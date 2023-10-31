Куда могут поехать на зимних каникулах жители Алтайского края и сколько это стоит?

Запоминающийся отдых зимой 2024 года можно организовать, не выезжая за границу

31 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: Мария Власова / amic.ru

Жители Алтайского края, которые планируют провести новогодние каникулы в России, но при этом не рассматривают отдых в Горном, чаще всего интересуются турами в Санкт-Петербург и Сочи. Также есть запросы на поездки в Карелию, Мурманск и Иркутскую область. В какую сумму обойдутся такие путешествия, выяснил amic.ru.

Почувствовать себя аристократом в Санкт-Петербурге

Самым востребованным российским направлением на Новый год у жителей Алтайского края стал Санкт-Петербург, сообщила amic.ru директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова. Улететь в культурную столицу можно прямым рейсом из Барнаула. Перелет туда-обратно, если брать билеты сейчас, обойдется в 29 тысяч рублей на одного человека.

Несмотря на то, что многие туристы путешествуют самостоятельно и находят оптимальные по стоимости объекты размещения, иногда пакетный тур может быть выгоднее, отмечает эксперт. Агентства зачастую предлагают действительно интересные варианты, которые включают проживание, экскурсии, завтраки и входные билеты на мероприятия, подчеркивает Белоусова.

Минимальная стоимость такого тур-пакета в Питер продолжительностью четыре дня на новогодние каникулы стартует от 13 460 рублей. Более насыщенная программа "Три дня из жизни аристократа" обойдется уже в 52 тысячи рублей.

"В этот турпакет входят прогулки по новогоднему Санкт-Петербургу, экскурсии по Павловскому дворцу, по парадным залам, жилым покоям и будуарам княгини в Юсуповском дворце, посещение спектакля "Щелкунчик" в Александрийском театре, подъем на смотровую площадку в Думской башне, посещение Бриллиантовой кладовой Эрмитажа. Также в программу входит праздничный банкет", – рассказывает о вариантах досуга Наталья Белоусова.

Новый год в Сочи

Также спросом у алтайских туристов пользуются новогодние каникулы в Сочи. Прямые рейсы есть как из Барнаула, так и из Новосибирска. Стоимость туров зависит от даты вылета, продолжительности отдыха и уровня отеля, отмечает эксперт. Так, тур из Барнаула с вылетом 29 декабря на шесть ночей с проживанием, но без питания стоит от 91 700 рублей за двоих, на 13 ночей – от 104 тысяч для пары, рассказывает Наталья Белоусова.

При этом места в горнолыжном Сочи быстро заканчиваются, предупреждает она. Некоторые отели уже заполнены более чем на 50%. И чем ближе праздники, тем выбор номеров и дат заездов становится меньше, отмечает эксперт.

"Наибольший интерес вызывают туры в Красную Поляну, а также комбинированные поездки "Красная Поляна + Сочи". В них уже включены трансфер, проживание в отеле и перелет. Цены на такое путешествие продолжительностью шесть ночей начинаются от 146 тысяч рублей на двоих", – говорит директор туроператора "Охота".

Сколько стоит отдохнуть в Карелии?

В Карелии с появлением морозов, пушистого снега, огромных белоснежных сугробов жизнь меняется – появляется масса вариантов для активного отдыха, интересных развлечений. Так манящие летом озера, реки и ручьи замерзают, позволяя туристам путешествовать по льду, задыхаясь от восторга. Если повезет, вы сможете полюбоваться северным сиянием. А еще Карелия – это активный отдых и вкусная кухня.

Что именно в Карелии поднимет вам настроение зимой:

сноубординг;

сноукайтинг;

прыжки с трамплина;

лыжные скоростные спуски;

прогулки на лыжах;

путешествия на снегоходах.

катание на санях, запряженных оленями, ездовыми собаками;

верховая езда на лошадях.

