Власти Бийска объяснили, почему вожатые в лагерях получают меньше МРОТ
Бывшие вожатые отмечают в соцсетях, что за такую зарплату и с такой ответственностью работать можно только в рамках студенческой практики
28 мая 2024, 11:40, ИА Амител
Власти Бийска во время подготовки к открытию детских оздоровительных лагерей рассмотрели вопрос развития вожатского движения, пишет "Бийский рабочий".
Обсуждение прошло на заседании думы Бийска. Депутаты поинтересовались у начальника управления образования Антонины Мелиховой, какую зарплату получают вожатые лагерей.
Мелихова подчеркнула, что зарплата немного выросла: в прошлом году вожатые получали 7-8 тысяч рублей, а в этом могут рассчитывать на 11-12 тысяч.
Депутаты спросили, почему вожатые получают зарплату ниже МРОТ, ведь минимальный размер оплаты труда в крае – 21 тысяча рублей.
"Это оплата за смену, а она длится две недели. Поэтому мы берем МРОТ и делим его пополам", – указала Мелихова.
Как рассказывают в соцсетях сами вожатые, к работе они приступают гораздо раньше начала смены и заканчивают позже. Им необходимо пройти обучение, подготовить помещения и навести порядок после отъезда детей.
11:54:55 28-05-2024
А власти не знают, что вожатые работают не по 8 часов 5 дней в неделю, а минимум 18 часов и без выходных?
12:20:31 28-05-2024
У нас власти закон о МРОТ не соблюдают. И президент им не указ? Во многих бюджетных организациях оклады меньше МРОТ!
12:23:05 28-05-2024
МРОТ в Алтайском крае 19 242 р. для бюджетных организаций, а для внебюджетного сектора 21 070 р., лагерь к какому относится? МРОТ - это законодательно установленный минимум оплаты труда за полный рабочий день в течении месяца. Рабочий день, как известно 8 ч. Как ухитряются бийские власти за 24 часовой рабочий день в течении 14 дней платить 11 тыс.
13:34:59 28-05-2024
Вот она бюджетная вседозволенность - а почему не заплатить весь мрот за две недели? Ответ очевиден - не положено. Кем....не положено? Кто вам дал право решать платить МРОТ? За сутки работы. Что вожатые, что воспитатели - работают круглосуточно всю смену. Или ночью за детьми не нужно смотреть и отвечать за их жизнь и здоровье? Вот она идеология бюджетных царьков - распоряжаться деньгами как своими собственными.
13:38:56 28-05-2024
Ну пусть не работают за копейки как дети малые. их имеют они и молчат
13:45:31 28-05-2024
Зато путевка в детский лагерь (без учета софинансирования) - порядка 30 тысяч рублей на одного ребенка за 2 недели.
13:48:32 28-05-2024
Подписать приказ вожатикам, что отвечают за жизнь и здоровье детей с 8 утра и до 17..00 дня. А в остальное время те, кто такое решение принял.
13:57:31 28-05-2024
Чтоб Антонина Мелихова сама жила на такую зарплату..
14:26:34 28-05-2024
это явное нарушение закона - оплата не может быть меньше мрот
а обьяснение что это за смену половина - мошенничество и превышение служебных полномочий подписавшего такое штатное и такое начисление зп
отставивать надо в суде и очень жаль что профсоюзы у нас работают не на работников