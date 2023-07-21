Власти Крыма призвали не снимать видео на мосту
"Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом", утверждает Олег Крючков
21 июля 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: ТАСС
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал жителей и гостей региона не пользоваться телефонами для съемки видео на мосту.
В своем телеграм-канале политик напомнил, что "мы живем в условиях СВО" и по объекту уже два раза наносили удары.
"Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом", – написал Крючков.
Утром 17 июля произошел второй взрыв на мосту (первый был 8 октября 2022 года). В результате происшествия погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. А 20 июля Крымский мост закрывали из-за сигнала воздушной тревоги. Но уже через некоторое время движение по нему возобновили.
08:53:42 21-07-2023
не правильный совет - запретить снимать, штраф.арест. тюрьма, ну как они любят делать
09:32:07 21-07-2023
Гость (08:53:42 21-07-2023) не правильный совет - запретить снимать, штраф.арест. тюрьма... Снимайте свою задницу во всех ракурсах, как вы это обычно и делаете, а мост - это стратегический объект, и если просят его не снимать - значит действительно этого делать не нужно. Но у вас же мозга нет понять даже это, инстаграммные куклы.
10:26:43 21-07-2023
Гость (09:32:07 21-07-2023) Снимайте свою задницу во всех ракурсах, как вы это обычно и ... Совершенно правильно мыслите, но здесь полно придурков, которые вас заминусили.
22:47:59 21-07-2023
Гость (10:26:43 21-07-2023) Совершенно правильно мыслите, но здесь полно придурков, кото... И я соглашусь. Дураков в России полно. Фоточки делают врагам на радость. И минусуют тех, кто им пытается что-то объяснить.
09:00:02 21-07-2023
Экстремальный туризм...
09:13:00 21-07-2023
Так надо срочно принять закон - "россиянам хотят запретить снимать на телефоны и фотоаппараты". Причем лучше везде, не только на мосту. А то ишь, распоясались. И сроки лет двадцать.
10:26:01 21-07-2023
Гость (09:13:00 21-07-2023) Так надо срочно принять закон - "россиянам хотят запретить с... Мост дважды подвергался нападению с последствиями, он является целью для нашего врага, с которым у нас сейчас боевые действия. Тебе, аленю, что непонятно в просьбе не снимать стратегический объект?
22:48:37 21-07-2023
Гость (09:13:00 21-07-2023) Так надо срочно принять закон - "россиянам хотят запретить с... Мозгами родители не наградили?
18:08:04 21-07-2023
Гость (10:26:01 21-07-2023) Мост дважды подвергался нападению с последствиями, он являет... Какой вежливый человек. Чиновник наверное?