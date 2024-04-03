Власти Барнаула разогнали уличных торговцев едой и потребовали ее уничтожить
Торговля ведется без соблюдения санитарных норм и правил и без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции
03 апреля 2024, 12:29, ИА Амител
Рейды по пресечению уличной торговли прошли в Индустриальном районе Барнаула, сообщает мэрия.
"Покупая недоброкачественную продукцию, горожане подвергают себя и своих близких риску пищевых отравлений, заражений кишечными инфекциями. При продаже непродовольственных товаров на улице продавцы избегают ответственности за некачественный товар", - рассказали власти.
По итогам рейда составлено два административных материала на продавцов за отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на реализуемый товар, а также выданы предписания для уничтожения продукции.
Власти призвали барнаульцев проявлять внимательность к своему здоровью и избегать покупок некачественного товара на улицах, ведь это может привести к необратимым последствиям.
"Торговля осуществляется без соблюдения санитарных норм и правил, без сопроводительных документов, сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукции", - указали в мэрии.
12:30:35 03-04-2024
Мож хорошая колбаса
12:32:03 03-04-2024
на Рабочей остановке разогнали? и правильно
12:32:38 03-04-2024
А чем условия продажи отличаются от тех же городских ярмарок!?
12:44:07 03-04-2024
Они там всегда торгуют. один рейд погоды не сделает.
12:45:39 03-04-2024
Гость (12:32:38 03-04-2024) А чем условия продажи отличаются от тех же городских ярмарок... Всегда хожу там каждый день. они этот товар в машине хранят и возят месяцами пока не продадут. Не ну кому не принципиально и пофиг на себя, да на здоровье! или нет)))
14:37:31 03-04-2024
Гость (12:32:38 03-04-2024) А чем условия продажи отличаются от тех же городских ярмарок... тем, что там оплачено а тут халява )
12:41:02 03-04-2024
Поздно хватились. Её уже столько продано.
12:45:13 03-04-2024
Т.е. на продовольственных ярмарках, под контролем, можно. А так, нельзя.
12:52:16 03-04-2024
Двое всего нарушали? Можно было и не обращать внимания.
13:12:08 03-04-2024
Там постоянно торгуют и полиция знает. Это для видимости. Что работают. Сегодня разогнали, завтра они снова будут, стой же колбасой.
13:23:41 03-04-2024
Что, плохо в Марии ра покупать стали? Ракшин мошну себе набить никак не может, чтобы лопнула? В магазинах такая же шнягша и просрочка с перебитыми датами, если не хуже.
13:35:16 03-04-2024
еще и на весах взвесят сколько вам надо. а не сколько по факту
14:13:23 03-04-2024
да травитесь сколько влезет
15:38:12 03-04-2024
Гость (14:13:23 03-04-2024) да травитесь сколько влезет ... Да как теперь травиться?! Разогнали ведь...!
14:29:17 03-04-2024
Оставьте этих торговцев в покое, пусть свою копеечку зарабатывают, кому не нравится не покупайте к них.
15:53:33 03-04-2024
Гость (14:29:17 03-04-2024) Оставьте этих торговцев в покое, пусть свою копеечку зарабат... вот когда с унитаза самостоятельно слезть не сможешь, а в коридоре еще очередь будет стоять из детей/родни, то вспомни свои слова...
16:02:32 03-04-2024
Гость (15:53:33 03-04-2024) вот когда с унитаза самостоятельно слезть не сможешь, а в ко... С унитаза и вещаете ?
16:21:34 03-04-2024
Гость (16:02:32 03-04-2024) С унитаза и вещаете ? ... нет. я в отличии от вас на улице скоропорт не покупаю. а за "оригинальность" вопроса вам бонус. еще 3 подхода по пять раз к фаянсовому трону!
16:45:37 03-04-2024
Гость (16:21:34 03-04-2024) нет. я в отличии от вас на улице скоропорт не покупаю. а за ... Видимо для вас унитаз это больная тема )))) Хотя с другой стороны академик Амосов говорил, что жидкий стул полезен для здоровья )))) Желаю и вам того же )))
17:07:10 03-04-2024
Гость (16:45:37 03-04-2024) Видимо для вас унитаз это больная тема )))) Хотя с другой ст... фантазируя насчет моих больных тем, вы можете в меня даже плюнуть. только салфетки/платочки приготовьте заранее, чтобы экран вытереть.
