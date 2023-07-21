Власти Крыма призвали не снимать видео на мосту

"Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом", утверждает Олег Крючков

21 июля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: ТАСС

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал жителей и гостей региона не пользоваться телефонами для съемки видео на мосту.

В своем телеграм-канале политик напомнил, что "мы живем в условиях СВО" и по объекту уже два раза наносили удары.

"Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом", – написал Крючков.

Утром 17 июля произошел второй взрыв на мосту (первый был 8 октября 2022 года). В результате происшествия погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. А 20 июля Крымский мост закрывали из-за сигнала воздушной тревоги. Но уже через некоторое время движение по нему возобновили.