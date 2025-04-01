Власти Кузбасса начнут платить беременным школьницам и студенткам по 100 тысяч рублей

Для получения выплаты срок беременности должен быть не менее 22 недель, а форма обучения — очная

01 апреля 2025, 15:32, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: unsplash.com / freestocks

В Кузбассе забеременевшим школьницам будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте правительства региона.

Для получения единовременной выплаты потребуется соответствовать ряду требований. Девушка должна учиться в общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении или в их структурных подразделениях, а также в вузе или его структурных подразделениях, которые ведут подготовку по основным программам. Срок беременности должен быть не менее 22 недель, а форма обучения – очная.

Таким образом, выплаты будут получат беременные, которые учатся в школе, колледже или университете. За несовершеннолетних деньги смогут получить их родители. Отмечается, что власти решили установить дату официального опубликования документа с 1 января текущего года.

Ранее подобную выплату ввели и в других регионах. В Орловской области школьницам при постановке на учет будут платить по 100 тысяч рублей, а в Брянской области – 150 тысяч рублей.