Жильцы барнаульской многоэтажки не могут справиться с трупным запахом

За помощью люди обратились в прокуратуру

08 августа 2024, 11:16, ИА Амител

Окно / Фото: pxhere.com/ru/photo/145924

Жители дома на 40 лет Октября, 29а долгое время страдают от трупного запаха, который остался после смерти слесаря ЖЭУ. Об этом сообщает "Толк".

Мужчина скончался в конце июля. Тело нашли спустя несколько дней, но в квартире, где он жил, до сих пор никто не убрался. Поскольку жилье принадлежит государству, вопрос направили в комитет по ЖКХ.

Все это время жильцы не могут справиться с запахом, который распространяется по их квартирам. Открытые окна не помогают.

За помощью люди обратились в прокуратуру. Отмечается, что несколько лет назад в подобной ситуации разбиралась мэрия, которая искала клининговую компанию, что займется уборкой помещения.