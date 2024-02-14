Власти одного из районов Барнаула проведут четыре фейерверка в 2024 году

На салюты администрация Октябрьского района намерена потратить 280 тысяч рублей

14 февраля 2024, 15:40, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле/ Фото: amic.ru

Администрация Октябрьского района Барнаула планирует устроить четыре фейерверка в 2024 году. Они пройдут на День Победы, на День России 12 июня, на День города и на Новый год на площади перед зданием на ул. им. Германа Титова, 9, и в парке "Изумрудный". На салюты чиновники готовы потратить 280 тысяч рублей. Эта информация есть на портале госзакупок.

Лот появился на сайте 9 февраля 2024 года, заявки желающие смогут подавать до 22 февраля. А итоги закупки объявят 27 февраля. Контракт вступит в силу со дня заключения и будет действовать до 28 февраля 2025 года.

Подрядчик должен будет доставить фейерверки к месту, провести его в соответствии со всеми требованиями безопасности, а после вывезти все использованные и неиспользованные снаряды.

Во всех четырех случаях планируется использовать по четыре батареи салютов разных типов, а также четыре типа зарядов – по 20, два по 80 и по 100 штук соответственно. Все пиротехнические изделия будут четвертого класса опасности.

Длиться фейерверки будут не менее трех минут, высота салютов будет не менее 50 метров.

Напомним, что на Новый год в Барнауле салюты отменили. Это сделали во многих регионах России, чтобы сэкономить бюджетные деньги и направить их на помощь участникам СВО.