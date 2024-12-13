В Барнауле хотят создать еще две промплощадки
Территория одной из них — более 400 га
13 декабря 2024, 09:15, ИА Амител
Правительство Алтайского края планирует создать две инвестиционные площадки с необходимой инфраструктурой, заявил зампредседателя правительства и министр экономического развития Евгений Дешевых. Об этом сообщает "Атмосфера".
Площадь первой территории – 65 га. Она располагается рядом с Павловским трактом недалеко от аэропорта. Для ее обустройства будут использованы средства федерального бюджета.
Вторая – более 400 га. Однако землю еще не перевели в краевую собственность.
Для формирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа власти намерены перевести в краевую собственность землю площадью более 400 га.
"Понятно, что там будет уже иной уровень преференций – не только централизованная инфраструктура, но и, в том числе, сниженные ставки по различным налогам", – сказал Дешевых.
Он отметил, что Министерство экономического развития России поддерживает эти инициативы.
10:00:23 13-12-2024
в свете вчерашнего отсутствия света - а можно их сделать негорючими и взрывобезопасными?
11:30:26 13-12-2024
Musik (10:00:23 13-12-2024) в свете вчерашнего отсутствия света - а можно их сделать нег... нет
12:43:10 13-12-2024
Лет 5 назад говорил губернатор , что создадут не менее 3-4 пром площадок , интересно где они .