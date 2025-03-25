"Ради денег рожать не станут". Эксперт оценила поддержку беременных школьниц
Известная общественница заявила amic.ru, что в поддержке нуждаются не только будущие мамы из колледжей и вузов, но нынешние школьницы довольно прагматичны
25 марта 2025, 12:15, ИА Амител
Выплаты в 100 тысяч рублей для беременных школьниц никак не подстегнут желание девочек-подростков становиться мамами в юном возрасте, отметила в беседе с amic.ru председатель общероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив", уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков постановил выплачивать беременным школьницам 100 тысяч рублей при постановке на учет. Согласно документу, выплаты полагаются "женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области, в 2025-2027 годах <...> в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования". Кстати, аналогичные выплаты производятся в других регионах – Владимирской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской и Тверская областях, Чувашии.Ирина Волынец отметила, что нынешние дети довольно прагматичны и не станут ради указанной суммы взваливать на себя такую ответственность.
"Если кто-то из девочек в столь юном возрасте ожидает рождения ребенка – это исключение", – указала собеседница.
Она напомнила, что указанная выплата предназначена не только школьницам, но и учащимся очных отделений колледжей и вузов:
"Если бы школьниц не включили, это была бы дискриминация. Почему всем учащимся могут выплачивать, а школьницам нет? К тому же, напомню, некоторые школьницы в возрасте 18 лет обучаются в 11-м классе и могут быть замужем. И, соответственно, тоже вполне могут быть мамами".
Конечно, есть случаи, когда мамами становятся девочки даже до достижения 16 лет, продолжает Ирина Волынец:
"Это жизнь. Есть такая поговорка: "Любить и родить нельзя погодить". Очень часто эти девочки оказываются в сложной жизненной ситуации, когда, например, отца ребенка нет либо он бросает девочку, не готов взять на себя ответственность. Достаточно сложно построить семью в таком юном возрасте, хотя некоторые, конечно, это делают".
Поэтому государство, считает Ирина Волынец, помимо материальной поддержки, должно еще таких юных мам сопровождать не только на этапе беременности, но и после родов, оказывать психологическую поддержку, поскольку бывают сложности в семье, в отношении с родителями, которые могут быть не готовы к такому событию в своей жизни.
"Очень легко осудить, легко запретить, найти какие-то минусы. А я хочу поддержать главу Орловской области за то, что он не на словах, а на деле поддерживает мам", – подытожила глава движения "Национальный родительский комитет".
12:18:37 25-03-2025
Рожать ради партии и правительства!
12:20:42 25-03-2025
нынешние дети довольно прагматичны и не станут ради указанной суммы взваливать на себя такую ответственность. ----- школьницы? На себя? )) это их родителям придется в свои 35 с внуками возиться)
12:27:20 25-03-2025
Гость (12:20:42 25-03-2025) нынешние дети довольно прагматичны и не станут ради указанно... Или их бабушкам в свои 65.
13:53:22 25-03-2025
Гость (12:27:20 25-03-2025) Или их бабушкам в свои 65....
В таких семьях бабушками обычно становятся в 45-50
12:57:03 25-03-2025
А беременеть они как будут? Из пробирки или естественным путем? За естественный путь беременения ответственность с ответственного снимается?
12:57:50 25-03-2025
Будут. потом бросать будут. готовьте детдома.
19:14:35 25-03-2025
Гость (12:57:50 25-03-2025) Будут. потом бросать будут. готовьте детдома.... хорошо бы, если так, но будет "ок, Гугл, как избавится... в домашних условиях"
12:59:34 25-03-2025
общественница заблуждается, причем глубоко.. будут рожать. и сейчас рожают и много
13:10:08 25-03-2025
Бгг (12:59:34 25-03-2025) общественница заблуждается, причем глубоко.. будут рожать. и...
А вот это я бы назвал простым словом дурь ,в этом возрасте дети должны получать достойное образование ,а вот следующий этап в жизни пусть и определяет каждый сам ибо и возраст и взгляды ,жизненные ориентиры позволяют это более взвешенно делать .
13:11:30 25-03-2025
Бгг (12:59:34 25-03-2025) общественница заблуждается, причем глубоко.. будут рожать. и... Мало. Белая раса стремительно вырождается.
