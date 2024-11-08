Жителей села Лебяжье в Барнауле топит более 10 лет. Кто виноват и что делать — неясно

Люди годами пытаются добиться от властей решения вопроса, но даже причина происходящего пока неизвестна

08 ноября 2024, 08:15, Антон Дегтярев

Затопленный подвал одного из домов в Лебяжье / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Жители села Лебяжье в пригороде Барнаула уже более десяти лет страдают от подтоплений "подземными" водами. Их подвалы и погреба постоянно заполняются водой, фундамент разрушается, огород вскопать нельзя, да и урожай в последнее время гибнет. Обращения в инстанции никакого толку не дают. Жители уверяют, что до сих пор остается неясной причина проблем и кто виноват в потопах. В ситуации разбирался amic.ru.

"Боимся, что вода поднимется на уровень пола"

Сильнее всего в селе Лебяжье страдают жители улиц Отрадная, Раздольная, Цветочная и Березовая Роща. По словам собственника дома на ул. Отрадной Евгения Созутова, все село топит водой – она портит подвалы и погреба, а людям просто отравляет жизнь.

"Это длится уже лет 10-15. Как-то раз из-за аварии водоканала образовывались озера, где даже утки плавали. Вода топит нам подвалы, заходит в дома. У нас 14 домов точно от этого страдают, у других вода тоже есть. Целое лето ее тут откачивали, вода ушла, а теперь снова зашла. Мы в зиму второй год подряд уходим с водой, все фундаменты у нас стоят в воде", – отметил Созутов.

А по весне – ни землю вспахать, ни посадить ничего. Местный житель Борис Колганов возмущается: в этом году картошку он посадил аж 9 июля, собрал только половину от урожая, да и он уже сгнил. Его сосед Евгений Колышкин также жалуется на постоянную сырость. Весной вода поднимается "на штык лопаты". И если раньше еще можно было как-то мириться с этим и терпеть, то сейчас – хоть караул кричи.

Подвал в гараже Евгения Созутова / Фото: Антон Дегтярев

Проживающая неподалеку Елена также рассказала журналистам, что за последние пару лет они с мужем у себя огороде вообще ничего не сажали – в грязь и воду же не посадишь.

"Яблони, груши – все почернело, погибло. В бане отделка вся взбухла из-за этой сырости. Подвал у нас плавает, полы сгнили, отопительный котел затапливало, мы его подняли. Фундамент рушится, грунт поднимается, его пучит. Прошлой зимой мы канализацию откачивали каждые две недели, отдавали по две тысячи рублей за раз. Зима начинается – у нас вода идет в дом. Никто ничем не занимается, не откачивает. Администрация ничего сделать не может", – сетует Елена.

По ее словам, каждый год люди привозят на свои огороды по две машины земли и песка, чтобы хоть немного "подняться", однако все бесполезно, и вода все равно настигает участки.

Елена / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Буквально через забор от Елены – дом пенсионерки Натальи Поповой. Сейчас ее подвал наполовину в воде. Женщина вспоминает: раньше вода уходила, осенью в подвале можно было оставлять банки, теперь же ситуация ухудшилась и подвал затоплен почти всегда.

"Чем больше в селе шло строительство, тем сильнее нарушался естественный сток воды. Трубы в теплотрассах не выдерживают, ржавеют, там появляются дырки, свищи, и в итоге у людей вода в подвале. Боимся, что она поднимется на уровень пола. Мы уже ходим в туалет на улицу, а посуду моем тоненькой струйкой, потому что канализация быстро переполняется, бежит наружу, запахи от нее отвратительные. Откачивать стоит 1700 рублей, с моей пенсией постоянно это делать не будешь. Поэтому растягиваем, чтобы откачивать хотя бы раз в полтора месяца", – объясняет Наталья.

И она такая не одна. У многих, кто живет в Лебяжьем, уже давно установлены личные отсосы для воды. Но и это не спасает – говорят, что своими силами тут точно не обойтись.

Затопленные участки жителей села Лебяжье / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

"Это безумие и бесхозяйственность"

Евгений Созутов удивляется – проблема видна невооруженным глазом. И возмущается – точную причину подтоплений так и не выявили, а найти ее необходимо как можно быстрее. Большинство жителей считают, что виновником может быть либо теплотрасса, которая проходит как раз по улице Отрадной, либо сети водоканала.

Со слов лебяжцев, буквально в октябре 2024 года специалисты и водоканала, и СГК проводили в поселке работы. СГК свои "ямы не закопала", и сейчас видно, что их тепловые трубы "лежат" в воде, как в теплой ванне. При этом "дыры" в трубах залатали, но ситуации это не исправило, вода стоит, как и прежде, указывает Созутов.

