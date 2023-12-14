Власти Барнаула взяли на контроль "мусорный" вопрос в поселке Лесном

Местные жители ранее жаловались, что не у всех выходит самостоятельно загрузить мусор в машины в отведенное время

14 декабря 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Администрация Барнаула поставила на контроль ситуацию с вывозом мусора в пригородном поселке Лесном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Ранее в социальных сетях жители поселка пожаловались, что в мороз им приходится ждать мусоровоз и самостоятельно загружать свой мусор. По словам местных, некоторые граждане физически не могут этого сделать – пенсионеры и маломобильные люди.

Как отметил заместителя мэра по городскому хозяйству Сергей Татьянин, регоператор "Экосоюз" направил уведомление в комитет ЖКХ об изменении системы вывоза мусора в Лесном. По новым правилам грузовой транспорт останавливается в определенных местах в отведенное время, а жители загружают свой мусор сами. Схожие меры предприняли и в поселке Сибирская Долина.

Главы администраций Индустриального и Центрального районов заявили, что от людей стали массово поступать жалобы. Маломобильным людям сложно добраться до точки сбора, а работающим сложно воспользоваться услугой – мусоровоз приезжает утром и днем.

По словам Татьянина, порядок вывоза мусора должен согласовываться с потребителями. Регоператор, по его словам, не проинформировал людей об изменениях. Мэр Вячеслав Франк поручил замглавы администрации организовать совещание и рассмотреть ситуацию. Регоператор же должен продолжать вывоз мусора в соответствии с условиями, которые зафиксированы в договорах с жителями поселков. Изменения в них вносить нельзя до получения необходимых согласований.