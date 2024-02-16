Власти Барнаула объяснили, зачем чистят тротуары до ледяной корки

В городе выросло число травмированных от гололеда горожан

16 февраля 2024, 14:40, ИА Амител

Екатерина Смолихина / Фото: amic.ru

Жители Барнаула жалуются на качество уборки городских улиц. По их словам, дорожники после снегопада вычищают тротуары до льда, при этом наличие небольшого снежного покрова на тротуарах могло бы уберечь многих от травм, отмечают они. Речь об этом зашла на заседании Барнаульской гордумы 16 февраля.

"Морозец придавил, все четко, хорошо"

На гололедную проблему обратил внимание депутат-коммунист Владимир Барсуков.

"Мы всю зиму мучаемся из-за обледенения: люди ломают руки, ноги и все остальное. Недавно сама природа пошла на уступки: снежок выпал, морозец придавил, все четко, хорошо. Но вы выставляете на улицы эти металлические щетки (снегоуборочные машины. – Прим. ред.), которые сдирают все до льда, а потом еще грязной землей посыпают. Для чего это делается? Вы создаете невыносимые условия пешеходам", – обратился он к руководителю комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерию Ведяшкину.

Ведяшкин, в свою очередь, пояснил депутату: такая технология прописана в нормативных документах, а потому необходима.

"Если тротуары не чистить, к концу года снежный наст будет большой, и мы их потом не уберем вообще", – подчеркнул Ведяшкин, пообещав, что дорожники усилят уборку тротуаров.

Его дополнил глава города Вячеслав Франк. Он согласился с депутатом-коммунистом: проблема гололеда действительно актуальна для города, о чем говорит кратный рост травмированных горожан. Но не чистить тротуары от снега, который спасает многих от травм, они не могут, заверил мэр.

"Нормативное и ГОСТовское содержание не допускает наличие снега на тротуаре", – пояснил Франк.

Справка:



За зимнее содержание большинства дорог, улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта в Барнауле отвечает МБУ "Автодорстрой". Согласно ГОСТу Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы", на тротуарах не допускается наличие как снежного наста, так и зимней скользкости. Они должны быть обработаны противогололедными материалами до образования гололеда либо после выпадения снега в течение 4-12 часов, в зависимости от интенсивности пешеходного потока. Улично-дорожную сеть должны успевать очищать от снега, льда и "каши" в течение 5-6 часов после окончания снегопада.

"Средняя зарплата дворника – 35 тысяч"

Усугубляет ситуацию и кадровая проблема в отрасли, сообщил глава города. Он отметил, что сегодня в распоряжении города находится более миллиона "квадратов", которые обслуживают 500 дворников. При этом по нормативам требуется 700-800.

"Нам нужно принять решение: может, заводить в штат 600 дворников. Но мы их не найдем. Там зарплата средняя – 35 тысяч. Много это или мало – философский вопрос", – отметил он.

Решить проблему качества уборки улиц можно, со слов главы города, двумя путями: увеличив штат и оплату труда дворников или расширив автопарк техники. Но к этому вопросу власти города вернутся только в конце сезона.