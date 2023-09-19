Захарова: Баку сообщил Москве об "операции" за несколько минут до ее начала

По словам Захаровой, в ряде СМИ распространяются фейки о том, что Баку якобы заранее предупредил власти РФ

19 сентября 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Информация ряда СМИ о том, что Азербайджан якобы заранее предупреждал российских миротворцев о планах начать "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности. Как сообщает РИА Новости, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация об "операции" была доведена до Москвы за несколько минут до начала боевых действий.

Напомним, что Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Там подчеркивали, что проинформировали об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.

Захарова подчеркнула, что в СМИ распространяются фейки о том, что Баку якобы заранее предупредил Москву о планах провести "операцию".

"Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", – подчеркнула она.

Отметим, что ранее МИД Армении назвал агрессией действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Там решительно осудили происходящее, назвав это продолжением широкомасштабного применения силы против Карабаха, которое началось в 2020 году.