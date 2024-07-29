Власти определили подрядчика, который благоустроит туристический центр Барнаула

Два контракта общей стоимостью около 38 млн рублей получила компания "Капитал"

29 июля 2024, 19:59, ИА Амител

Барнаульский Арбат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульская компания "Капитал" получила два контракта общей стоимостью около 38 млн рублей на изготовление и установку ряда объектов в туристическом центре Барнаула. Об этом сообщает "Банкфакс".

"Капитал" был единственным участником аукционов. Именно он в последние годы занимается строительством снежных городков на барнаульском Арбате.

Согласно контрактам, "Капиталу" предстоит установить бронзовый макет Барнаула примерно за 12 млн рублей, еще за 26 млн рублей – бронзовую скульптуру "Купец Сухов", семь информационных стендов с барельефом, 30 информационных стел, 19 информационных стендов, 22 маленькие бронзовые скульптуры с аудиогидом, фотозону, а также велосипедную парковку. Завершить работы должны уже в этом году – к ноябрю.