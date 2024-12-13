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В Барнауле хотят создать еще две промплощадки

Территория одной из них — более 400 га

13 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство Алтайского края планирует создать две инвестиционные площадки с необходимой инфраструктурой, заявил зампредседателя правительства и министр экономического развития Евгений Дешевых. Об этом сообщает "Атмосфера".

Площадь первой территории – 65 га. Она располагается рядом с Павловским трактом недалеко от аэропорта. Для ее обустройства будут использованы средства федерального бюджета.

Вторая – более 400 га. Однако землю еще не перевели в краевую собственность.

Для формирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа власти намерены перевести в краевую собственность землю площадью более 400 га.

"Понятно, что там будет уже иной уровень преференций – не только централизованная инфраструктура, но и, в том числе, сниженные ставки по различным налогам", – сказал Дешевых.

Он отметил, что Министерство экономического развития России поддерживает эти инициативы.

Промышленное производство / Фото: Михаил Корляков

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Комментарии 3

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Musik

10:00:23 13-12-2024

в свете вчерашнего отсутствия света - а можно их сделать негорючими и взрывобезопасными?

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Гость

11:30:26 13-12-2024

Musik (10:00:23 13-12-2024) в свете вчерашнего отсутствия света - а можно их сделать нег... нет

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Гость

12:43:10 13-12-2024

Лет 5 назад говорил губернатор , что создадут не менее 3-4 пром площадок , интересно где они .

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