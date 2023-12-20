Власти назвали число педофилов в российских тюрьмах
В прошлые годы рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних составил 42%
20 декабря 2023, 14:00, ИА Амител
В правительстве РФ рассказали, что по данным за первые шесть месяцев 2023 года в стране 7435 граждан, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей и имеющих непогашенную судимость, пишет "Парламентская газета".
"Педофилов с непогашенной судимостью в 2019 году – 7069 человек, в 2020-м – 7069, в 2021-м – 7212, в 2022-м – 7426, а за первые шесть месяцев 2023 года – 7435", – рассказали в кабмине.
В МВД отметили, что с 2014 по 2019 год общий рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних составил 42%.
Что касается данных за 2020 и 2021 годы, то эта статистика искажена пандемией коронавируса, так как из-за различных ограничений упал общий показатель преступности.
14:27:27 20-12-2023
40 тысяч уродов!!! АУ!! люди, такими темпами скоро нормальных людей в зоопарках надо будет содержать, как вымирающий вид!
08:49:06 21-12-2023
колхозник (14:27:27 20-12-2023) 40 тысяч уродов!!! АУ!! люди, такими темпами скоро нормальны... Счетовод. Зачем суммировать то? Цифра крутиться вокруг 7000-7500 в год. Читаем внимательно: Педофилов с непогашенной судимостью... и далее статистика по годам.
21:50:17 20-12-2023
...и это только те, кого поймали, а сколько еще их на свободе. По статистике, наибольшее число преступлений происходит в семье от родственников или их друзей и есть двуногие матки, которые не заявляют в полицию на яйценосца, продолжают жить с ним и закрывают на это глаза, дурочку включают, подвергая тем самым детей этому ужасу.
12:52:21 21-12-2023
Гость (21:50:17 20-12-2023) ...и это только те, кого поймали, а сколько еще их на свобод... парочка педофилов даже тут в коментах затесалась( кнопку с "минусом" не сотрите!
01:07:00 21-12-2023
Не хрен содержать их за наш счет, Умервщлять этих мутантов человека.
09:37:26 21-12-2023
Смертная казнь всем педофилам!