Власти нашли службу, которая спасет жителей барнаульского дома от трупного запаха

Подрядчик приступит к работам уже сегодня

08 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Дом 29а на улице 40 лет Октября / Фото: google.com/maps

Власти Барнаула прокомментировали информацию о том, что жители дома на улице 40 лет Октября долгое время страдают от трупного запаха, разносящегося из квартиры, где некоторое время назад умер мужчина.

"7 августа, в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула поступило обращение о необходимости проведения дезинфекции муниципальной квартиры по адресу: ул.40 лет Октября, 29а", - сказано в сообщении.

Комитет нашел клининговую службу и заключил с ней контракт на чистку квартиры. К работам подрядчик приступит уже сегодня.