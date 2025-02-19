Власти Лебяжьего будут бороться с подтоплениями, на которые жаловались местные жители

Чиновники ищут двух подрядчиков, которые будут работать весной 2025 года

19 февраля 2025, 07:05, ИА Амител

Затопление подвала в селе Лебяжье / Фото: amic.ru

Лебяжинская сельская администрация будет бороться с подтоплениями в пригородном селе весной 2025 года. Сейчас чиновники ищут двух подрядчиков. Первый поможет населению пропустить и отвести талые и паводковые воды от жилых домов, а второй выполнит работы по нарезке и расчистке водопропускных полос по полям вдоль ул. Тепличный Комбинат и ул. Садовой в Лебяжье. Оба лота появились на портале госзакупок.

Первую закупку по нарезке и расчистке водопропускных полос опубликовали 12 февраля 2025 года, заявки на нее будут принимать до 20 февраля, поставщика определят 21 февраля 2025 года. За работу Лебяжинская сельская администрация готова заплатить 250 тысяч рублей. Подрядчик будет выполнять работы на ул. Садовой, от ул. Тепличный Комбинат, 25, до ул. Садовой, 62а, с момента подписания договора до 15 апреля 2025 года. Контракт будет действовать до 15 июня 2025 года.

Второй лот по оказанию помощи населению по пропуску и отведению талых и паводковых вод от жилых домов появился на портале 13 февраля, заявки на него принимаются до 24 февраля, итоги подведут 26 февраля 2025 года. Максимальная цена лота – 1,5 млн рублей. Компания-победитель будет работать в селе Лебяжье в пределах улиц Рассветная, Молодежная, Полевая, Придорожная, Раздольная, Рябиновая, Степная, Садовая, Опытная станция, Школьная, Центральная и Тепличного переулка. Оттуда подрядчик также будет вывозить талую воду на "точку слива", которая находится на проспекте Дзержинского, 16, в Барнауле.

В закупке сказано, что подрядчик будет трудиться не только в Лебяжье, но еще и в поселке Ягодное (в пределах улиц Центральная и Боровая), а также в поселке Центральном (в пределах улиц Столичная, Норильская, Николаевская, Белорусская и Мюнхенская).

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта до 31 мая 2025 года. Действие контракта заканчивается 31 июля 2025 года.

Напомним, что осенью 2024 года жители Лебяжьего рассказывали amic.ru о том, что более десяти лет они страдают от подтоплений "подземными" водами. Из года в год подвалы и погреба людей заполняются водой, фундамент разрушается, а урожай гибнет. Тогда в мэрии Барнаула сообщали, что в проекте бюджета города на 2025 год предусмотрены деньги на проведение изысканий и предпроектных исследований для понижения уровня грунтовых вод в Лебяжье. В рамках предпроектных исследований и изысканий планировалось определить причины подтоплений и мероприятия по водопонижению. Подробнее об этом можно прочитать здесь.