"Неясно, чья это вода. СГК и водоканал говорят, что не их. Грунтовая вода откуда возьмется? У водоканала были аварии, СГК постоянно дыры латает. Сейчас стоит вскрытая теплотрасса, воды полные канавы, течет она и в тепловую камеру. Изоляция намокает, железо гниет. Десять сантиметров вода до верха ямы не доходит. При этом ничего не делается, каждый говорит, что это не его вода. Решения нет. Мы писали всем инстанциям, начиная от прокуратуры и заканчивая администрацией края и президентом. Все всегда спускается на местные власти, которые ничего ответить не могут", – опускает руки Созутов.

Затопленные теплосети в Лебяжье / Фото: amic.ru

Местный житель Александр Камнев сам пытался ходить в органы власти и добиться решения вопроса, но и у него не вышло сдвинуть проблему с мертвой точки.

"Это безумие и бесхозяйственность. Я общался с местной властью, были одни отписки. Но четкого диагноза все равно нет. У каждого свое мнение, свой подход. Кто-то объединил бы все это, пришел к общему решению. Пусть каждый свое мнение изложит письменно, подпишется. Вы проведите анализ, сделайте заключение, вынесите на обсуждение и потом, исходя из этого, решите, как двигаться дальше. Но воз и ныне там. Выгодно, что ли, кому-то? Но если сейчас это не остановить, будет заболачивание почвы", – предрекает он.

Полученные жителями села отписки на жалобы / Фото: amic.ru

"Власть должна садиться и делать выводы"

По словам Камнева, в решении вопроса должна поучаствовать администрация Барнаула. Именно ей нужно определить, виновата в ситуации теплотрасса, водопровод или же грунтовые воды.

Если текут трубы водоканала, то их нужно менять. Если проблема в обветшалой теплотрассе, которая постоянно стоит в воде, то с ней "нужно что-то делать", говорят жители. По их словам, она топит всего четыре дома – остальные уже перешли на газ. А вот оставшуюся "четверку" уговорить чиновники не могут, и нужно попытаться сделать это. Или же есть еще один вариант – провести трубы поверху, но это потребует дополнительных затрат, отмечают лебяжцы.

"Если проблема в теплотрассе, то ее надо закрывать. Мы не против теплотрассы, если проложат новые трубы. Сейчас трубы лежат 30 лет в утеплителе в воде, теплотрасса вся дырявая. Замените трубы", – призывает местная жительница Елена.

Александр Камнев / Фото: amic.ru

Если же проблема в грунтовых водах, как говорят в СГК и водоканале, тогда селу нужна станция откачки. И этот вопрос снова должна решать администрация, отмечают жители.

"Я считаю, что здесь есть фактор грунтовых вод. Однако также есть проблемы и с теплотрассой, и водопроводом. И там и там находили порывы, дыры латали. Ясно, что должно быть водоотведение. Власть должна делать какие-то выводы", – подчеркнул Александр Камнев.

Заполненные канавы в селе Лебяжье / Фото: amic.ru

Позиция СГК

Как и водоканал, СГК настаивает, что жителей села топят именно грунтовые воды. В СГК amic.ru заверили, что подтопления домов не связаны с тепловыми сетями, которые обслуживает филиал Барнаульской теплосетевой компании (БТСК). И пояснили, что филиал БТСК столкнулся с проблемой еще в 2020 году, когда принял на обслуживание эти тепловые сети. До того момента их обслуживал МУП "Энергетик", и при нем проблема грунтовых вод стояла не менее остро.

В сентябре – октябре 2024 года персонал Центрального сетевого района филиала БТСК устранял повреждения тепловой сети на ул. Панова, 25, там заменили девять метров трубопроводов. Чтобы менять трубопроводы тепловой сети, специалистам компании приходилось постоянно откачивать грунтовые воды из канала тепловой сети с привлечением техники и работников МЧС.

"Затопление трубопроводов грунтовыми водами снижает качество теплоснабжения потребителей, осложняет работу персонала по обслуживанию и ремонту оборудования. Кроме того, постоянное нахождение трубопроводов в воде приводит к преждевременному выходу из строя муниципального имущества. Ежегодно на тепловых сетях села Лебяжье происходит по два-три повреждения. Каждый раз ремонтные работы осложняются необходимостью откачки грунтовых вод из каналов тепловой сети", – подчеркнули в СГК.

