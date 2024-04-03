НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула разогнали уличных торговцев едой и потребовали ее уничтожить

Торговля ведется без соблюдения санитарных норм и правил и без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции

03 апреля 2024, 12:29, ИА Амител

В Барнауле провели рейд по пресечению уличной торговли / Фото: barnaul.org

Рейды по пресечению уличной торговли прошли в Индустриальном районе Барнаула, сообщает мэрия.

"Покупая недоброкачественную продукцию, горожане подвергают себя и своих близких риску пищевых отравлений, заражений кишечными инфекциями. При продаже непродовольственных товаров на улице  продавцы избегают ответственности за некачественный товар", - рассказали власти. 

По итогам рейда составлено два административных материала на продавцов за отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на реализуемый товар, а также выданы предписания для уничтожения продукции.

Власти призвали барнаульцев проявлять внимательность к своему здоровью и избегать покупок некачественного товара на улицах, ведь это может привести к необратимым последствиям.

"Торговля осуществляется без соблюдения санитарных норм и правил, без сопроводительных документов, сертификатов, подтверждающих качество и безопасность продукции", - указали в мэрии.

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула

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НОВОСТИОбщество
Барнаул торговля

Комментарии 34

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Грыша

12:30:35 03-04-2024

Мож хорошая колбаса

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Гость

12:32:03 03-04-2024

на Рабочей остановке разогнали? и правильно

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Гость

12:32:38 03-04-2024

А чем условия продажи отличаются от тех же городских ярмарок!?

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Гость

12:44:07 03-04-2024

Они там всегда торгуют. один рейд погоды не сделает.

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Гость

12:45:39 03-04-2024

Гость (12:32:38 03-04-2024) А чем условия продажи отличаются от тех же городских ярмарок... Всегда хожу там каждый день. они этот товар в машине хранят и возят месяцами пока не продадут. Не ну кому не принципиально и пофиг на себя, да на здоровье! или нет)))

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Гость

14:37:31 03-04-2024

Гость (12:32:38 03-04-2024) А чем условия продажи отличаются от тех же городских ярмарок... тем, что там оплачено а тут халява )

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Как

12:41:02 03-04-2024

Поздно хватились. Её уже столько продано.

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Гость

12:45:13 03-04-2024

Т.е. на продовольственных ярмарках, под контролем, можно. А так, нельзя.

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Гость

12:52:16 03-04-2024

Двое всего нарушали? Можно было и не обращать внимания.

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Вася

13:12:08 03-04-2024

Там постоянно торгуют и полиция знает. Это для видимости. Что работают. Сегодня разогнали, завтра они снова будут, стой же колбасой.

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Гость

13:23:41 03-04-2024

Что, плохо в Марии ра покупать стали? Ракшин мошну себе набить никак не может, чтобы лопнула? В магазинах такая же шнягша и просрочка с перебитыми датами, если не хуже.

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Гость

13:35:16 03-04-2024

еще и на весах взвесят сколько вам надо. а не сколько по факту

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Гость

14:13:23 03-04-2024

да травитесь сколько влезет

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Гость

15:38:12 03-04-2024

Гость (14:13:23 03-04-2024) да травитесь сколько влезет ... Да как теперь травиться?! Разогнали ведь...!

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Гость

14:29:17 03-04-2024

Оставьте этих торговцев в покое, пусть свою копеечку зарабатывают, кому не нравится не покупайте к них.

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Гость

15:53:33 03-04-2024

Гость (14:29:17 03-04-2024) Оставьте этих торговцев в покое, пусть свою копеечку зарабат... вот когда с унитаза самостоятельно слезть не сможешь, а в коридоре еще очередь будет стоять из детей/родни, то вспомни свои слова...

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Гость

16:02:32 03-04-2024

Гость (15:53:33 03-04-2024) вот когда с унитаза самостоятельно слезть не сможешь, а в ко... С унитаза и вещаете ?

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Гость

16:21:34 03-04-2024

Гость (16:02:32 03-04-2024) С унитаза и вещаете ? ... нет. я в отличии от вас на улице скоропорт не покупаю. а за "оригинальность" вопроса вам бонус. еще 3 подхода по пять раз к фаянсовому трону!

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Гость

16:45:37 03-04-2024

Гость (16:21:34 03-04-2024) нет. я в отличии от вас на улице скоропорт не покупаю. а за ... Видимо для вас унитаз это больная тема )))) Хотя с другой стороны академик Амосов говорил, что жидкий стул полезен для здоровья )))) Желаю и вам того же )))

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Гость

17:07:10 03-04-2024

Гость (16:45:37 03-04-2024) Видимо для вас унитаз это больная тема )))) Хотя с другой ст... фантазируя насчет моих больных тем, вы можете в меня даже плюнуть. только салфетки/платочки приготовьте заранее, чтобы экран вытереть.