13:39:31 25-03-2025
Гость (13:11:30 25-03-2025) Мало. Белая раса стремительно вырождается.... Глядя на ваши комментарии, хочется сказать - и фикус с ней, все равно ничего хорошего она, раса эта, из себя не представляет.
13:23:19 25-03-2025
Что значит: "Любить и родить нельзя погодить". чтобы с мужиками спать мозги есть (или нет), а предохраняться мозгов не хватает?
13:38:22 25-03-2025
Гость (13:23:19 25-03-2025) Что значит: "Любить и родить нельзя погодить". чтобы с мужи... А мужики не пробовали не спать с малолетками? Нет? Ах да, они ж у нас все из себя рассудительные, разумные, не идут на поводу у эмоций, но как увидят девочку — всё, себя не контролируют вообще, и отвечать ни за что не должны. Это, конечно, она виновата, что здоровому кобелю в презервативе "не те ощущения". И еще к слову - у нас же секспросвет в школах не нужен, это ж разврат и все такое, пусть лучше беременеют. От большого ума и образованности.
13:45:51 25-03-2025
Гость (13:38:22 25-03-2025) А мужики не пробовали не спать с малолетками? Нет? Ах да, он... Куча вопросов возникает после вашего комментария. С вами, малолеткой, переспал мужик. Или вы мужик переспали с малолеткой?
14:15:56 25-03-2025
Гость (13:45:51 25-03-2025) Куча вопросов возникает после вашего комментария. С вами, ма... Почитай про возраст согласия в Саудовской Аравии. Там не только школьницы, там даже детсад под выплаты попадает.
16:46:12 25-03-2025
35345345 (14:15:56 25-03-2025) Почитай про возраст согласия в Саудовской Аравии. Там не тол... А зачем вы сюда эту грязь несете? Хотя честно вы не ответите. Но видимо ваш голос в защиту педофила отписавшегося выше. Пусть вами сотрудники специально обученные занимаются.
15:21:49 25-03-2025
Гость (13:45:51 25-03-2025) Куча вопросов возникает после вашего комментария. С вами, ма... Деточка, если у тебя после прочтения комментария возникают такие вопросы, да еще в количестве, то у меня для тебя плохие новости. И осознай наконец, что люди, внезапно, могут иметь свое мнение не только по поводу того, что случается лично с ними)
14:17:23 25-03-2025
Гость (13:38:22 25-03-2025) А мужики не пробовали не спать с малолетками? Нет? Ах да, он... Малолетки в 99% случаев дают таким же малолеткам, не нужно тут взрослых мужиков приплетать. Нормальный взрослый мужик малолетку за женщину то не воспринимает
15:17:24 25-03-2025
Гость (14:17:23 25-03-2025) Малолетки в 99% случаев дают таким же малолеткам, не нужно т... Ну как написали, такой и комментарий) Написали про мужиков, а вовсе не про малолеток.
19:40:23 25-03-2025
Гость (13:23:19 25-03-2025) Что значит: "Любить и родить нельзя погодить". чтобы с мужи... Поговорка звучит иначе. Немного неблагозвучно - С*рать и родить нельзя погодить")))
13:55:11 25-03-2025
Зато теперь в школах не рассказывают о способах предохранении, а только об "ужасах" аборта.
14:12:27 25-03-2025
100 тыщ это единоразово чтоли? :DDD много щас на 100 тыщ купишь
19:12:14 25-03-2025
Антон (14:12:27 25-03-2025) 100 тыщ это единоразово чтоли? :DDD много щас на 100 тыщ куп... на ресницы, маникюр и телефон хватит, а школоте больше не надо.
14:46:22 25-03-2025
Вся тяжесть тогда придется на бабушек и дедушек (это к слову если они еще живые)С такой пенсией очень сложно.Хотя куда мы денемся очень только впечстляет не любовь этих деток а только выгода.Время совсем другое.
16:29:30 25-03-2025
За деньги они еще не то будут делать. И делают!
19:09:14 25-03-2025
рожать конечно не станут, а залетать, вставать на учёт и потом убивать ребенка ещё как станут. безмозглая школота за эти деньги кого угодно убьет.
20:13:20 25-03-2025
Выплаты в 100 тысяч рублей для беременных школьниц никак не подстегнут желание девочек-подростков становиться мамами в юном возрасте...
ну да ну да, родят бабки получал а от ребенка откажутся