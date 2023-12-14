Власти Барнаула взяли на контроль "мусорный" вопрос в поселке Лесном
Местные жители ранее жаловались, что не у всех выходит самостоятельно загрузить мусор в машины в отведенное время
14 декабря 2023, 16:15, ИА Амител
Администрация Барнаула поставила на контроль ситуацию с вывозом мусора в пригородном поселке Лесном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
Ранее в социальных сетях жители поселка пожаловались, что в мороз им приходится ждать мусоровоз и самостоятельно загружать свой мусор. По словам местных, некоторые граждане физически не могут этого сделать – пенсионеры и маломобильные люди.
Как отметил заместителя мэра по городскому хозяйству Сергей Татьянин, регоператор "Экосоюз" направил уведомление в комитет ЖКХ об изменении системы вывоза мусора в Лесном. По новым правилам грузовой транспорт останавливается в определенных местах в отведенное время, а жители загружают свой мусор сами. Схожие меры предприняли и в поселке Сибирская Долина.
Главы администраций Индустриального и Центрального районов заявили, что от людей стали массово поступать жалобы. Маломобильным людям сложно добраться до точки сбора, а работающим сложно воспользоваться услугой – мусоровоз приезжает утром и днем.
По словам Татьянина, порядок вывоза мусора должен согласовываться с потребителями. Регоператор, по его словам, не проинформировал людей об изменениях. Мэр Вячеслав Франк поручил замглавы администрации организовать совещание и рассмотреть ситуацию. Регоператор же должен продолжать вывоз мусора в соответствии с условиями, которые зафиксированы в договорах с жителями поселков. Изменения в них вносить нельзя до получения необходимых согласований.
16:45:25 14-12-2023
Какая видимость проводимой работы. Сколько чиновников задействовано... Простейший вопрос и решение простое... Мусор-это деньги....
17:16:47 14-12-2023
Это же полный бред! Этот Экосоюз со своей красотой ненаглядной, вовремя пересевшей на дурные деньги, не просто обнаглел, а совсем страх и стыд потерял. Власти города пошли у него на поводу, согласившись на бункеры, которые по закону можно использовать только для крупногабаритных отходов, так теперь еще и люди должны стоять на морозе "в определенных местах" чтобы самим загрузить мусор. Это в каком законе прописано г. Татьянин? Быстро Вы подумали о прибыли Экосоюза. А про людей подумать не хотите?
17:33:51 14-12-2023
Сергей Сергеевич, на пос.Ново-Силикатном ул.Целинная и микрорайон Пограничный, третий день не вывозится ТКО бестарного метода сбора! Вывозят раз в неделю!!!!!!!!!
17:47:23 14-12-2023
Сергей Сергеевич , Нужно срочно установить там баки, бездомные собаки одолели уже,. 21 век на дворе а у людей не санкционированные свалки под забором -как у сверху Тастана. Сколько можно это терпеть, жители по пути утром с Лесного мусор везут на Силикатный и выбрасывают в баки рядом со школами и дет садами! Поставьте нам баки или попросите это сделать Экосоюз! И вообще пора бы отчитаться Сергею Сергеевичу что он сделал за год! Сколько площадок организовал , сколько фонарей поставил, сколько улиц дополнительно в нашем поселке стали освещать и как быть с бродячими собаками! Ждем отчет!
09:03:11 15-12-2023
Точно такая же ситуация сложилась в п.Сибирская Долина.Жители тоже должны нести пакеты с мусором,бытовыми отходами на точку и сами закидывать в машину