Власти Бийска опровергли слухи о массовом увольнении учителей и закрытии школы № 31
"Появление недостоверных слухов и спекуляций" лишь обостряет ситуацию, отметили в управлении образования
19 марта 2025, 21:30, ИА Амител
Обучение учеников школы № 31 продолжается в штатном режиме. Информация о якобы планируемом закрытии образовательного учреждения не соответствует действительности, сообщили в управлении образования администрации города Бийска.
"В связи с ростом информационных спекуляций о якобы обеспокоенности родителей и появлении оппозиционных активистов, актуализирующих противоречия, ход образовательного процесса взят на контроль надзорными органами и правоохранительными структурами", – говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что после демонтажа здания школы № 31 несколько лет назад обучение 436 учеников организовали на базе школ № 1 и № 4. В начальных классах школы № 1 обучаются 193 ребенка, среднее и старшее звенья учатся в школе № 4.
В грядущем учебном году в школу № 31 планируют поступить 36 первоклассников. Образовательный, воспитательный процесс и внеурочная деятельность проводятся в полном объеме.
Детей возят в школу двумя автобусами, которые совершают восемь рейсов в день. Дорога занимает от 7 до 20 минут, в пути школьников сопровождают сотрудники учебного заведения.
"По данным источника в правоохранительных органах региона, публикуемые в социальных сетях спекуляции все чаще носят политический окрас и направлены на выполнение электоральных задач по активизации оппозиционных платформ в пригороде Бийска", – указывается в сообщении.
Как говорят в управлении, "аналогичную работу" активисты проводят в школьных чатах, провоцируя конфликты между родителями. Указанная активность получит правовую оценку.
В ведомстве отмечают, что сложившаяся ситуация "создана намеренно отдельными активистками, провоцирующими родителей". Дети, "втянутые в процесс", открыто говорят педагогам, что они сами "не хотят построить школу".
"Педагоги все чаще сообщают о некорректном поведении обучающихся из нескольких таких семей. От них и их окружения все чаще звучат маты и оскорбления", – сообщают в управлении образования Бийска.
"Деструктивная активность" и "формирование конфликтной группы" вынуждает педагогов пересматривать отношение к дальнейшей работе. При этом большинство учителей намерены "доучить детей до конца года".
В управлении образования подчеркнули, что перевести школьников в другие образовательные учреждения без согласия родителей невозможно. И именно "появление недостоверных слухов и спекуляций" так обострило ситуацию.
"Для разъяснения всех обстоятельств и недопущения провокаций в ближайшее время будут подготовлены разъяснительные мероприятия", – сказано в сообщении.
06:39:28 20-03-2025
Правильно бы и сделали, если бы уволились. Всем бы разом надо!
09:54:23 20-03-2025
Гость (06:39:28 20-03-2025) Правильно бы и сделали, если бы уволились. Всем бы разом над...
А над кем же тогда яжмамки и их дитачки издеваться будут?
16:11:02 20-03-2025
Гость (09:54:23 20-03-2025) А над кем же тогда яжмамки и их дитачки издеваться будут...
Они здесь всех обминусят! ))) Женчины, это вам не ВК и не ОК, насчет минусов и низких оценок никто плакать не станет!