Новогодние каникулы длительностью три ночи на двоих обойдутся от 86,5 тысячи рублей. В сумму включены перелет Москва – Петрозаводск – Москва, проживание, завтраки, трансферы и экскурсии по программе. Даты заезда: 30 декабря, 2 и 5 января.

Что интересного можно увидеть в Татарстане?

Казань – удивительный город с очень древней историей, поэтому скучно туристам тут точно не будет, отмечает Наталья Белоусова. Начать знакомство с зимней Казанью можно с Кремлевской Набережной. Это одно из красивейших мест города для пешеходных прогулок. Зимой здесь заливают каток длиной более километра – это одна из самых протяженных подобных площадок в Европе. Лыжными трассами изрезан Горкинско-Ометьевский лес.

Отдыхающие всегда остаются в восторге от экскурсионных поездок с посещением мечети Кул-Шариф, Казанского кремля и острова Свияжск или Елабужского "Чертова городища", а также от гастрономических путешествий по Казани и рыбалки, отмечает эксперт.

Помимо этого, можно посетить музей современного искусства или новое здание Национальной библиотеки Республики Татарстан. Из ее панорамных окон открывается отличный вид на заснеженную реку Казанку. Кроме того, недалеко от города находятся сразу несколько горнолыжных курортов. Самый популярный и новый – "Свияжские холмы" (пять трасс различной сложности, протяженность самой длинной 1100 м).

Такой экскурсионный тур в Казань продолжительностью четыре ночи на двоих обойдется от 58 тысяч. В стоимость включен перелет Москва – Казань – Москва, проживание, завтраки, трансфер и экскурсии по программе. Заезд – 30 декабря.

Да, из Барнаула прямые рейсы в Казань есть, но в этом году полетная программа заканчивается в конце октября. То есть сегодня.

Сколько стоит увидеть Байкал зимой?

Туры на ослепительно красивый зимний Байкал в новогодние даты (с 31 декабря по 3 января) стоят от 55 тысяч рублей с человека. Ближе к Рождеству отдых обойдется чуть дешевле – от 46,5 тысячи. А если планировать поездку на середину февраля, цены на такую же программу стартуют от 38,5 тысячи, сообщила директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева.

"В стоимость входит питание, проживание и трансфер на протяжении всего маршрута. А он очень разнообразный. Это посещение жемчужины Байкала – острова Ольхон, поселка Листвянка, этнографического музея под открытым небом "Тальцы". Также туристы смогут увидеть скалу Шаманка, которую так почитают сторонники шаманизма и приверженцы буддизма, и, конечно, попробовать уху из байкальской рыбы", – рассказала о насыщенной программе эксперт.

Входит в тур и поездка на остров Огой, который расположился почти в самом центре Байкала. Также можно увидеть восьмиметровую бетонную ступу, прогуляться по льду самого глубокого озера в мире и отправиться по нему в путешествие на хивусах (катерах на воздушной подушке).

Стоимость перелета из Новосибирска в Иркутск и обратно оплачивается отдельно. Сейчас минимальная цена авиабилетов составляет 20,5 тысячи рублей.

В Мурманск на Новый год?

Любителям экзотики и гастрономического туризма Наталья Гордеева рекомендует рассмотреть такое направление, как Мурманск. Сюда в новогодние каникулы туристы едут, чтобы своими глазами увидеть северное сияние, сходить на фотоохоту за китами и насладиться великолепием замерзшего Батарейского водопада, до которого добираются на санях или вездеходах.

"Если вы еще никогда не были на краю земли, вам обязательно нужно съездить в тур в Териберку. Именно здесь ловят всполохи волшебного северного сияния. Также в программу входит экскурсия на кладбище кораблей, посещение Саамской деревни, где можно приобщиться к культуре местных народов", – отмечает Наталья Гордеева.

Такой тур на человека в Новый год стоит от 40 тысяч рублей. Перелет из Новосибирска в Мурманск и обратно обойдется от 28 тысяч.