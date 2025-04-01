Власти Кузбасса начнут платить беременным школьницам и студенткам по 100 тысяч рублей
Для получения выплаты срок беременности должен быть не менее 22 недель, а форма обучения — очная
01 апреля 2025, 15:32, ИА Амител
В Кузбассе забеременевшим школьницам будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте правительства региона.
Для получения единовременной выплаты потребуется соответствовать ряду требований. Девушка должна учиться в общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении или в их структурных подразделениях, а также в вузе или его структурных подразделениях, которые ведут подготовку по основным программам. Срок беременности должен быть не менее 22 недель, а форма обучения – очная.
Таким образом, выплаты будут получат беременные, которые учатся в школе, колледже или университете. За несовершеннолетних деньги смогут получить их родители. Отмечается, что власти решили установить дату официального опубликования документа с 1 января текущего года.
Ранее подобную выплату ввели и в других регионах. В Орловской области школьницам при постановке на учет будут платить по 100 тысяч рублей, а в Брянской области – 150 тысяч рублей.
15:35:34 01-04-2025
малолетки рожать начнут? не, аборты в позднем сроке делать...
15:37:07 01-04-2025
А почему бы тогда пьяным школьникам и накуренным детсадовцам не назначить какие-нибудь ништяки? Тоже, как бы немного за гранью закона.
15:39:46 01-04-2025
А как же уголовная статья за связь с несовершеннолетними
15:42:14 01-04-2025
Ольга (15:39:46 01-04-2025) А как же уголовная статья за связь с несовершеннолетними... Вот и я про это. Не заигрались там на местах?
17:59:10 01-04-2025
Ольга (15:39:46 01-04-2025) А как же уголовная статья за связь с несовершеннолетними... надо отменить статью за износилование и если девушка забереминеет- насильнику даже премию выдавать
15:41:13 01-04-2025
А если девушка кассиром в Машка-Ре работает в 18 лет? Или вовсе безработная?
15:44:58 01-04-2025
Дюша (15:41:13 01-04-2025) А если девушка кассиром в Машка-Ре работает в 18 лет? Или во... Извините, Вам не положено.
15:42:19 01-04-2025
Скоро в 12 лет рожать будем? Заставь ду...ака Богу молиться - лоб расшибёт.
15:57:23 01-04-2025
1 апреля, амик? 😃
16:01:46 01-04-2025
Гость (15:57:23 01-04-2025) 1 апреля, амик? 😃... А по ссылкам тяжело пройти и проверить?
16:08:47 01-04-2025
Гость (16:01:46 01-04-2025) А по ссылкам тяжело пройти и проверить?... Абсурдность и нездоровье такой инициативы очевидна. Поэтому можно только усомниться в ее правдивости. Проверять смысла нет.
16:32:23 01-04-2025
Гость (16:01:46 01-04-2025) А по ссылкам тяжело пройти и проверить?... Ну ладно, 1 апреля, Кузбасс? 😃
16:10:11 01-04-2025
Это сколько же отказников- младенцев появится в род.домах? А сколько экстрагенитальной патологии будет у этих малолетних беременных? Кто- нибудь об этом подумал?
20:31:33 01-04-2025
Гость (16:10:11 01-04-2025) Это сколько же отказников- младенцев появится в род.домах? ... гос-во воспитает
16:31:38 01-04-2025
Слишком серьезно, чтоб быть правдой в таком важнейшем вопросе. Но и слишком смешно и печально , если это правда. И какое воспитание может дать девочка в 15-16 лет. Может, тогда как в Спарте отбирать у таких мам, а папы сбегут, они даже зарабатывать не умеют, и сдавать в спецмужские учреждения для военных.Если парень не готов быть военным,не очень здоров, его сбрасывать с высокой горы, а если гор поблизости нет - с вертолета., чтоб наверняка.Вот такой получился стремительный переход от развитого социализма к реальному идиотизму. ГОсподи, куда ж ты смотришь и что видишь? Очень надеюсь, что это первоапрельская шутка.
18:09:20 01-04-2025
Горожанин. (16:31:38 01-04-2025) Слишком серьезно, чтоб быть правдой в таком важнейшем вопрос...
Ваша наивность граничит с некоторй недоразвитостью
09:17:19 02-04-2025
Гость (18:09:20 01-04-2025) Ваша наивность граничит с некоторой недоразвитостью... Ваше скудоумие граничит с некоторым идиотизмом
16:46:37 01-04-2025
Показатель рождаемости - один из ключевых критериев оценки работы губернаторов.
Вот откуда дует.
Изначально идея не плохая - на первых порах поддержать тех кто уже по факту беременна, но на местах все восприняли по своему, и как бы не самая плохая идея, на выходе, влилась в то что есть.
17:55:14 01-04-2025
Выплаты беременным студенткам ввели с начала года в 50 регионах (если не ошибаюсь). А потом подумали, чем 17-летняя студентка колледжа отличается от 17-летней школьницы? Если и давать, то всем обучающимся. Вот теперь все 50 регионов меняют правила выдачи и вы что, про каждую будете тут писать и ловить комменты? При чем тут призыв детям рожать детей?
09:18:40 02-04-2025
узбагойтесь (17:55:14 01-04-2025) Выплаты беременным студенткам ввели с начала года в 50 регио... Вы идиот ?