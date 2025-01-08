Власти опровергли, что причиной смертельного ДТП в Рубцовске была нечищеная дорога
По данным правоохранителей, дорожная обстановка стала предметом информационных спекуляций
08 января 2025, 19:40, ИА Амител
Госавтоинспекция опровергла информацию о том, что причиной смертельного ДТП в Рубцовске стала нечищеная дорога. Речь идет об аварии, которая случилась на улице Тракторной в среду, 8 января.
По данным ГАИ, предварительно установлено, что погибший водитель, женщина 1985 года рождения, за рулем автомобиля Toyota не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем.
По данным правоохранителей, дорожная обстановка стала предметом информационных спекуляций. После появления сообщений о якобы отсутствии очистки дорожного полотна 29 декабря оно была отработано в установленном порядке надзорными органами и мэрией.
"Ранее в ноябре и декабре на данном участке зафиксировано два ДТП без травмирования людей, находившихся в транспортных средствах. Взаимосвязь обстоятельств происшествия и качества дорожного полотна не установлена", – отметили в ГАИ.
В администрации Рубцовска рассказали, что повторно чистили дорогу недавно – в течение суток 3 января и ночью 4 января. Правоохранительные органы региона проводят все необходимые процессуальные действия и призывают проверять информацию в официальных источниках.
21:20:13 08-01-2025
"Власти" опровергают все факты, в которых может быть их вина. Там, где ДТП может быть связано с состоянием дороги, необходимо сразу фотографировать, измерять, протоколировать с участием ДПС, по другому ничего не доказать.
02:09:48 09-01-2025
Опровергли - в современной публичной риторике это значит подтвердили. Принцип "всё наоборот"
08:53:03 09-01-2025
Власти до сих пор не знают что такое международная программа Vision Zero по повышению безопасности дорожного движения и снижение смертности в ДТП. Всё как обычно, цель не решить проблему, а найти крайнего и это обычно водитель или пешеход.
09:41:35 09-01-2025
Не справилась с управлением, выехала на встречку - какие к кому претензии? сама виновата. И хорошо что это был грузовик, а то бы другие могли пострадать.
16:23:54 09-01-2025
А если колея выбросила на встречную полосу?
17:49:32 09-01-2025
там эти дтп начались после того как камеру на скорость поставили недавно
22:12:26 09-01-2025
мимопроходил (17:49:32 09-01-2025) там эти дтп начались после того как камеру на скорость поста... То есть наличие камеры, которая фиксирует превышение скорости способствует тому, чтобы водители в реальности скорость увеличивали? А вы не подскажите, в Рубцовске много еще таких же как вы людей с извращенной логикой?
18:26:49 09-01-2025
ну а иного и не могло быть априори.
18:30:56 09-01-2025
я несколько лет назад в начале Юрина в колее крутанулся и шаркнул встречку, вышел дедок из дом на против вы говорит тут сегодня уже пятые, а на разборе ДТП гаишнику сказал что там дорога в ужасном состоянии ледяная колея 20см, он ответил что в пдд по этому случаю написано , соблюдайте скоростной режим в соответствии дорожной обстановке, и все тут ничего никому не предъявишь есть отмазка в пдд