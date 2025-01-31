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Власти Барнаула выиграли еще один суд из-за бомбоубежища

Предметом судебного спора стали подвальные помещения на улице Кулагина

31 января 2025, 14:20, ИА Амител

Бомбоубежище / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников
Бомбоубежище / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Управление имущественных отношений Алтайского края выиграло дело по барнаульским бомбоубежищам. Об этом сообщает "Толк", ссылаясь на картотеку краевого арбитражного суда.

Компании "АСМ Алтай" и "АктивХолдинг" выступили в суде ответчиками. Предметом спора стали подвальные помещения по улице Кулагина, 28с, общая площадь которых составляет 805,6 квадратного метра.

В качестве третьих лиц в деле участвовали ГУ МЧС по Алтайскому краю и ККУ "Управление Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности".

С сентября 2024 года иск рассматривали в закрытом режиме. В итоге за ответчиками не признали права долевой собственности.

"Само здание на ул. Кулагина представляет собой трехэтажную постройку, по всей видимости, частично относящуюся к комплексу зданий холдинговой компании "Барнаульский станкостроительный завод", куда входит и организация "АктивХолдинг", ставшая одним из ответчиков. Второй ответчик, компания "АСМ-Алтай", зарегистрирована по другому адресу. По всей видимости, в здании на Кулагина могут располагаться ее производственные помещения", – уточняет "Толк".

Барнаул суд

Комментарии 3

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бгг

14:37:03 31-01-2025

опять не ракшины...

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Филипп Филиппыч

14:42:44 31-01-2025

Да было время, когда не знали, что должны быть бомбоубежища.

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Musik

22:41:52 31-01-2025

В таких казематах удобно базарить с должниками по ЖКХ

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