Власти и профсоюзы обсудят не облагаемый НДФЛ минимум для малоимущих

В профсоюзах считают, что освобождение малоимущих от налога позволило бы добиться социальной справедливости в этом вопросе

08 мая 2024, 16:47, ИА Амител

Смартфон / Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

Правительство, профсоюзы и работодатели обсудят возможность введения в России не облагаемого НДФЛ минимума доходов. Как сообщает РБК, положение вошло в генеральное соглашение между ними на 2024-2026 годы.

Согласно генеральному соглашению, в ближайшие три года в России собираются проводить "эффективную налоговую политику", направленную на устранение "социального и экономического неравенства". Как и в предыдущем документе, в соглашении декларируют план мотивировать организации на долгосрочное развитие, создание высокотехнологичных рабочих мест, а также сокращение серого рынка труда.

Стороны обязались проработать вопрос установления подобного показателя в размере прожиточного минимума. В профсоюзах считают, что освобождение малоимущих от НДФЛ позволило бы добиться социальной справедливости в этом вопросе.

Вице-президент РСПП Федор Прокопов отметил, что текст соглашения подписан и согласован, однако ряд пунктов оставляет за собой компромисс. Некоторые вопросы носят дискуссионный характер, объяснил он: одна из сторон их предлагает, а две другие соглашаются провести по ним консультацию.