14:39:17 03-04-2024
Вот уж чего чего, а вот вопрос спорный пр окачество, я знаю место, где торгуют колбасой, в которой МЯСО реально есть. И да они тоже торгуют с машины, Да она дороже чем любая марийская колбаса, но постоянно беру и уверен в ее сосставе, а вот в марийковской или подобной колбасне, ее даже кошки не жрут с собаками. наводит на мысли....
А так то че, герои прям. рейд полюбому ккойнить ракшин и заказал. А то прибыль падает.
14:55:12 03-04-2024
Гость (14:39:17 03-04-2024) Вот уж чего чего, а вот вопрос спорный пр окачество, я знаю ... Чушь какую-то несете. Владельцам ритейла такие торговцы ну никак не сделают погоды.
16:26:37 03-04-2024
Гость (14:55:12 03-04-2024) Чушь какую-то несете. Владельцам ритейла такие торговцы ну н... По счастью, в последнее время открылось очень много небольших торговых точек формата "у дома", которые у сетей серьёзно откусили в самых качёвых категориях - алкоголь, в частности. И я очень этому рад. Ненавижу зажравшихся спесивых "предпринимателей"...
16:33:38 03-04-2024
Гость (16:26:37 03-04-2024)открылось очень много небольших торговых точек формата "у дома", которые у сетей серьёзно откусили в самых качёвых категориях - алкоголь, в частности. вы про заправки, медных великанов и прочие телеги?
08:30:27 04-04-2024
Гость (16:33:38 03-04-2024) вы про заправки, медных великанов и прочие телеги?... Нет, я про КиБ, Ярче! и других, например магазинчики Мамонтовского и Заринского молзаводов, Алейского и Рубцовского мясокомбинатов, про точки каких-то восточных людей, торгующие фруктами, орехами и сухофруктами... Продукты этих точках всегда лучшего качества и по адекватным ценам, а не как в ... самых известных местах.
15:50:22 03-04-2024
Гость (14:39:17 03-04-2024) Вот уж чего чего, а вот вопрос спорный пр окачество, я знаю ... да ты можешь прям с земли есть эту колбасу. видимо твой желудок даже железо переварит. а что ему какие то бактерии... сбегаешь пару раз в санузел, если добежать успеешь и снова за покупками... и схуднешь заодно
14:56:03 03-04-2024
Если есть цель навести порядок, почему бы не проверить качество продукции уличных торговцев? Вдруг оно окажется лучше магазинного? А если надо расчистить поляну монополистам мрашкам и магнитам-тогда запрещать и не пущщать...
15:52:17 03-04-2024
Гость (14:56:03 03-04-2024) Если есть цель навести порядок, почему бы не проверить качес... оплачивать экспертизы согласен? почему то торгаши не желают проверки своего "вкусного продукта" делать.. кто им мешает? показали бумаги и от них проверяющие ушли.
15:40:52 03-04-2024
А как же религия и вера в невидимую руку рынка, которая всё отрегулирует!? Чё то без рейда специально обученных людей эта рука не хочет ни фига регулировать!?
16:16:34 03-04-2024
разогнали уличных торговцев едой и потребовали ее уничтожить.
Власти разгоняют уже едой? А потом потребовали ее уничтожить? Я правильно понимаю?
16:24:56 03-04-2024
Гость (16:16:34 03-04-2024) разогнали уличных торговцев едой и потребовали ее уничтожить... что ты за балбеско... но для себя ты выглядишь остроумным, а еще думающим и анализирующим.
17:04:39 04-04-2024
как обычно борются с мельницами. Вот бы марию ра проверили
22:46:02 04-04-2024
Еще разного рода киоски с грилем , шаурмой, где нет воды, канализации , туалета.
Имеются ли такие понятия как антисанитария, стерильность, обработка инвентаря...
22:50:40 04-04-2024
Гость (12:32:38 03-04-2024) А чем условия продажи отличаются от тех же городских ярмарок... Тем, что они мзду в виде налогов не платят. А у частников еда в 100 раз лучше чем в нами известных сетях.