Власти Барнаула выиграли еще один суд из-за бомбоубежища
Предметом судебного спора стали подвальные помещения на улице Кулагина
31 января 2025, 14:20, ИА Амител
Управление имущественных отношений Алтайского края выиграло дело по барнаульским бомбоубежищам. Об этом сообщает "Толк", ссылаясь на картотеку краевого арбитражного суда.
Компании "АСМ Алтай" и "АктивХолдинг" выступили в суде ответчиками. Предметом спора стали подвальные помещения по улице Кулагина, 28с, общая площадь которых составляет 805,6 квадратного метра.
В качестве третьих лиц в деле участвовали ГУ МЧС по Алтайскому краю и ККУ "Управление Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности".
С сентября 2024 года иск рассматривали в закрытом режиме. В итоге за ответчиками не признали права долевой собственности.
"Само здание на ул. Кулагина представляет собой трехэтажную постройку, по всей видимости, частично относящуюся к комплексу зданий холдинговой компании "Барнаульский станкостроительный завод", куда входит и организация "АктивХолдинг", ставшая одним из ответчиков. Второй ответчик, компания "АСМ-Алтай", зарегистрирована по другому адресу. По всей видимости, в здании на Кулагина могут располагаться ее производственные помещения", – уточняет "Толк".
14:37:03 31-01-2025
опять не ракшины...
14:42:44 31-01-2025
Да было время, когда не знали, что должны быть бомбоубежища.
22:41:52 31-01-2025
В таких казематах удобно базарить с должниками по ЖКХ