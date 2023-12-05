В Барнауле на перевозку ТКО намерены потратить более 800 млн рублей

Подрядчики будут перевозить ТКО весь 2024 год

05 декабря 2023, 12:20, ИА Амител

Вывоз отходов / Фото: amic.ru

Регоператор по обращению с ТКО в барнаульской зоне "Экосоюз" разместил на портале госзакупок сразу несколько лотов, которые касаются перевозок твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности во всех районах краевой столицы в 2024 году. Общая максимальная сумма закупок – около 880 млн рублей.

Итак, на портале появились следующие лоты по "сбору неопасных отходов городского хозяйства, пригодных для повторного использования":

на территории Центрального района Барнаула – с начальной ценой 105,2 млн рублей;

на территории Железнодорожного и Октябрьского районов – с начальной ценой 226,9 млн рублей;

на территории городского округа Барнаул – с начальной ценой 133,9 млн рублей;

на территории Индустриального, Ленинского районов – с начальной ценой 414,1 млн рублей.

Первые две закупки разместили 4 декабря, 12 декабря закончится срок подачи заявок. Закупка по Индустриальному и Ленинскому районам появилась 27 ноября, заявки на нее можно подавать до 13 декабря.

Итоги по последней закупке подведут 14 декабря, а по остальным – 15 декабря 2023 года.

Услуги будут оказываться с 1 января до 31 декабря 2024 года.

В Центральном районе подрядчик должен будет вывезти 33,1 тысячи тонн отходов, в Железнодорожном и Октябрьском районах – 53,4 тысячи тонн отходов, в Индустриальном и Ленинском районах – 88,4 тысячи тонн, а в городском округе Барнаул – 38,8 тысячи тонн ТКО. Таким образом, всего за 2024 год выбранные подрядчики должны будут перевезти более 213 тысяч тонн ТКО.

Подрядчик будет отвозить отходы на полигон ТБО рядом с проспектом Космонавтов, 74.

Напомним, что недавно жители барнаульского микрорайона Новосиликатный пожаловались на огромную гору мусора, которую не убирали две недели. Вывезли мусор 2 декабря.