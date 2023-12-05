В Барнауле на перевозку ТКО намерены потратить более 800 млн рублей
Подрядчики будут перевозить ТКО весь 2024 год
05 декабря 2023, 12:20, ИА Амител
Регоператор по обращению с ТКО в барнаульской зоне "Экосоюз" разместил на портале госзакупок сразу несколько лотов, которые касаются перевозок твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности во всех районах краевой столицы в 2024 году. Общая максимальная сумма закупок – около 880 млн рублей.
Итак, на портале появились следующие лоты по "сбору неопасных отходов городского хозяйства, пригодных для повторного использования":
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на территории Центрального района Барнаула – с начальной ценой 105,2 млн рублей;
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на территории Железнодорожного и Октябрьского районов – с начальной ценой 226,9 млн рублей;
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на территории городского округа Барнаул – с начальной ценой 133,9 млн рублей;
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на территории Индустриального, Ленинского районов – с начальной ценой 414,1 млн рублей.
Первые две закупки разместили 4 декабря, 12 декабря закончится срок подачи заявок. Закупка по Индустриальному и Ленинскому районам появилась 27 ноября, заявки на нее можно подавать до 13 декабря.
Итоги по последней закупке подведут 14 декабря, а по остальным – 15 декабря 2023 года.
Услуги будут оказываться с 1 января до 31 декабря 2024 года.
В Центральном районе подрядчик должен будет вывезти 33,1 тысячи тонн отходов, в Железнодорожном и Октябрьском районах – 53,4 тысячи тонн отходов, в Индустриальном и Ленинском районах – 88,4 тысячи тонн, а в городском округе Барнаул – 38,8 тысячи тонн ТКО. Таким образом, всего за 2024 год выбранные подрядчики должны будут перевезти более 213 тысяч тонн ТКО.
Подрядчик будет отвозить отходы на полигон ТБО рядом с проспектом Космонавтов, 74.
Напомним, что недавно жители барнаульского микрорайона Новосиликатный пожаловались на огромную гору мусора, которую не убирали две недели. Вывезли мусор 2 декабря.
12:58:47 05-12-2023
Самая тяжелая часть в мусоре - пластик.. Похоже, о его обороте никому нет дела.. каждую конфетку (... ) в пакетик и на мусорку..
13:10:24 05-12-2023
Перевозку...переработка когда начнется? вводили всю реформу этого бабласобирательства под предлогом что наладят переработку. ибо замусорили все. В итоге что изменилось? не многое