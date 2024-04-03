Власти Барнаула разогнали уличных торговцев едой и потребовали ее уничтожить

Торговля ведется без соблюдения санитарных норм и правил и без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции

03 апреля 2024, 12:29, ИА Амител

В Барнауле провели рейд по пресечению уличной торговли / Фото: barnaul.org

Рейды по пресечению уличной торговли прошли в Индустриальном районе Барнаула, сообщает мэрия.

"Покупая недоброкачественную продукцию, горожане подвергают себя и своих близких риску пищевых отравлений, заражений кишечными инфекциями. При продаже непродовольственных товаров на улице продавцы избегают ответственности за некачественный товар", - рассказали власти.

По итогам рейда составлено два административных материала на продавцов за отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на реализуемый товар, а также выданы предписания для уничтожения продукции.

Власти призвали барнаульцев проявлять внимательность к своему здоровью и избегать покупок некачественного товара на улицах, ведь это может привести к необратимым последствиям.