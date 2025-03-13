Власти Бийска предупредили жителей города о серии мощных хлопков

14 марта на одном из предприятий проведут взрывотехнические мероприятия

13 марта 2025, 18:31, ИА Амител

Взрыв / Фото: unsplash.com / Go to Luke Jernejcic's profile Luke Jernejcic

Серия мощных хлопков может прогреметь 14 марта в промышленной зоне Бийска. Об этом местных жителей предупредили в городской администрации.

По информации мэрии, в течение суток 14 марта на одном из предприятий Бийска запланированы взрывотехнические мероприятия. В результате в черте города и близлежащих пригородах могут быть слышны сильные хлопки.

В администрации призвали жителей и гостей Бийска сохранять спокойствие и не пугаться – мероприятия плановые и не несут угрозы.