В прошлые годы рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних составил 42%

20 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

В правительстве РФ рассказали, что по данным за первые шесть месяцев 2023 года в стране 7435 граждан, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей и имеющих непогашенную судимость, пишет "Парламентская газета".

"Педофилов с непогашенной судимостью в 2019 году – 7069 человек, в 2020-м – 7069, в 2021-м – 7212, в 2022-м – 7426, а за первые шесть месяцев 2023 года – 7435", – рассказали в кабмине.

В МВД отметили, что с 2014 по 2019 год общий рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних составил 42%.

Что касается данных за 2020 и 2021 годы, то эта статистика искажена пандемией коронавируса, так как из-за различных ограничений упал общий показатель преступности.