Власти опровергли, что причиной смертельного ДТП в Рубцовске была нечищеная дорога

По данным правоохранителей, дорожная обстановка стала предметом информационных спекуляций

08 января 2025, 19:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Госавтоинспекция опровергла информацию о том, что причиной смертельного ДТП в Рубцовске стала нечищеная дорога. Речь идет об аварии, которая случилась на улице Тракторной в среду, 8 января.

По данным ГАИ, предварительно установлено, что погибший водитель, женщина 1985 года рождения, за рулем автомобиля Toyota не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем.

По данным правоохранителей, дорожная обстановка стала предметом информационных спекуляций. После появления сообщений о якобы отсутствии очистки дорожного полотна 29 декабря оно была отработано в установленном порядке надзорными органами и мэрией.

"Ранее в ноябре и декабре на данном участке зафиксировано два ДТП без травмирования людей, находившихся в транспортных средствах. Взаимосвязь обстоятельств происшествия и качества дорожного полотна не установлена", – отметили в ГАИ.

В администрации Рубцовска рассказали, что повторно чистили дорогу недавно – в течение суток 3 января и ночью 4 января. Правоохранительные органы региона проводят все необходимые процессуальные действия и призывают проверять информацию в официальных источниках.