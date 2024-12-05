Власти Бийска заподозрили в перестановке скамеек для "формирования городской среды"

Часть скамеек перенесли из пер. Коммунарского от подземного перехода в другое место

05 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

Жители Бийска недовольны переносом скамеек из удобного места. Об этом сообщает "Инцидент Бийск".

По словам горожан, в пер. Коммунарском, недалеко от подземного перехода, стояло несколько скамеек. Это местоположение нравилось бийчанам: пожилые люди могли отдохнуть на них или поставить сумки. Но через некоторое время скамейки исчезли.

"Интересная программа "Комфортная среда", но как работает – непонятно. В переулке Коммунарском не так давно положили плитку, поставили скамейки. Помню, в летнее время присесть некуда было, всегда были востребованы. Недавно решила перед подземным переходом переложить сумки, и оказалось, что лавочек-то нет! Вопрос: куда они делись? Кто за этим следит?" – написала жительница Бийска.

Однако на следующий день женщина обнаружила "пропажу", но чуть дальше прежнего места: она прошла по улице до музея Чуйского тракта и увидела их напротив ресторана быстрого питания.

"Честно скажу, не помню, сколько стояло лавочек, но уверена, что надо разобраться в данном вопросе и поставить для пожилых граждан скамейку около перехода", – поделилась мнением горожанка.

Бийчане поддержали ее в комментариях: пожилых людей в городе достаточно, и для возможности отдохнуть во время прогулок им нужны скамейки. Очевидцы также отметили, что лавочки часто убирают на зимний период: сидеть на них уже холодно, а также они могут помешать работе снегоуборочной техники.