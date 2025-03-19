Власти Бийска опровергли слухи о массовом увольнении учителей и закрытии школы № 31

"Появление недостоверных слухов и спекуляций" лишь обостряет ситуацию, отметили в управлении образования

19 марта 2025, 21:30, ИА Амител

Школьники / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Обучение учеников школы № 31 продолжается в штатном режиме. Информация о якобы планируемом закрытии образовательного учреждения не соответствует действительности, сообщили в управлении образования администрации города Бийска.

"В связи с ростом информационных спекуляций о якобы обеспокоенности родителей и появлении оппозиционных активистов, актуализирующих противоречия, ход образовательного процесса взят на контроль надзорными органами и правоохранительными структурами", – говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что после демонтажа здания школы № 31 несколько лет назад обучение 436 учеников организовали на базе школ № 1 и № 4. В начальных классах школы № 1 обучаются 193 ребенка, среднее и старшее звенья учатся в школе № 4.

В грядущем учебном году в школу № 31 планируют поступить 36 первоклассников. Образовательный, воспитательный процесс и внеурочная деятельность проводятся в полном объеме.

Детей возят в школу двумя автобусами, которые совершают восемь рейсов в день. Дорога занимает от 7 до 20 минут, в пути школьников сопровождают сотрудники учебного заведения.

"По данным источника в правоохранительных органах региона, публикуемые в социальных сетях спекуляции все чаще носят политический окрас и направлены на выполнение электоральных задач по активизации оппозиционных платформ в пригороде Бийска", – указывается в сообщении.

Как говорят в управлении, "аналогичную работу" активисты проводят в школьных чатах, провоцируя конфликты между родителями. Указанная активность получит правовую оценку.

В ведомстве отмечают, что сложившаяся ситуация "создана намеренно отдельными активистками, провоцирующими родителей". Дети, "втянутые в процесс", открыто говорят педагогам, что они сами "не хотят построить школу".

"Педагоги все чаще сообщают о некорректном поведении обучающихся из нескольких таких семей. От них и их окружения все чаще звучат маты и оскорбления", – сообщают в управлении образования Бийска.

"Деструктивная активность" и "формирование конфликтной группы" вынуждает педагогов пересматривать отношение к дальнейшей работе. При этом большинство учителей намерены "доучить детей до конца года".

В управлении образования подчеркнули, что перевести школьников в другие образовательные учреждения без согласия родителей невозможно. И именно "появление недостоверных слухов и спекуляций" так обострило ситуацию.