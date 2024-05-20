Жителям Алтая рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей
Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов
20 мая 2024, 15:44, ИА Амител
Алтайский край занял 65-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике зарплат, половине трудоустроенных жителей здесь понадобятся годы, чтобы их ежемесячные доходы значительно выросли, сообщает РИА Новости.
Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимых для того, чтобы медианная зарплата в регионе достигла 100 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности).
"В Алтайском крае более 50% населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе) через девять лет", – выяснили исследователи.
Более 25% жителей будут получать 100 тысяч рублей через шесть лет, а 75% – через 12 лет.
Соседняя Республика Алтай находится в рейтинге чуть ниже: на 73-м месте. Здесь через шесть лет 25% жителей будет получать 100 тысяч рублей, через 10 лет – 50%, через 13 лет – 75%.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где всего лишь через полгода 50% населения будет получать 100 тысяч рублей, а 75% – почти через шесть лет.
На последнем месте – Республика Ингушетия. Здесь 25% населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей почти через 13 лет, через 18 лет – 50% граждан, через 22 года – 75%.
15:50:03 20-05-2024
Только к тому времени продукты не столько будут стоить
17:17:49 20-05-2024
Гость (15:50:03 20-05-2024) Только к тому времени продукты не столько будут стоить... Когда булка хлеба будет стоить 1000 рублей, вот тогда и будет зарплата 100 тысяч
15:51:15 20-05-2024
Многие до этого не доживут
07:18:28 21-05-2024
Гость (15:51:15 20-05-2024) Многие до этого не доживут... Такими темпами доживут.
15:52:04 20-05-2024
"В Алтайском крае более 50% населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе) - через девять лет"
Спасибо, посмеялся. Я даже боюсь представить, какая будет зарплата в Москве через 10 лет. Ладно пусть не в Москве, пусть в Новосибирске.
16:43:09 20-05-2024
А ценность эти 100 тыр через 9 лет будут иметь как сейчас 30).Лечат тут.
16:43:59 20-05-2024
И пенсионеры тоже? Или от силы 20000 руб. Молодежь бегите отсюда.
17:03:48 20-05-2024
В 1998 году у меня была зарплата 800 тысяч рублей. Это на уровне нынешних 8 тысяч.
17:07:12 20-05-2024
Гость (17:03:48 20-05-2024) В 1998 году у меня была зарплата 800 тысяч рублей. Это на ур... Не ври. Индексация была в 1000 р. На бумажках исчезло по три ноля. Кем же ты работал за нонешние 800 рублей?
17:18:39 20-05-2024
Гость (17:07:12 20-05-2024) Не ври. Индексация была в 1000 р. На бумажках исчезло по три... Сам не ври! Не было никакой индексации в 1000 рублей. Была ДЕНОМИНАЦИЯ и от денежек отрезали по три нолика. Но ты видимо из рассказов родителей или учителей, только про три ноля запомнил...
17:38:27 20-05-2024
Гость (17:18:39 20-05-2024) Сам не ври! Не было никакой индексации в 1000 рублей. Была Д... Тебе написали не в тысячу рублей, а в тысячу раз. Тебе так и написали: "На бумажках исчезло по три ноля. " Чукча не читатель?
17:44:17 20-05-2024
Гость (17:38:27 20-05-2024) Тебе написали не в тысячу рублей, а в тысячу раз. Тебе так ... Чукча, укажи где в твоем комменте слово "раз"? Это раз. И два "шестерки тебе на погоны". Ты значение слова ИНДЕКСАЦИЯ знаешь или просто услышал недавно и оно тебе понравилось? Про значение слова ДЕНОМИНАЦИЯ я тебя даже спрашивать боюсь... Так что, чукча, сходи в лагерь к геологам и узнай какая будет погода на зиму.
17:50:37 20-05-2024
Гость (17:44:17 20-05-2024) Чукча, укажи где в твоем комменте слово "раз"? Это раз. И д... Он написал сокращенно, чукча. Индексации не бывает на 1000 рублей, бывает в 10 раз, сто раз , тысячу раз и тд.
17:58:37 20-05-2024
Гость (17:50:37 20-05-2024) Он написал сокращенно, чукча. Индексации не бывает на 1000 р... Тихо вы, горячие чукотские парни.
18:04:11 20-05-2024
Гость (17:50:37 20-05-2024) Он написал сокращенно, чукча. Индексации не бывает на 1000 р... Тупой чукча своих одноюртовцев позвал? Помощник тупого чукчи, гугли значение слова ИНДЕКСАЦИЯ, потом за компьютер садись. Ты своей бестолковостью позоришь всех чукчей.
08:59:11 21-05-2024
Гость (17:18:39 20-05-2024) Сам не ври! Не было никакой индексации в 1000 рублей. Была Д... Ты сначала считать научись. 800 000 / 1000 =800р
09:46:27 21-05-2024
Гость (17:07:12 20-05-2024) Не ври. Индексация была в 1000 р. На бумажках исчезло по три... Диванным экспертом )))
17:14:18 20-05-2024
От мертвого осла уши...
17:23:43 20-05-2024
при таких местных правителях всегда будем тащиться в хвосте
18:23:36 20-05-2024
К сожалению ни мы ни они до этих пор не доживём)))
19:26:43 20-05-2024
Что же вакансии не могут закрыть тогда , если за меньшее идут работать? И да, рынок не перегрет, просто суровая реальность цен на продукты , ЖКХ, просто 100 т. Минималка сегодня.
07:14:15 21-05-2024
Гость (19:26:43 20-05-2024) Что же вакансии не могут закрыть тогда , если за меньшее ид... Да пятьсот тыщ минималка, че ты мелочишься) вот откуда вас понабирали? Вы свои примитивные хотелки за естественный минимум выдаете, а вы на эту сотку что делать умеете? У вас, прошу прощения, образование если есть, то какое? В чем вы специалист? Сотку сейчас получает опытный квалифицированный и образованный специалист, который ценится у себя на работе.
10:43:03 21-05-2024
Ничо, автор, молодец, наминусовал, где надо)))