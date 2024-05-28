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Власти Бийска объяснили, почему вожатые в лагерях получают меньше МРОТ

Бывшие вожатые отмечают в соцсетях, что за такую зарплату и с такой ответственностью работать можно только в рамках студенческой практики

28 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Заработная плата / Фото: pixabay.com
Заработная плата / Фото: pixabay.com

Власти Бийска во время подготовки к открытию детских оздоровительных лагерей рассмотрели вопрос развития вожатского движения, пишет "Бийский рабочий".

Обсуждение прошло на заседании думы Бийска. Депутаты поинтересовались у начальника управления образования Антонины Мелиховой, какую зарплату получают вожатые лагерей.

Мелихова подчеркнула, что зарплата немного выросла: в прошлом году вожатые получали 7-8 тысяч рублей, а в этом могут рассчитывать на 11-12 тысяч.

Депутаты спросили, почему вожатые получают зарплату ниже МРОТ, ведь минимальный размер оплаты труда в крае – 21 тысяча рублей.

"Это оплата за смену, а она длится две недели. Поэтому мы берем МРОТ и делим его пополам", – указала Мелихова.

Как рассказывают в соцсетях сами вожатые, к работе они приступают гораздо раньше начала смены и заканчивают позже. Им необходимо пройти обучение, подготовить помещения и навести порядок после отъезда детей.

Российские деньги / Фото: amic.ru

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Бийск зарплаты Детский отдых

Комментарии 9

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Гость

11:54:55 28-05-2024

А власти не знают, что вожатые работают не по 8 часов 5 дней в неделю, а минимум 18 часов и без выходных?

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Гость

12:20:31 28-05-2024

У нас власти закон о МРОТ не соблюдают. И президент им не указ? Во многих бюджетных организациях оклады меньше МРОТ!

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Гость

12:23:05 28-05-2024

МРОТ в Алтайском крае 19 242 р. для бюджетных организаций, а для внебюджетного сектора 21 070 р., лагерь к какому относится? МРОТ - это законодательно установленный минимум оплаты труда за полный рабочий день в течении месяца. Рабочий день, как известно 8 ч. Как ухитряются бийские власти за 24 часовой рабочий день в течении 14 дней платить 11 тыс.

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Гость

13:34:59 28-05-2024

Вот она бюджетная вседозволенность - а почему не заплатить весь мрот за две недели? Ответ очевиден - не положено. Кем....не положено? Кто вам дал право решать платить МРОТ? За сутки работы. Что вожатые, что воспитатели - работают круглосуточно всю смену. Или ночью за детьми не нужно смотреть и отвечать за их жизнь и здоровье? Вот она идеология бюджетных царьков - распоряжаться деньгами как своими собственными.

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Гость

13:38:56 28-05-2024

Ну пусть не работают за копейки как дети малые. их имеют они и молчат

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Гость

13:45:31 28-05-2024

Зато путевка в детский лагерь (без учета софинансирования) - порядка 30 тысяч рублей на одного ребенка за 2 недели.

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Очевидец

13:48:32 28-05-2024

Подписать приказ вожатикам, что отвечают за жизнь и здоровье детей с 8 утра и до 17..00 дня. А в остальное время те, кто такое решение принял.

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Мимопроходящий

13:57:31 28-05-2024

Чтоб Антонина Мелихова сама жила на такую зарплату..

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Гость

14:26:34 28-05-2024

это явное нарушение закона - оплата не может быть меньше мрот
а обьяснение что это за смену половина - мошенничество и превышение служебных полномочий подписавшего такое штатное и такое начисление зп
отставивать надо в суде и очень жаль что профсоюзы у нас работают не на работников

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