Стоящие в воде трубы в поселке Лебяжье / Фото: amic.ru

В организации отметили, что раскоп на ул. Панова, 25, засыпали в сентябре после устранения повреждения. На начало ноября открытым оставался шурф на ул. Отрадной, 14, который не закрыли из-за начавшихся дождей и резкого подъема грунтовых вод. Плановая дата засыпки шурфа – 4-10 ноября, отметили в СГК.

Кроме того, в организации указали, что тепловые сети на ул. Отрадной и ул. Березовая Роща в селе Лебяжье являются объектом муниципальной собственности и по концессионному соглашению они с 23 декабря 2019 года переданы во временное владение и пользование АО "СГК-Алтай". Данные сети построены в 1980 году. Их износ составляет 94%, сообщили в СГК.

По словам представителей компании, вопрос высокого уровня грунтовых вод в Лебяжье должен решаться "комплексно на муниципальном уровне".

Позиция водоканала

В водоканале amic.ru пояснили, что в их диспетчерскую службу не раз поступали жалобы от жителей селя Лебяжье на подтопления домов. Специалисты неоднократно выезжали по заявкам. Этим летом, например, на ул. Отрадной и Березовая Роща сотрудники водоканала выполнили земляные работы, осмотрели водопроводные сети, но не нашли каких-либо повреждений.

Закопанные ямы в селе Лебяжье / Фото: amic.ru

Также проводили "контрольное закрытие" водопроводных сетей в районе улиц Березовая Роща, Панова, Тепличный комбинат, Полевая, Отрадная, Центральная и других. При закрытии линии подтопление сохранялось, а значит, причина была не в повреждении водопровода, рассказали amic.ru в водоканале.

"Дополнительно для анализа причин специалисты центральной аналитической лаборатории "Росводоканал Барнаул" отбирали пробы воды с мест подтопления. Село Лебяжье снабжается водой из подземных артезианских источников. Жесткость такой воды составляет от пяти до семи градусов. Жесткость в отобранных пробах воды составляла от одного до двух градусов. Это говорит о том, что в местах подтопления собирается не водопроводная, а дождевая или грунтовая вода", – отметили там.

Также в водоканале заверили, что сейчас в селе нет открытых котлованов, и ямы засыпают сразу же после устранения повреждений. Это необходимое требование безопасности, так как водопроводные и канализационные сети находятся на глубине четырех метров.

Подтопления в селе Лебяжье / Фото: amic.ru

Что сказали в мэрии?

Amic.ru отправил запрос и в мэрию Барнаула. Там ответили, что сейчас мониторинг уровня грунтовых вод в Лебяжьем ведет местная сельская администрация. В результате подворовых обходов специалисты выявили наличие грунтовой воды в погребных приямках жилых домов. Выше уровня пола грунтовая вода не поднималась, ее повышение и понижение имеет циклический характер и меняется в зависимости от сезона и конкретного времени года, отметили там.

"Высокий уровень грунтовых вод обусловлен расположением части домов в низменной части вокруг водоемов, жилищным строительством, нарушившим естественные подземные каналы водоотведения, обильными осадками в летний и осенний период, периодическими авариями на инженерных сетях", – пояснили в мэрии.

В горадминистрации подчеркнули, что для нормализации ситуации СГК и водоканал проводят ревизию состояния сетей для выявления повреждений. Так, в октябре 2024 года они выявили и устранили три повреждения на сетях. 5 ноября 2024 года проводились очередные работы по откачке воды из лотков и поиск повреждений.

Также в СГК мэрия направила письмо с просьбой герметизации теплотрассы для предотвращения попадания в нее талых, дождевых и грунтовых вод. Периодически компания проводит работы по поиску и устранению повреждений на теплотрассе, последние работы СГК планирует завершить до 10 ноября 2024 года, добавили в мэрии.

Инженерные коммуникации в воде в селе Лебяжье / Фото: amic.ru

По словам представителей горадминистрации, в проекте бюджета Барнаула на 2025 год запланированы деньги на проведение комитетом по благоустройству города изысканий и предпроектных исследований для понижения уровня грунтовых вод в селе Лебяжье. В рамках планируемых предпроектных исследований и изысканий будут определены причины подтоплений и мероприятия по водопонижению, отметили в мэрии.

При этом чиновники заверили, что анализ воды в теплотрассе "показывает ее грунтовое происхождение", но периодически в теплотрассу из-за повреждений попадает теплоноситель или питьевая вода.

Что касается вопроса перевода жителей Лебяжья на газ, то сейчас власти проводят информационную работу по газификации. В рамках социальной догазификации ко всем участкам уже подведены врезки для газификации домов. Однако люди отказываются от перехода с централизованного теплоснабжения на голубое топливо из-за финансовых сложностей. Сейчас этот вопрос находится на контроле поселковой администрации.