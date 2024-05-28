Власти Бийска объяснили, почему вожатые в лагерях получают меньше МРОТ

Бывшие вожатые отмечают в соцсетях, что за такую зарплату и с такой ответственностью работать можно только в рамках студенческой практики

28 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Заработная плата / Фото: pixabay.com

Власти Бийска во время подготовки к открытию детских оздоровительных лагерей рассмотрели вопрос развития вожатского движения, пишет "Бийский рабочий".

Обсуждение прошло на заседании думы Бийска. Депутаты поинтересовались у начальника управления образования Антонины Мелиховой, какую зарплату получают вожатые лагерей.

Мелихова подчеркнула, что зарплата немного выросла: в прошлом году вожатые получали 7-8 тысяч рублей, а в этом могут рассчитывать на 11-12 тысяч.

Депутаты спросили, почему вожатые получают зарплату ниже МРОТ, ведь минимальный размер оплаты труда в крае – 21 тысяча рублей.

"Это оплата за смену, а она длится две недели. Поэтому мы берем МРОТ и делим его пополам", – указала Мелихова.

Как рассказывают в соцсетях сами вожатые, к работе они приступают гораздо раньше начала смены и заканчивают позже. Им необходимо пройти обучение, подготовить помещения и навести порядок после отъезда детей.