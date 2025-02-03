Власти официально назвали число погибших и пострадавших при взрыве в московском ЖК

Правоохранители и спасатели продолжают работу на месте

03 февраля 2025, 15:36, ИА Амител

Кадры с места взрыва в московском ЖК "Алые паруса" / Фото: скриншот из видео Baza

Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Состояние пострадавших оценивают как тяжелое. Их личности в ведомстве не раскрывают.

Напомним, что взрыв произошел в холле первого этажа ЖК "Алые паруса", который находится на ул. Авиационной. Повреждено остекление и гипсокартонный потолок. Пожара не последовало.

На месте работают пожарные и сотрудники силовых ведомств. Также прибыл вертолет санавиации на случай, если придется эвакуировать пострадавших. Правоохранители не исключают версию о покушении.