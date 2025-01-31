Власти Барнаула выиграли еще один суд из-за бомбоубежища

Предметом судебного спора стали подвальные помещения на улице Кулагина

31 января 2025, 14:20, ИА Амител

Бомбоубежище / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Управление имущественных отношений Алтайского края выиграло дело по барнаульским бомбоубежищам. Об этом сообщает "Толк", ссылаясь на картотеку краевого арбитражного суда.

Компании "АСМ Алтай" и "АктивХолдинг" выступили в суде ответчиками. Предметом спора стали подвальные помещения по улице Кулагина, 28с, общая площадь которых составляет 805,6 квадратного метра.

В качестве третьих лиц в деле участвовали ГУ МЧС по Алтайскому краю и ККУ "Управление Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности".

С сентября 2024 года иск рассматривали в закрытом режиме. В итоге за ответчиками не признали права долевой собственности.