Власти Барнаула объяснили, зачем чистят тротуары до ледяной корки
В городе выросло число травмированных от гололеда горожан
16 февраля 2024, 14:40, ИА Амител
Жители Барнаула жалуются на качество уборки городских улиц. По их словам, дорожники после снегопада вычищают тротуары до льда, при этом наличие небольшого снежного покрова на тротуарах могло бы уберечь многих от травм, отмечают они. Речь об этом зашла на заседании Барнаульской гордумы 16 февраля.
"Морозец придавил, все четко, хорошо"
На гололедную проблему обратил внимание депутат-коммунист Владимир Барсуков.
"Мы всю зиму мучаемся из-за обледенения: люди ломают руки, ноги и все остальное. Недавно сама природа пошла на уступки: снежок выпал, морозец придавил, все четко, хорошо. Но вы выставляете на улицы эти металлические щетки (снегоуборочные машины. – Прим. ред.), которые сдирают все до льда, а потом еще грязной землей посыпают. Для чего это делается? Вы создаете невыносимые условия пешеходам", – обратился он к руководителю комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерию Ведяшкину.
Ведяшкин, в свою очередь, пояснил депутату: такая технология прописана в нормативных документах, а потому необходима.
"Если тротуары не чистить, к концу года снежный наст будет большой, и мы их потом не уберем вообще", – подчеркнул Ведяшкин, пообещав, что дорожники усилят уборку тротуаров.
Его дополнил глава города Вячеслав Франк. Он согласился с депутатом-коммунистом: проблема гололеда действительно актуальна для города, о чем говорит кратный рост травмированных горожан. Но не чистить тротуары от снега, который спасает многих от травм, они не могут, заверил мэр.
"Нормативное и ГОСТовское содержание не допускает наличие снега на тротуаре", – пояснил Франк.
Справка:
За зимнее содержание большинства дорог, улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта в Барнауле отвечает МБУ "Автодорстрой". Согласно ГОСТу Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы", на тротуарах не допускается наличие как снежного наста, так и зимней скользкости. Они должны быть обработаны противогололедными материалами до образования гололеда либо после выпадения снега в течение 4-12 часов, в зависимости от интенсивности пешеходного потока. Улично-дорожную сеть должны успевать очищать от снега, льда и "каши" в течение 5-6 часов после окончания снегопада.
"Средняя зарплата дворника – 35 тысяч"
Усугубляет ситуацию и кадровая проблема в отрасли, сообщил глава города. Он отметил, что сегодня в распоряжении города находится более миллиона "квадратов", которые обслуживают 500 дворников. При этом по нормативам требуется 700-800.
"Нам нужно принять решение: может, заводить в штат 600 дворников. Но мы их не найдем. Там зарплата средняя – 35 тысяч. Много это или мало – философский вопрос", – отметил он.
Решить проблему качества уборки улиц можно, со слов главы города, двумя путями: увеличив штат и оплату труда дворников или расширив автопарк техники. Но к этому вопросу власти города вернутся только в конце сезона.
14:49:18 16-02-2024
Если работать только по утрам 2 часа в день, то 35 т.р. это достойно!
14:53:56 16-02-2024
Гость (14:49:18 16-02-2024) Если работать только по утрам 2 часа в день, то 35 т.р. это ... Более чем!
15:18:39 16-02-2024
Гость (14:49:18 16-02-2024) Если работать только по утрам 2 часа в день, то 35 т.р. это ... Вот именно
15:47:04 16-02-2024
Гость (14:49:18 16-02-2024) Если работать только по утрам 2 часа в день, то 35 т.р. это ... По утрам работает дворник из жэу. А дорожный рабочий - дворник весь и ночью посменно
14:54:25 16-02-2024
Когда на тротуарах каша ни кто не не убирает. Замерзает начинает её заглаживать. И начинаем падать. Одним словом никому нет дела)))
15:11:55 16-02-2024
Ну просто фееричное оправдание! Наличие снега на тротуарах, дескать, ГОСТом не допускается! А наличие льда, выходит, в тех же ГОСТах прописано? А также наличие жутких ледяных колдобин, так как снег, пока власти раскачаются, чтобы его убрать, успевает и подтаять, и застыть в виде самых причудливых ям и нагромождений, по которым ходить вдвойне опасно.
04:32:08 17-02-2024
Гость (15:11:55 16-02-2024) Ну просто фееричное оправдание! Наличие снега на тротуарах, ... Кроме ГОСТОВ должны быть ещё мозги!
07:28:18 17-02-2024
Гость (04:32:08 17-02-2024) Кроме ГОСТОВ должны быть ещё мозги! ... которых, видимо, нет. Хотя... как можно рассуждать о пешеходах, когда ты постоянно на машине?...
11:48:55 17-02-2024
Гость (15:11:55 16-02-2024) Ну просто фееричное оправдание! Наличие снега на тротуарах, ... А у нас еще пешеходные дорожки шлаком посыпают, потому что ЖКХ не заготовила песок на зиму. Вообще жесть. Портится обувь и люди по шлаку не хотят ходить
15:15:14 16-02-2024
Господи! Опять им что-то мешает. Ну почистили снег, а потом же надо убрать наледь, если нет противогололедных средств. Да дворника с лопатой во дворах. Нет дворников? Берите мигрантов! Почему мы должны думать как вам работать??? Вы же зп за это получаете. Если не можете пользоваться законами или не хотите, освободите место. Толковые люди найдутся.
15:23:19 16-02-2024
""Нормативное и ГОСТовское содержание не допускает наличие снега на тротуаре", – пояснил Франк." - но допускает наличие ледника с грязью, ага
15:26:08 16-02-2024
Пообещав, что дорожники усилят уборку тротуаров)))Усилили? Где?
