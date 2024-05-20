Жителям Алтая рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей

Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов

20 мая 2024, 15:44, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 65-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике зарплат, половине трудоустроенных жителей здесь понадобятся годы, чтобы их ежемесячные доходы значительно выросли, сообщает РИА Новости.

Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимых для того, чтобы медианная зарплата в регионе достигла 100 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности).

"В Алтайском крае более 50% населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе) через девять лет", – выяснили исследователи.

Более 25% жителей будут получать 100 тысяч рублей через шесть лет, а 75% – через 12 лет.

Соседняя Республика Алтай находится в рейтинге чуть ниже: на 73-м месте. Здесь через шесть лет 25% жителей будет получать 100 тысяч рублей, через 10 лет – 50%, через 13 лет – 75%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где всего лишь через полгода 50% населения будет получать 100 тысяч рублей, а 75% – почти через шесть лет.

На последнем месте – Республика Ингушетия. Здесь 25% населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей почти через 13 лет, через 18 лет – 50% граждан, через 22 года – 75%.