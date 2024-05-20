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Жителям Алтая рассказали, через сколько лет их зарплаты превысят 100 тысяч рублей

Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов

20 мая 2024, 15:44, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 65-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике зарплат, половине трудоустроенных жителей здесь понадобятся годы, чтобы их ежемесячные доходы значительно выросли, сообщает РИА Новости.

Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимых для того, чтобы медианная зарплата в регионе достигла 100 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности).

"В Алтайском крае более 50% населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе) через девять лет", – выяснили исследователи.

Более 25% жителей будут получать 100 тысяч рублей через шесть лет, а 75% – через 12 лет. 

Соседняя Республика Алтай находится в рейтинге чуть ниже: на 73-м месте. Здесь через шесть лет 25% жителей будет получать 100 тысяч рублей, через 10 лет – 50%, через 13 лет – 75%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где всего лишь через полгода 50% населения будет получать 100 тысяч рублей, а 75% – почти через шесть лет. 

На последнем месте – Республика Ингушетия. Здесь 25% населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей почти через 13 лет, через 18 лет – 50% граждан, через 22 года – 75%.

Алтайский край рейтинги зарплаты Республика Алтай

Комментарии 23

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Гость

15:50:03 20-05-2024

Только к тому времени продукты не столько будут стоить

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Юс

17:17:49 20-05-2024

Гость (15:50:03 20-05-2024) Только к тому времени продукты не столько будут стоить... Когда булка хлеба будет стоить 1000 рублей, вот тогда и будет зарплата 100 тысяч

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Гость

15:51:15 20-05-2024

Многие до этого не доживут

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Гость

07:18:28 21-05-2024

Гость (15:51:15 20-05-2024) Многие до этого не доживут... Такими темпами доживут.

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Мимопроходящий

15:52:04 20-05-2024

"В Алтайском крае более 50% населения будет получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе) - через девять лет"
Спасибо, посмеялся. Я даже боюсь представить, какая будет зарплата в Москве через 10 лет. Ладно пусть не в Москве, пусть в Новосибирске.

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Эрг Ноор

16:43:09 20-05-2024

А ценность эти 100 тыр через 9 лет будут иметь как сейчас 30).Лечат тут.

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Гость

16:43:59 20-05-2024

И пенсионеры тоже? Или от силы 20000 руб. Молодежь бегите отсюда.

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Гость

17:03:48 20-05-2024

В 1998 году у меня была зарплата 800 тысяч рублей. Это на уровне нынешних 8 тысяч.

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Гость

17:07:12 20-05-2024

Гость (17:03:48 20-05-2024) В 1998 году у меня была зарплата 800 тысяч рублей. Это на ур... Не ври. Индексация была в 1000 р. На бумажках исчезло по три ноля. Кем же ты работал за нонешние 800 рублей?

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Гость

17:18:39 20-05-2024

Гость (17:07:12 20-05-2024) Не ври. Индексация была в 1000 р. На бумажках исчезло по три... Сам не ври! Не было никакой индексации в 1000 рублей. Была ДЕНОМИНАЦИЯ и от денежек отрезали по три нолика. Но ты видимо из рассказов родителей или учителей, только про три ноля запомнил...

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Гость

17:38:27 20-05-2024

Гость (17:18:39 20-05-2024) Сам не ври! Не было никакой индексации в 1000 рублей. Была Д... Тебе написали не в тысячу рублей, а в тысячу раз. Тебе так и написали: "На бумажках исчезло по три ноля. " Чукча не читатель?

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Гость

17:44:17 20-05-2024

Гость (17:38:27 20-05-2024) Тебе написали не в тысячу рублей, а в тысячу раз. Тебе так ... Чукча, укажи где в твоем комменте слово "раз"? Это раз. И два "шестерки тебе на погоны". Ты значение слова ИНДЕКСАЦИЯ знаешь или просто услышал недавно и оно тебе понравилось? Про значение слова ДЕНОМИНАЦИЯ я тебя даже спрашивать боюсь... Так что, чукча, сходи в лагерь к геологам и узнай какая будет погода на зиму.

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Гость

17:50:37 20-05-2024

Гость (17:44:17 20-05-2024) Чукча, укажи где в твоем комменте слово "раз"? Это раз. И д... Он написал сокращенно, чукча. Индексации не бывает на 1000 рублей, бывает в 10 раз, сто раз , тысячу раз и тд.

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Гость

17:58:37 20-05-2024

Гость (17:50:37 20-05-2024) Он написал сокращенно, чукча. Индексации не бывает на 1000 р... Тихо вы, горячие чукотские парни.

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Гость

18:04:11 20-05-2024

Гость (17:50:37 20-05-2024) Он написал сокращенно, чукча. Индексации не бывает на 1000 р... Тупой чукча своих одноюртовцев позвал? Помощник тупого чукчи, гугли значение слова ИНДЕКСАЦИЯ, потом за компьютер садись. Ты своей бестолковостью позоришь всех чукчей.

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Гость

08:59:11 21-05-2024

Гость (17:18:39 20-05-2024) Сам не ври! Не было никакой индексации в 1000 рублей. Была Д... Ты сначала считать научись. 800 000 / 1000 =800р

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Гость

09:46:27 21-05-2024

Гость (17:07:12 20-05-2024) Не ври. Индексация была в 1000 р. На бумажках исчезло по три... Диванным экспертом )))

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Костя

17:14:18 20-05-2024

От мертвого осла уши...

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александр

17:23:43 20-05-2024

при таких местных правителях всегда будем тащиться в хвосте

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Гость

18:23:36 20-05-2024

К сожалению ни мы ни они до этих пор не доживём)))

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Гость

19:26:43 20-05-2024

Что же вакансии не могут закрыть тогда , если за меньшее идут работать? И да, рынок не перегрет, просто суровая реальность цен на продукты , ЖКХ, просто 100 т. Минималка сегодня.

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Гость

07:14:15 21-05-2024

Гость (19:26:43 20-05-2024) Что же вакансии не могут закрыть тогда , если за меньшее ид... Да пятьсот тыщ минималка, че ты мелочишься) вот откуда вас понабирали? Вы свои примитивные хотелки за естественный минимум выдаете, а вы на эту сотку что делать умеете? У вас, прошу прощения, образование если есть, то какое? В чем вы специалист? Сотку сейчас получает опытный квалифицированный и образованный специалист, который ценится у себя на работе.

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Гость

10:43:03 21-05-2024

Ничо, автор, молодец, наминусовал, где надо)))

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