание обработке противогололедными средствами остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков, спусков, подъемов, сообщает мэрия.
"По состоянию на 26 ноября израсходовано 9,9 тыс. тонн песко-соляной смеси 15%-й и 1,197 тыс. тонн 20%-й смеси, 81 тонна песка из отсева дробления, 825 тонн песка, 38,5 тонны противогололедного материала "Бионорд". На 32 участках установлены дорожные знаки "Скользкая дорога", – информировали в мэрии.
Как рассказал руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко, предприятие перешло на круглосуточный режим работы. Обработка дорог в период гололеда песко-соляной смесью проводится согласно схеме первоочередной посыпки.
"На всех участках дорог города с наличием спусков и подъемов установлены емкости с песком. Особое внимание в зимний период уделяется содержанию тротуаров", – отметил он.
Глава города Вячеслав Франк поручил усилить работы по уборке дорог в выходные и праздничные дни, а в случае сильного выпадения осадков – корректировать планы и выводить по возможности больше сотрудников.
10:05:22 29-11-2024
зачем нам эта информация сколько они материалов списали? людям нужен результат
10:18:55 29-11-2024
а потом этим песком забиваются ливнёвки..., а от соли машины гниют...
11:02:30 29-11-2024
Не знаю, может корреспонденты ошиблись, но если суммировать все смеси, то получится что уже высыпали 12041,5 тонн смесей. А это 1204 КамАЗов 10 тонников. 1204!!! Это просто не возможно в реальности. Если только бумаге столько воруется. Это, как минимум, в 20 раз превышение, а может и больше.
14:34:27 29-11-2024
Гость (11:02:30 29-11-2024) Не знаю, может корреспонденты ошиблись, но если суммировать ... Для чиновников нет ничего невозможного😛
12:18:05 29-11-2024
чистить дороги надо, а не смеси сыпать!
12:44:21 29-11-2024
А управляющие организации когда начнут чистить во дворах?
14:33:08 29-11-2024
Почему в Финляндии, Швеции или Норвегии не разводят грязь на дорогах и на улицах городов? Был в российской Костомукше, из Финляндии машины приезжают чистые. Местные говорят что соль с песком там не сыпят. На автотрассах снег укатывают и все. В городах сыпят гранитную крошку, весной её собирают и просеивают для повторного использования. А тут чуть ли ни как достижение какое хорошее преподносят что вывалили несколько тонн г...на на улицах города.
14:41:04 29-11-2024
Это давно известно, что в Скандинавии реагенты не используют. Что укатанный снег гораздо лучше по сцепным свойствам, чем асфальт покрытый реагентами. Чище, безопаснее, экологичнее. Но это не про нас. У нас нужно выделять средства и осваивать их.
19:30:10 29-11-2024
Почему ВСЁ делается так бездарно??? Но выдается на УРА.
20:28:49 29-11-2024
Сколько тысяч тонн списано мы поняли, Что с гололедом то? Когда не будет?
Когда в нашем городе, при падающем снеге, техника будет выезжать очищать в первую очередь основные дороги, а не долбаную площадь перед администрацией, будь она неладна!
И вообще, как снег так куча тракторов вылизывюат никому не нужную площадь. Да посадите там уже деревья чтоли, чтоб не отвлекать технику от реально нужной работы, заодно озелинился бы центр!
07:15:56 30-11-2024
На борьбу с гололёдом власти Барнаула потратили 70 знаков " Скользкая дорога"