Власти Бийска предупредили жителей города о серии мощных хлопков
14 марта на одном из предприятий проведут взрывотехнические мероприятия
13 марта 2025, 18:31, ИА Амител
Взрыв / Фото: unsplash.com / Go to Luke Jernejcic's profile Luke Jernejcic
Серия мощных хлопков может прогреметь 14 марта в промышленной зоне Бийска. Об этом местных жителей предупредили в городской администрации.
По информации мэрии, в течение суток 14 марта на одном из предприятий Бийска запланированы взрывотехнические мероприятия. В результате в черте города и близлежащих пригородах могут быть слышны сильные хлопки.
В администрации призвали жителей и гостей Бийска сохранять спокойствие и не пугаться – мероприятия плановые и не несут угрозы.
19:47:14 13-03-2025
14 марта на одном из предприятий проведут взрывотехнические мероприятия...
В связи с последними рекомендациями свыше такие мероприятия следует называть "хлопковотехническими"
20:23:55 13-03-2025
Олиум?