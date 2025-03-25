"Ради денег рожать не станут". Эксперт оценила поддержку беременных школьниц

Известная общественница заявила amic.ru, что в поддержке нуждаются не только будущие мамы из колледжей и вузов, но нынешние школьницы довольно прагматичны

25 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Выплаты в 100 тысяч рублей для беременных школьниц никак не подстегнут желание девочек-подростков становиться мамами в юном возрасте, отметила в беседе с amic.ru председатель общероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив", уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков постановил выплачивать беременным школьницам 100 тысяч рублей при постановке на учет. Согласно документу, выплаты полагаются "женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области, в 2025-2027 годах <...> в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования". Кстати, аналогичные выплаты производятся в других регионах – Владимирской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской и Тверская областях, Чувашии.Ирина Волынец отметила, что нынешние дети довольно прагматичны и не станут ради указанной суммы взваливать на себя такую ответственность.

"Если кто-то из девочек в столь юном возрасте ожидает рождения ребенка – это исключение", – указала собеседница.

Она напомнила, что указанная выплата предназначена не только школьницам, но и учащимся очных отделений колледжей и вузов:

"Если бы школьниц не включили, это была бы дискриминация. Почему всем учащимся могут выплачивать, а школьницам нет? К тому же, напомню, некоторые школьницы в возрасте 18 лет обучаются в 11-м классе и могут быть замужем. И, соответственно, тоже вполне могут быть мамами".

Конечно, есть случаи, когда мамами становятся девочки даже до достижения 16 лет, продолжает Ирина Волынец:

"Это жизнь. Есть такая поговорка: "Любить и родить нельзя погодить". Очень часто эти девочки оказываются в сложной жизненной ситуации, когда, например, отца ребенка нет либо он бросает девочку, не готов взять на себя ответственность. Достаточно сложно построить семью в таком юном возрасте, хотя некоторые, конечно, это делают".

Поэтому государство, считает Ирина Волынец, помимо материальной поддержки, должно еще таких юных мам сопровождать не только на этапе беременности, но и после родов, оказывать психологическую поддержку, поскольку бывают сложности в семье, в отношении с родителями, которые могут быть не готовы к такому событию в своей жизни.