Территория одной из них — более 400 га

13 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство Алтайского края планирует создать две инвестиционные площадки с необходимой инфраструктурой, заявил зампредседателя правительства и министр экономического развития Евгений Дешевых. Об этом сообщает "Атмосфера".

Площадь первой территории – 65 га. Она располагается рядом с Павловским трактом недалеко от аэропорта. Для ее обустройства будут использованы средства федерального бюджета.

Вторая – более 400 га. Однако землю еще не перевели в краевую собственность.

Для формирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа власти намерены перевести в краевую собственность землю площадью более 400 га.

"Понятно, что там будет уже иной уровень преференций – не только централизованная инфраструктура, но и, в том числе, сниженные ставки по различным налогам", – сказал Дешевых.

Он отметил, что Министерство экономического развития России поддерживает эти инициативы.