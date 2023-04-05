Власти Барнаула запустят три праздничных салюта на площади Сахарова в 2023 году

На фейерверки в центре города потратят 2,6 млн рублей

05 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Салют / Фото: amic.ru

В Барнауле в 2023 году прогремят как минимум четыре салюта – 1 и 9 мая, а также 12 июня и на День города, три из них будут на площади Сахарова. На салюты власти города готовы потратить 2,6 млн рублей. Именно на эту сумму выставлен лот на портале госзакупок. Заявки можно было подавать до 29 марта.

Фейерверк 1 мая проведут на набережной, в акватории Оби. А в честь Дня Победы, Дня России и на День города салюты прогремят на площади Сахарова.

Кстати, согласно контракту, все услуги должны быть оказаны не позднее 15 сентября 2023 года, а это значит, что День города пройдёт до этой даты.

При этом для Первомая подрядчик должен будет закупить батареи салютов двух типов и заряды четырёх типов, для Дня победы – батареи салютов трёх типов, заряды четырёх типов и римские свечи двух типов. Для фейерверка на День России нужны будут батареи салютов двух типов и заряды четырёх видов, а для Дня города – батареи трёх типов, римские свечи двух видов, линии двух типов и заряды четырёх видов.

Подрядчик уже определён. Радовать горожан ярким зрелищем будет компания "Салюты Алтая".

Напомним, что фейерверки на День города, на День Победы и на Новый год пройдут также на разных площадках в Индустриальном, Октябрьском и Ленинском районах Барнаула. А именно салюты состоятся в парке имени Ленина (на ул. Энтузиастов, 12в, к. 2), в посёлке Научный городок (Научный городок, 31), в селе Гоньба (на ул. Школьная, 12а) и на площади перед зданием на ул. им. Германа Титова, 9.

Кроме того, фейерверки на День Победы и на День города состоятся в парке развлечений и отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149) и на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213). За эти работы заплатят 360 тысяч рублей, следует из информации на портале госзакупок.