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Гость

14:39:17 03-04-2024

Вот уж чего чего, а вот вопрос спорный пр окачество, я знаю место, где торгуют колбасой, в которой МЯСО реально есть. И да они тоже торгуют с машины, Да она дороже чем любая марийская колбаса, но постоянно беру и уверен в ее сосставе, а вот в марийковской или подобной колбасне, ее даже кошки не жрут с собаками. наводит на мысли....

А так то че, герои прям. рейд полюбому ккойнить ракшин и заказал. А то прибыль падает.

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Гость

14:55:12 03-04-2024

Гость (14:39:17 03-04-2024) Вот уж чего чего, а вот вопрос спорный пр окачество, я знаю ... Чушь какую-то несете. Владельцам ритейла такие торговцы ну никак не сделают погоды.

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Гость

16:26:37 03-04-2024

Гость (14:55:12 03-04-2024) Чушь какую-то несете. Владельцам ритейла такие торговцы ну н... По счастью, в последнее время открылось очень много небольших торговых точек формата "у дома", которые у сетей серьёзно откусили в самых качёвых категориях - алкоголь, в частности. И я очень этому рад. Ненавижу зажравшихся спесивых "предпринимателей"...

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Гость

16:33:38 03-04-2024

Гость (16:26:37 03-04-2024)открылось очень много небольших торговых точек формата "у дома", которые у сетей серьёзно откусили в самых качёвых категориях - алкоголь, в частности. вы про заправки, медных великанов и прочие телеги?

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Гость

08:30:27 04-04-2024

Гость (16:33:38 03-04-2024) вы про заправки, медных великанов и прочие телеги?... Нет, я про КиБ, Ярче! и других, например магазинчики Мамонтовского и Заринского молзаводов, Алейского и Рубцовского мясокомбинатов, про точки каких-то восточных людей, торгующие фруктами, орехами и сухофруктами... Продукты этих точках всегда лучшего качества и по адекватным ценам, а не как в ... самых известных местах.

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Гость

15:50:22 03-04-2024

Гость (14:39:17 03-04-2024) Вот уж чего чего, а вот вопрос спорный пр окачество, я знаю ... да ты можешь прям с земли есть эту колбасу. видимо твой желудок даже железо переварит. а что ему какие то бактерии... сбегаешь пару раз в санузел, если добежать успеешь и снова за покупками... и схуднешь заодно

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Гость

14:56:03 03-04-2024

Если есть цель навести порядок, почему бы не проверить качество продукции уличных торговцев? Вдруг оно окажется лучше магазинного? А если надо расчистить поляну монополистам мрашкам и магнитам-тогда запрещать и не пущщать...

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Гость

15:52:17 03-04-2024

Гость (14:56:03 03-04-2024) Если есть цель навести порядок, почему бы не проверить качес... оплачивать экспертизы согласен? почему то торгаши не желают проверки своего "вкусного продукта" делать.. кто им мешает? показали бумаги и от них проверяющие ушли.

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Гость

15:40:52 03-04-2024

А как же религия и вера в невидимую руку рынка, которая всё отрегулирует!? Чё то без рейда специально обученных людей эта рука не хочет ни фига регулировать!?

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Гость

16:16:34 03-04-2024

разогнали уличных торговцев едой и потребовали ее уничтожить.
Власти разгоняют уже едой? А потом потребовали ее уничтожить? Я правильно понимаю?

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Гость

16:24:56 03-04-2024

Гость (16:16:34 03-04-2024) разогнали уличных торговцев едой и потребовали ее уничтожить... что ты за балбеско... но для себя ты выглядишь остроумным, а еще думающим и анализирующим.

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17:04:39 04-04-2024

как обычно борются с мельницами. Вот бы марию ра проверили

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Гость

22:46:02 04-04-2024

Еще разного рода киоски с грилем , шаурмой, где нет воды, канализации , туалета.
Имеются ли такие понятия как антисанитария, стерильность, обработка инвентаря...

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Гость

22:50:40 04-04-2024

Гость (12:32:38 03-04-2024) А чем условия продажи отличаются от тех же городских ярмарок... Тем, что они мзду в виде налогов не платят. А у частников еда в 100 раз лучше чем в нами известных сетях.

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