15:53:42 16-02-2024
Кто-нибудь доведите до говорящей головы содержимое п. 8.5 ей же упоминаемого ГОСТ.
15:57:41 16-02-2024
Нелепость какая-то...Чиновники рассуждают , а горожане калечатся. Упал человек на ледяной корке , поднялся , и что с ним дальше - никому не интересно...А последствия бывают самые плачевные. В дни оттепели на дорогах нет дворников !!! И снежная каша смерзается в опасные колдобины. Чиновники не должны быть равнодушными и ленивыми людьми ! Это преступно . Нужна практика обращения в суды с исками в отношении тех , кто должен убирать соответствующий участок дороги. Просто никто не хочет иметь дело с нашей судебной системой : замучаешься...
16:03:43 16-02-2024
А ещё говорящим головам, оправдывающим заваливание тротуаров грязью вместо антигололёдных смесей, следует скачать ГОСТ Р58427-2020 и внимательно ознакомиться с п. 5.1.1, а точнее - со строкой 11 таблицы 1, строкой 4 таблицы 2 и строкой 6 таблицы 3. После этого рекомендуется сделать соответствующий вывод, в том числе о собственной некомпетентности и полном отсутствии желания работать ...
16:04:49 16-02-2024
Не умеешь руководить бери сам лопату и скреби
16:17:44 16-02-2024
Господи, неужели дошло, что тонны грязи от льда не спасают? что снег надо УБИРАТЬ. а не засыпать грязью с Оби. Дай Бог, перестанут заниматься этой фигней: так глядишь, и ливневки очистятся и летние городские пыльные бури прекратятся
16:57:20 16-02-2024
На днях, когда всё растаяло, ледяную кашу не убирали. Теперь всё замёрзло, но слегка присыпало снежком. Так этот снег снова сдирают до льда. Сейчас под окном ездит чистилка, только что она чистит в -27 градусов и отсутствие снега, непонятно. Имитаторы хреновы. Только создают видимость уборки.
17:31:04 16-02-2024
Всё правильно в комментариях отражено. Не можете организовать работу уйдите. Придут другие и будут решать так как нужно.
17:34:39 16-02-2024
главное госты, а не люди
18:18:37 16-02-2024
Пургу несут однако.
19:02:41 16-02-2024
Маразм крепчал
20:15:09 16-02-2024
Вот бы работу такую.Чтобы быть руководителем и в подчинении ни кого бы не было
20:35:12 16-02-2024
Гость (15:15:14 16-02-2024) Господи! Опять им что-то мешает. Ну почистили снег, а потом ... Повысить зарплаты коренному населению закупить технику на все микрорайоны . Снегоуборочную каждому ЖЭУ отдать . Вместо трат денег на фейерверки. Банкеты. Дни города . Впустую улетают миллионы из бюджета.
21:05:36 16-02-2024
В Барнауле можно смело снимать программу " Последний герой". И мы жители Барнаула " выжившие" Или скорее выживающие! Всю зиму Барнаул сплошной каток! Ходить невозможно ни во дворах, ни к магазиноа, ни по тротуарам и остановкам...Живу в Ленинском районе и в этом году( возможно со сменой руководства района) ситуация хуже не бывает. Понятно, что погода этой зимой не дает расслабится,НО...на то и власть чтобы оперативно реагировать в сложившейся ситуации. А мы словно " последние герои" брошенные на "необитаемом" острове"(((
21:21:03 16-02-2024
Гость (21:05:36 16-02-2024) В Барнауле можно смело снимать программу " Последний герой".... Октябрьский район - то же самое! Сплошной каток! Не день-два, как раньше, а всю зиму! И ничего власти не предпринимали. Зима - моё любимое время года, но в этом году какая-то совсем безрадостная.
22:16:05 16-02-2024
И как с этим ГОСТом якуты справляются?
23:29:13 16-02-2024
Чтобы читать ГОСТы, надо: 1) уметь читать; 2) иметь соответствующее образование. Дальше надо: 1) понимать, как требования ГОСТов исполнить; 2) понимать, какими средствами их выполнить. И самое главное - иметь желание что-либо делать для людей, а не просто транслировать тексты. Пока видно желание бороться со снегом в виде отчетов о количестве вывезенного снега, даже в те дни, когда и вывозить нечего.
00:57:12 17-02-2024
В смысле потом не убрать наст? Когда потом? Потом будет лето, он и без администрации как то растает. Ходили бы пешком, забыли бы про госты. Страшно далеки они от народа(с)
00:58:42 17-02-2024
Не судите да не судимы будете. Вы так же работаете. Просто ваша работа не на виду в отличии от дорожников. А работники вы такие же...
01:11:52 17-02-2024
Дороги, тротуары, стоянки чистятся можно сказать вылизываются в Ленинском районе только у администрации района, а в остальном снег не убирают. От бордюр снег лежит больше чем на метр, за эту зиму не разу снег не вывозили. Куда прокуратура смотрит?
02:34:42 17-02-2024
Чучмек (16:03:43 16-02-2024) А ещё говорящим головам, оправдывающим заваливание тротуаров... ] Назвали строки, таблицы, а о чем они? Думаете начальство их читает?
06:06:24 17-02-2024
А лучше перестать оправдываться за имитацию бурной деятельности и написать заявление по собственному. Бродячие собаки бегают, тротуары не чищены. Проблему пробок умные светофоры не решили, напомните, сколько было потрачено на эту систему, мост на Новом рынке 1,5 года реконструировали и не закончили все работы согласно условиям тендера, новые трамваи до сих пор не все вышли на линию.
07:27:56 17-02-2024
Я один за неделю видел!!!